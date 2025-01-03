В истории города гармонично сочетается дворянская история с балами, и история зарождения революционной искры.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ульяновск «Дворянский»
8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.
9:00 Обзорная автобусная экскурсия.
Вы познакомитесь с уникальными фактами и легендами города — экскурсия авторская, проедете по двум мостам через Волгу — старому «Императорскому» и самому длинному (протяженностью более 8 км) речному мосту в Европе «Президентскому», полюбуетесь широтой скованной льдами и заснеженной Волги и необычайно загадочными её берегами.
Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся за впечатлениями.
10:30 Завтрак «Симбирские угощения» в новогоднем интерьере ресторана «Нино».
Необходимо подкрепиться перед началом нового увлекательного путешествия по Симбирску-Ульяновску.
11:00- 12:00 Вас приглашает в гости Дом-музей И. А. Гончарова – единственный в мире литературный музей И. А. Гончарова — визитная карточка в самом сердце исторического центра города - «дворянина на Волге».
Благородный старинный дом встречает гостей в сверкающем новогоднем убранстве.
Дворяне Симбирска были, что называется, «сливками общества», отличались знатностью происхождения, славились родством с известными своим благородством фамилиями.
А купечество — предпринимательской жилкой и меценатством.
Вы узнаете историю старинного дома и купеческого подвала, когда появились часы на башне и что за колокольный звон мы слышим каждый час.
12:00 -13:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Ульяновску.
Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженному, но яркому новогоднему бульвару, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», вас поразит ее широта и величие.
13:30 – 14:30 «Пройди по тихим школьным этажам».
Посещение единственного в России музея «Симбирская классическая гимназия», который полностью воспроизводит обстановку гимназии конца XIX века, здесь можно увидеть классы, где занимались гимназисты и где сдавали экзамены, увидеть уникальные экспонаты дореволюционной школы… Ее стены и лестницы хранят звуки веселых детских голосов на переменках, звон школьного колокольчика, тишину коридоров во время уроков и экзаменов.
14:30-15:00 Пешеходная экскурсия «Улица Дворцовая — улица Лосёвая» — Многие здания главных улиц города достались Ульяновску в «наследство» от симбирского купечества.
Вдоль улиц губернского города тянулись торговые ряды лавок и магазинов, добротные доходные кирпичные дома с подвалами и складами, сохраненные до сегодняшних дней.
Во время увлекательной прогулки по улицам, сверкающим новогодним убранством, познакомитесь с мистическими зарисовками старого Симбирска, вы узнаете о зловещих и забавных тайнах города, что творилось в Симбирских курмышах, где до сих пор живут привидения, куда спрятался мост через Симбирку, про который не знают даже местные жители.
15:00-16:00 «Новогодний обед» в городском ресторане.
Вы попробуете очень вкусные и необычные блюда по симбирским рецептам в интерпретации шеф-повара ресторана.
Например, тыквенный суп, ведь один из уездных городов — город Сенгилей — был и остается «тыквенной» столицей среднего Поволжья.
Вас ждет дегустация обломовской наливки «Смородинка» или новогоднего игристого шампанского, по выбору.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по вечернему городу, украшенному гирляндами, шарами, фонариками, снежными бабами, новогодними световыми фигурами — инсталляциями.
Есть возможность посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести рождественские подарки.
Можно провести время в кафе или кофейне, их в центре города множество.
«Пионерский» Ульяновск
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
10:00-11:30 «По центральным улицам».
Пешеходная экскурсия по старым улицам Симбирска: Большой Саратовской и Московской.
Вы побываете на нескольких старинных улицах, сохранивших свой исторический вид, но по-новогоднему убранных.
Именно на этой экскурсии можно понять, как выглядел старый Симбирск в XVIII — XIX веке – город купеческих династий и меценатов.
Наиболее интересной частью экскурсионной прогулки станет посещение музейного квартала Ульяновска, ограниченного несколькими улицами.
Практически весь квартал состоит из старинных мещанских и купеческих особняков.
А также здесь находится известный практически повсеместно домик В. И. Ленина.
11:30-13:00 Посещение дома-музея В. И. Ленина.
Вам проведут экскурсию в памятный дом, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами коротали зимние вечера.
Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, как готовились к празднику и отмечали Рождество в семье Ульяновых.
В гостиной музея увидите пушистую ель с игрушками советского детства.
