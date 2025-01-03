1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00 Обзорная автобусная экскурсия.

Вы познакомитесь с уникальными фактами и легендами города — экскурсия авторская, проедете по двум мостам через Волгу — старому «Императорскому» и самому длинному (протяженностью более 8 км) речному мосту в Европе «Президентскому», полюбуетесь широтой скованной льдами и заснеженной Волги и необычайно загадочными её берегами.

Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся за впечатлениями.

10:30 Завтрак «Симбирские угощения» в новогоднем интерьере ресторана «Нино».

Необходимо подкрепиться перед началом нового увлекательного путешествия по Симбирску-Ульяновску.

11:00- 12:00 Вас приглашает в гости Дом-музей И. А. Гончарова – единственный в мире литературный музей И. А. Гончарова — визитная карточка в самом сердце исторического центра города - «дворянина на Волге».

Благородный старинный дом встречает гостей в сверкающем новогоднем убранстве.

Дворяне Симбирска были, что называется, «сливками общества», отличались знатностью происхождения, славились родством с известными своим благородством фамилиями.

А купечество — предпринимательской жилкой и меценатством.

Вы узнаете историю старинного дома и купеческого подвала, когда появились часы на башне и что за колокольный звон мы слышим каждый час.

12:00 -13:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Ульяновску.

Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженному, но яркому новогоднему бульвару, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», вас поразит ее широта и величие.

13:30 – 14:30 «Пройди по тихим школьным этажам».

Посещение единственного в России музея «Симбирская классическая гимназия», который полностью воспроизводит обстановку гимназии конца XIX века, здесь можно увидеть классы, где занимались гимназисты и где сдавали экзамены, увидеть уникальные экспонаты дореволюционной школы… Ее стены и лестницы хранят звуки веселых детских голосов на переменках, звон школьного колокольчика, тишину коридоров во время уроков и экзаменов.

14:30-15:00 Пешеходная экскурсия «Улица Дворцовая — улица Лосёвая» — Многие здания главных улиц города достались Ульяновску в «наследство» от симбирского купечества.

Вдоль улиц губернского города тянулись торговые ряды лавок и магазинов, добротные доходные кирпичные дома с подвалами и складами, сохраненные до сегодняшних дней.

Во время увлекательной прогулки по улицам, сверкающим новогодним убранством, познакомитесь с мистическими зарисовками старого Симбирска, вы узнаете о зловещих и забавных тайнах города, что творилось в Симбирских курмышах, где до сих пор живут привидения, куда спрятался мост через Симбирку, про который не знают даже местные жители.

15:00-16:00 «Новогодний обед» в городском ресторане.

Вы попробуете очень вкусные и необычные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана.

Например, тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.

Вас ждет дегустация обломовской наливки «Смородинка» или новогоднего игристого шампанского, по выбору.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по вечернему городу, украшенному гирляндами, шарами, фонариками, снежными бабами, новогодними световыми фигурами — инсталляциями.

Есть возможность посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести рождественские подарки.

Можно провести время в кафе или кофейне, их в центре города множество.