1 день

Пешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программа

8:30 Клич пионера: «Всегда будь готов!» – настройтесь на приём в лучших традиция СССР!

Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

Размещаемся в комфортабельном автобусе и едем любоваться городом на Волге, двумя мостами через великую русскую реку, узнаем легенды, связанные с названиями крепости Синбирск и двух рек, которые несут свои воды в противоположных направлениях…

Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся на экскурсию по городу Ленина.

10:30-11:30 «Ленинский завтрак» с «Пионерским Задором».

11:30-14:00 Пешеходная экскурсия по центральной части города. От крепости до советского модерна. Увидите наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.

В Ульяновске сохранилось самое большое количество зданий в стиле «совмода». Но у города есть секрет – у него есть душа – это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона, на старых улочках центра города за раскидистыми тополями.

На экскурсии вы прогуляетесь по берегу города Семи ветров, с которого не виден другой берег.

Пройдете по площади В. И. Ленина, на которой установлен памятник, где в День пионерии проходили парадом лучшие пионеры города, а все демонстрации традиционно заканчивались возложением цветов к памятнику вождя.

Увидите грандиозный мемориальный центр, построенный к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

14:00-15:00 Обед с «Волжским Разливом» в ресторане города. Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по-сенгилеевски, рыбку «по-волжски» и традиционную симбирскую наливку.

15:00-16:00 Пешеходная прогулка по старой «Московской» улице-ныне улица Ленина, на которой находится музейный квартал «Музей – Заповедник Родина В. И. Ленина».

16:00-17:30 Пионерский приём!

Посещение Дома-музея семьи Ульяновых – легендарного и самого первого в России музея вождя революции.

Дом с мезонином, поскрипывающие половицы, ракушка на большом зеркале, стулья под белыми чехлами – каждый гражданин страны Советов был горд, что прикоснулся к истории вождя, и только лучших из лучших учеников с почётом принимали в пионеры в доме-музее Ленина.

Интерактивная программа: торжественный приём в ряды Пионерской организации.

Внимание! На время реставрации «Дома-музея В. И. Ленина» посещение музея и интерактивная программа проводится в «Квартире-музее семьи Ульяновых». Здесь семья Ульяновых жила с 1871 по 1875 годы.

Съемная квартира состояла из трех комнат и кухни. Здесь прошло раннее детство Владимира, тут же готовились к поступлению в гимназии Анна и Александр. В этом доме у Ульяновых родился сын Дмитрий.

Гости города могут увидеть кабинет, где Илья Николаевич принимал посетителей и общался с коллегами. В гостиной, совмещенной со столовой, представлены подлинные экспонаты – ноты Марии Александровны, диван Ульяновых, самовар и посуда, принадлежавшие Анне и Дмитрию.

В скромной детской разместились четыре кровати, а на столе приютились самодельные игрушки.

Свободное время.

У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по историческому центру города, посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести памятные сувениры.