Пионерский приём!
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!
В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – прочитаете пионерскую клятву, вам повяжут настоящий красный галстук, научат отдавать салют, одним словом, проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.
Церемония не менялась с 1950 года!
13:00-14:00 Обед с «волжским разливом».
Вы попробуете блюда по волжскому меню от бренд-шефа ресторана.
Волжане всегда очень любили рыбные блюда, судак и щука часто присутствовали на столах симбирян, и вам удастся отведать одно из их любимых рыбных блюд.
14:00-15:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением.
Обзорная автобусная экскурсия «Ульяновск промышленный и авиационный».
Вы проедете мимо ряда машиностроительных предприятий, в том числе легендарного завода «УАЗ», выпускавшего самый известный советский внедорожник.
15:00-16:00 «От первых летных советских аппаратов до сверхзвукового лайнера» — Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.
Посещение самого большого в России Головного отраслевого музея гражданской авиации под открытым небом.
Здесь выставлены как гражданские, так и военные самолёты и вертолёты.
В музее находится 42 экспоната, из них 11 бортов носят официальный статус федерального памятника науки и техники.
Два самолёта являются единственными экземплярами на планете – это «полярник», на котором спасали челюскинцев и персональный борт Хрущёва.
Можно подняться по трапу «тушки» и посидеть в кабине пилотов.
16:00 – 18:00Продолжение автобусной экскурсии по городу.
Вы посетите территорию Воскресенского и Покровского Некрополя, где раньше были погребены местные дворяне и самые именитые люди старого Симбирска, сейчас здесь сохранена только могила Ильи Николаевича Ульянова, и установлен памятный знак.
Здесь же вы услышите историю о почитаемом горожанами блаженном Андрее Симбирском (Андрее Огородникове) — покровителе Симбирска — прославленном Русской Православной Церковью святом, мощи которого сейчас находятся в стенах храма, а на месте захоронения теперь установлена памятная плита. (При желании можно посетить Спасо — Вознесенский кафедральный собор).
18:30 «Зимнее чаепитие».
Зимним морозным вечером вас ждет традиционный советский десерт и горячий чай.
Загородный развлекательный комплекс «Курланпарк». Рождественский вечер
Завтрак в гостинице.
Выезд из номеров.
8:00-10:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в современный загородный развлекательный комплекс «Курланпарк» — царство Деда Мороза и Снегурочки.
Они встретят вас в одном из живописнейших мест в Ульяновской области.
Новогоднего настроения добавит запах хвои соснового леса и чистый морозный воздух.
10:00-14:00 Посещение «Курланпарка» (за дополнительную плату).
Курланпарк — современный загородный развлекательный комплекс— это отличное место для отдыха!
Ледяные лабиринты, снегоходы, ласковые красавицы хаски…
Вас ждут: 18 снежных горок (детские, взрослые, экстремальные); три канатные дороги — и не нужно подниматься пешком; тюбинги; путешествия по сказочному лесу на турбо-банане; развлекательный стрелковый тир; весёлые аниматоры; перекус в уютном кафе!
14.00- 16 Трансфер в г. Ульяновск.
16:30 Поздний обед в городском кафе.
17:00 — 18:00 Рождественский вечер в музее «Городского быта. Симбирск конца 19- начала 20 века» с интерактивной программой «К нам гости пришли…»
В бывшем флигеле, где воспроизведен типичный жилой дом симбирского горожанина среднего достатка, вас познакомят, с какими занимательными играми проводили рождественские вечера горожане.
Свободное время.
Заезд за вещами и в магазин перед дорогой.
Трансфер на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница “Октябрьская” 3*, “Азимут” 3* (2-хместное)
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 000 руб.
|Взрослые
|22 800
|23 700
|25 900
|Дети
|22 600
|23 500
|25 700
|Гостиница Radisson 4* (2-хместное)
|Стандарт
|Полулюкс
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 2 000 руб., руб.
|Взрослые
|26 800
|29 300
|31 500
|Дети
|26 600
|29 100
|31 300
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 3
Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница Radisson 4
Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.
В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда,1 вечернее чаепитие
- Входные билеты во все музеи, заявленные в программе
- Трансферное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Приветственные сувениры для гостей
- Сопровождающий гид
- Проживание в отеле выбранной категории
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Посещение Курлан парка 2 500 руб. /чел
- Сувениры
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.