Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программа
8:30 Клич пионера: «Всегда будь готов!» – настройтесь на приём в лучших традиция СССР!
Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.
Размещаемся в комфортабельном автобусе и едем любоваться городом на Волге, двумя мостами через великую русскую реку, узнаем легенды, связанные с названиями крепости Синбирск и двух рек, которые несут свои воды в противоположных направлениях…
Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся на экскурсию по городу Ленина.
10:30-11:30 «Ленинский завтрак» с «Пионерским Задором».
11:30-14:00 Пешеходная экскурсия по центральной части города. От крепости до советского модерна. Увидите наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.
В Ульяновске сохранилось самое большое количество зданий в стиле «совмода». Но у города есть секрет – у него есть душа – это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона, на старых улочках центра города за раскидистыми тополями.
На экскурсии вы прогуляетесь по берегу города Семи ветров, с которого не виден другой берег.
Пройдете по площади В. И. Ленина, на которой установлен памятник, где в День пионерии проходили парадом лучшие пионеры города, а все демонстрации традиционно заканчивались возложением цветов к памятнику вождя.
Увидите грандиозный мемориальный центр, построенный к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
14:00-15:00 Обед с «Волжским Разливом» в ресторане города. Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по-сенгилеевски, рыбку «по-волжски» и традиционную симбирскую наливку.
15:00-16:00 Пешеходная прогулка по старой «Московской» улице-ныне улица Ленина, на которой находится музейный квартал «Музей – Заповедник Родина В. И. Ленина».
16:00-17:30 Пионерский приём!
Посещение Дома-музея семьи Ульяновых – легендарного и самого первого в России музея вождя революции.
Дом с мезонином, поскрипывающие половицы, ракушка на большом зеркале, стулья под белыми чехлами – каждый гражданин страны Советов был горд, что прикоснулся к истории вождя, и только лучших из лучших учеников с почётом принимали в пионеры в доме-музее Ленина.
Интерактивная программа: торжественный приём в ряды Пионерской организации.
Внимание! На время реставрации «Дома-музея В. И. Ленина» посещение музея и интерактивная программа проводится в «Квартире-музее семьи Ульяновых». Здесь семья Ульяновых жила с 1871 по 1875 годы.
Съемная квартира состояла из трех комнат и кухни. Здесь прошло раннее детство Владимира, тут же готовились к поступлению в гимназии Анна и Александр. В этом доме у Ульяновых родился сын Дмитрий.
Гости города могут увидеть кабинет, где Илья Николаевич принимал посетителей и общался с коллегами. В гостиной, совмещенной со столовой, представлены подлинные экспонаты – ноты Марии Александровны, диван Ульяновых, самовар и посуда, принадлежавшие Анне и Дмитрию.
В скромной детской разместились четыре кровати, а на столе приютились самодельные игрушки.
Свободное время.
У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по историческому центру города, посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести памятные сувениры.
Экскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небом
8:00-9:00 Питательный завтрак в гостинице перед началом второго дня в Ульяновске.
Мы вчера устали жутко, а на сон была минутка. Подкрепиться мы хотим, завтрак быстренько съедим!
9:30 Выезд из номеров гостиницы.
Вещи оставляем в камере хранения, и продолжаем знакомиться с городом.
10:00-11:30 Посещение музея «Симбирская классическая гимназия».
Посещение гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин.
Здесь можно посидеть за партой, за которой сидел маленький Володя, выучить несколько слов на латыни или вскипятить воду одним прикосновением руки при помощи действующего физического прибора – кипятильника Франклина.
Интерактивная программа «Что написано пером…» поможет погрузиться в школьные годы гимназистов и школьников молодой страны Советов.
11:30-12:30 Пешеходная экскурсия «Улица Дворцовая – улица Лосёвая».
Самые интересные тайны и легенды города на центральных улицах города. Увлекательная мистическая прогулка с зарисовками старого Симбирска.
12:30-13:30 «Обед партийной элиты» в самом именитом ресторане города «Россия».
Ресторан ведет свою историю с 1913 года, не меняя свое название со времен Российской Империи. И в советское время был элитным рестораном, где собиралось на праздничные обеды и ужины партийное руководство области.
13:30-14:30 Обзорная автобусная экскурсия «Ульяновск промышленный и авиационный».
На экскурсии вы узнаете историю градообразующих предприятий, историю тылового города и рассвета советского самолетостроения.
14:30-16:00 «Под крылом самолета».
Посещение легендарного и самого большого в России Музея авиации под открытым небом, в котором можно узнать историю развития гражданской авиации, увидеть настоящие самолёты от первых летных советских аппаратов до сверхзвукового лайнера.
Музей, где собраны уникальные образцы авиационной техники советского периода – самолет, на котором спасали папанинцев, «хрущевский» самолет, сверхзвуковой ТУ-144 и «картонный» самолетик, на котором совершали боевые вылеты ночные ведьмы…
Свободное время.
У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.
Заезд в гостиницу за вещами.
19:00 Окончание программы.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница “Азимут” 3*, “Октябрьская” 3*
|2-местный стандарт
|Доплата за 1-местное размещение
|Взрослые
|18900
|1250
|Дети
|18700
|–
|Гостиница “Radisson” 4*
|Взрослые
|20500
|2000
|Дети
|20300
|–
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 3
Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Radisson» 4
Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.
В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Гостиница «Азимут» 3
«Азимут» располагается в центре Ульяновска. На сегодняшний день это современный гостиничный комплекс. Гостиница получила народное признание за высокий уровень качества предоставляемых услуг, подтверждением чего являются положительные отзывы от гостей и свидетельство о присвоении категории «3 звезды», аттестата «Бизнес и Конференц-Отель», а также удостоен сертификата соответствия программы «China Friendly».
Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Номера располагают телефоном, холодильником, телевизором, кабельным телевидением, феном и бесплатным интернетом. Каждый укомплектован средствами личной гигиены.
Для питания на территории комплекса имеется уютный ресторан. В ресторане помимо произведений итальянского кулинарного искусства, в меню присутствуют блюда русской и европейской кухни. В баре собирается молодежь, ценители прекрасных пейзажей и гости города, ведь бар находится на крыше одного из самых высоких зданий города.
К услугам гостей, которые приехали в город с деловым визитом, представлены четыре конференц-зала и три переговорные комнаты с различной площадью и вместимостью. Также в отеле есть парковка, лобби-бар, фитнес-центр и ж/д и авиа-касса. На каждом этаже имеется кулер и гладильная комната.
В непосредственной близости от отеля сосредоточены основные объекты культурной, развлекательной и деловой сфера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Семь экскурсионных программ
- Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда
- Проживание в номере стандарт, 2-местное размещение в гостинице выбранной категории
- Входные билеты в 3 музея, 2 интерактивные программы
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сувениры для гостей
- Сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.