Господа пионеры. Новогодний Ульяновск

Групповой тур в Ульяновске
Предлагаем Вам новогодний трехдневный тур, в котором сочетается несочетаемое! Симбирск-Ульяновск – город, сотканный из противоречий: город двух рек, которые несут свои воды в разных направлениях и двух высоких берегов. Симбирск – город «дворянин на Волге» – родина двух вождей двух революций, город двух разных эпох.

В истории города гармонично сочетается дворянская история с балами, и история зарождения революционной искры.
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Симбирские угощения
Симбирские угощения
Каждый день будет наполнен вкусными симбирскими блюдами
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Нас ждет церемония по всем традициям советского прошлого
Рождество по-дворянски
Рождество по-дворянски
Погрузимся в торжественную рождественскую атмосферу губернского города 19 века

Программа тура по дням

1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00 Обзорная автобусная экскурсия.

Вы познакомитесь с уникальными фактами и легендами города — экскурсия авторская, проедете по двум мостам через Волгу — старому «Императорскому» и самому длинному (протяженностью более 8 км) речному мосту в Европе «Президентскому», полюбуетесь широтой скованной льдами и заснеженной Волги и необычайно загадочными её берегами.

Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся за впечатлениями.

10:30 Завтрак «Симбирские угощения» в новогоднем интерьере ресторана «Нино».

Необходимо подкрепиться перед началом нового увлекательного путешествия по Симбирску-Ульяновску.

11:00- 12:00 Вас приглашает в гости Дом-музей И. А. Гончарова – единственный в мире литературный музей И. А. Гончарова — визитная карточка в самом сердце исторического центра города - «дворянина на Волге».

Благородный старинный дом встречает гостей в сверкающем новогоднем убранстве.

Дворяне Симбирска были, что называется, «сливками общества», отличались знатностью происхождения, славились родством с известными своим благородством фамилиями.

А купечество — предпринимательской жилкой и меценатством.

Вы узнаете историю старинного дома и купеческого подвала, когда появились часы на башне и что за колокольный звон мы слышим каждый час.

12:00 -13:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Ульяновску.

Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженному, но яркому новогоднему бульвару, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», вас поразит ее широта и величие.

13:30 – 14:30 «Пройди по тихим школьным этажам».

Посещение единственного в России музея «Симбирская классическая гимназия», который полностью воспроизводит обстановку гимназии конца XIX века, здесь можно увидеть классы, где занимались гимназисты и где сдавали экзамены, увидеть уникальные экспонаты дореволюционной школы… Ее стены и лестницы хранят звуки веселых детских голосов на переменках, звон школьного колокольчика, тишину коридоров во время уроков и экзаменов.

14:30-15:00 Пешеходная экскурсия «Улица Дворцовая — улица Лосёвая» — Многие здания главных улиц города достались Ульяновску в «наследство» от симбирского купечества.

Вдоль улиц губернского города тянулись торговые ряды лавок и магазинов, добротные доходные кирпичные дома с подвалами и складами, сохраненные до сегодняшних дней.

Во время увлекательной прогулки по улицам, сверкающим новогодним убранством, познакомитесь с мистическими зарисовками старого Симбирска, вы узнаете о зловещих и забавных тайнах города, что творилось в Симбирских курмышах, где до сих пор живут привидения, куда спрятался мост через Симбирку, про который не знают даже местные жители.

15:00-16:00 «Новогодний обед» в городском ресторане.

Вы попробуете очень вкусные и необычные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана.

Например, тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.

Вас ждет дегустация обломовской наливки «Смородинка» или новогоднего игристого шампанского, по выбору.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по вечернему городу, украшенному гирляндами, шарами, фонариками, снежными бабами, новогодними световыми фигурами — инсталляциями.

Есть возможность посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести рождественские подарки.

Можно провести время в кафе или кофейне, их в центре города множество.

Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»
2 день

«Пионерский» Ульяновск

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00-11:30 «По центральным улицам».

Пешеходная экскурсия по старым улицам Симбирска: Большой Саратовской и Московской.

Вы побываете на нескольких старинных улицах, сохранивших свой исторический вид, но по-новогоднему убранных.

Именно на этой экскурсии можно понять, как выглядел старый Симбирск в XVIII — XIX веке – город купеческих династий и меценатов.

Наиболее интересной частью экскурсионной прогулки станет посещение музейного квартала Ульяновска, ограниченного несколькими улицами.

Практически весь квартал состоит из старинных мещанских и купеческих особняков.

А также здесь находится известный практически повсеместно домик В. И. Ленина.

11:30-13:00 Посещение дома-музея В. И. Ленина.

Вам проведут экскурсию в памятный дом, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами коротали зимние вечера.

Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, как готовились к празднику и отмечали Рождество в семье Ульяновых.

В гостиной музея увидите пушистую ель с игрушками советского детства.

Пионерский приём!

Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!

В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – прочитаете пионерскую клятву, вам повяжут настоящий красный галстук, научат отдавать салют, одним словом, проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.

Церемония не менялась с 1950 года!

13:00-14:00 Обед с «волжским разливом».

Вы попробуете блюда по волжскому меню от бренд-шефа ресторана.

Волжане всегда очень любили рыбные блюда, судак и щука часто присутствовали на столах симбирян, и вам удастся отведать одно из их любимых рыбных блюд.

14:00-15:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением.

Обзорная автобусная экскурсия «Ульяновск промышленный и авиационный».

Вы проедете мимо ряда машиностроительных предприятий, в том числе легендарного завода «УАЗ», выпускавшего самый известный советский внедорожник.

15:00-16:00 «От первых летных советских аппаратов до сверхзвукового лайнера» — Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.

Посещение самого большого в России Головного отраслевого музея гражданской авиации под открытым небом.

Здесь выставлены как гражданские, так и военные самолёты и вертолёты.

В музее находится 42 экспоната, из них 11 бортов носят официальный статус федерального памятника науки и техники.

Два самолёта являются единственными экземплярами на планете – это «полярник», на котором спасали челюскинцев и персональный борт Хрущёва.

Можно подняться по трапу «тушки» и посидеть в кабине пилотов.

16:00 – 18:00Продолжение автобусной экскурсии по городу.

Вы посетите территорию Воскресенского и Покровского Некрополя, где раньше были погребены местные дворяне и самые именитые люди старого Симбирска, сейчас здесь сохранена только могила Ильи Николаевича Ульянова, и установлен памятный знак.

Здесь же вы услышите историю о почитаемом горожанами блаженном Андрее Симбирском (Андрее Огородникове) — покровителе Симбирска — прославленном Русской Православной Церковью святом, мощи которого сейчас находятся в стенах храма, а на месте захоронения теперь установлена памятная плита. (При желании можно посетить Спасо — Вознесенский кафедральный собор).

18:30 «Зимнее чаепитие».

Зимним морозным вечером вас ждет традиционный советский десерт и горячий чай.

«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск
3 день

Загородный развлекательный комплекс «Курланпарк». Рождественский вечер

Завтрак в гостинице.

Выезд из номеров.

8:00-10:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в современный загородный развлекательный комплекс «Курланпарк» — царство Деда Мороза и Снегурочки.

Они встретят вас в одном из живописнейших мест в Ульяновской области.

Новогоднего настроения добавит запах хвои соснового леса и чистый морозный воздух.

10:00-14:00 Посещение «Курланпарка» (за дополнительную плату).

Курланпарк — современный загородный развлекательный комплекс— это отличное место для отдыха!

Ледяные лабиринты, снегоходы, ласковые красавицы хаски…

Вас ждут: 18 снежных горок (детские, взрослые, экстремальные); три канатные дороги — и не нужно подниматься пешком; тюбинги; путешествия по сказочному лесу на турбо-банане; развлекательный стрелковый тир; весёлые аниматоры; перекус в уютном кафе!

14.00- 16 Трансфер в г. Ульяновск.

16:30 Поздний обед в городском кафе.

17:00 — 18:00 Рождественский вечер в музее «Городского быта. Симбирск конца 19- начала 20 века» с интерактивной программой «К нам гости пришли…»

В бывшем флигеле, где воспроизведен типичный жилой дом симбирского горожанина среднего достатка, вас познакомят, с какими занимательными играми проводили рождественские вечера горожане.

Свободное время.

Заезд за вещами и в магазин перед дорогой.

Трансфер на вокзал.

Загородный развлекательный комплекс «Курланпарк». Рождественский вечер

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница “Октябрьская” 3*, “Азимут” 3* (2-хместное)СтандартКомфортЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 000 руб.
Взрослые22 80023 70025 900
Дети22 60023 50025 700
Гостиница Radisson 4* (2-хместное)СтандартПолулюксЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 2 000 руб., руб.
Взрослые26 80029 30031 500
Дети26 60029 10031 300

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская» 3

2 ночи

Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

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Гостиница Radisson 4

2 ночи

Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.

В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда,1 вечернее чаепитие
  • Входные билеты во все музеи, заявленные в программе
  • Трансферное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Приветственные сувениры для гостей
  • Сопровождающий гид
  • Проживание в отеле выбранной категории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Посещение Курлан парка 2 500 руб. /чел
  • Сувениры
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Ульяновск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Ульяновска

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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