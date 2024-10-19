Назад в СССР. Экскурсионный тур в Ульяновск

В нашем двухдневном туре, приуроченном к самым почитаемым праздникам в СССР, мы предлагаем Вам не только знакомство с городом Ульяновском, но еще и погружение в атмосферу советского пионерского детства! Откройте
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для себя Ульяновск – сердце Приволжья, современный город на Симбирском море.

Ульяновск – город счастливого советского прошлого, который очарует Вас своей историей и широтой гостеприимства. Вы посетите знаковые места города и насладитесь местной и советской кухней.

Назад в СССР. Экскурсионный тур в Ульяновск
Назад в СССР. Экскурсионный тур в Ульяновск
Назад в СССР. Экскурсионный тур в Ульяновск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программа

8:30 Клич пионера: «Всегда будь готов!» – настройтесь на приём в лучших традиция СССР!

Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

Размещаемся в комфортабельном автобусе и едем любоваться городом на Волге, двумя мостами через великую русскую реку, узнаем легенды, связанные с названиями крепости Синбирск и двух рек, которые несут свои воды в противоположных направлениях…

Оставляем вещи в камере хранения отеля и отправляемся на экскурсию по городу Ленина.

10:30-11:30 «Ленинский завтрак» с «Пионерским Задором».

11:30-14:00 Пешеходная экскурсия по центральной части города. От крепости до советского модерна. Увидите наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.

В Ульяновске сохранилось самое большое количество зданий в стиле «совмода». Но у города есть секрет – у него есть душа – это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона, на старых улочках центра города за раскидистыми тополями.

На экскурсии вы прогуляетесь по берегу города Семи ветров, с которого не виден другой берег.

Пройдете по площади В. И. Ленина, на которой установлен памятник, где в День пионерии проходили парадом лучшие пионеры города, а все демонстрации традиционно заканчивались возложением цветов к памятнику вождя.

Увидите грандиозный мемориальный центр, построенный к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

14:00-15:00 Обед с «Волжским Разливом» в ресторане города. Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по-сенгилеевски, рыбку «по-волжски» и традиционную симбирскую наливку.

15:00-16:00 Пешеходная прогулка по старой «Московской» улице-ныне улица Ленина, на которой находится музейный квартал «Музей – Заповедник Родина В. И. Ленина».

16:00-17:30 Пионерский приём!

Посещение Дома-музея семьи Ульяновых – легендарного и самого первого в России музея вождя революции.

Дом с мезонином, поскрипывающие половицы, ракушка на большом зеркале, стулья под белыми чехлами – каждый гражданин страны Советов был горд, что прикоснулся к истории вождя, и только лучших из лучших учеников с почётом принимали в пионеры в доме-музее Ленина.

Интерактивная программа: торжественный приём в ряды Пионерской организации.

Внимание! На время реставрации «Дома-музея В. И. Ленина» посещение музея и интерактивная программа проводится в «Квартире-музее семьи Ульяновых». Здесь семья Ульяновых жила с 1871 по 1875 годы.

Съемная квартира состояла из трех комнат и кухни. Здесь прошло раннее детство Владимира, тут же готовились к поступлению в гимназии Анна и Александр. В этом доме у Ульяновых родился сын Дмитрий.

Гости города могут увидеть кабинет, где Илья Николаевич принимал посетителей и общался с коллегами. В гостиной, совмещенной со столовой, представлены подлинные экспонаты – ноты Марии Александровны, диван Ульяновых, самовар и посуда, принадлежавшие Анне и Дмитрию.

В скромной детской разместились четыре кровати, а на столе приютились самодельные игрушки.

Свободное время.

У гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по историческому центру города, посетить сувенирный магазин, который находится на центральном бульваре, и приобрести памятные сувениры.

Пешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программаПешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программаПешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программаПешеходная экскурсия по Ульяновску, посещение Дома-музея семьи Ульяновых, интерактивная программа
2 день

Экскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небом

8:00-9:00 Питательный завтрак в гостинице перед началом второго дня в Ульяновске.

Мы вчера устали жутко, а на сон была минутка. Подкрепиться мы хотим, завтрак быстренько съедим!

9:30 Выезд из номеров гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения, и продолжаем знакомиться с городом.

10:00-11:30 Посещение музея «Симбирская классическая гимназия».

Посещение гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин.

Здесь можно посидеть за партой, за которой сидел маленький Володя, выучить несколько слов на латыни или вскипятить воду одним прикосновением руки при помощи действующего физического прибора – кипятильника Франклина.

Интерактивная программа «Что написано пером…» поможет погрузиться в школьные годы гимназистов и школьников молодой страны Советов.

11:30-12:30 Пешеходная экскурсия «Улица Дворцовая – улица Лосёвая».

Самые интересные тайны и легенды города на центральных улицах города. Увлекательная мистическая прогулка с зарисовками старого Симбирска.

12:30-13:30 «Обед партийной элиты» в самом именитом ресторане города «Россия».

Ресторан ведет свою историю с 1913 года, не меняя свое название со времен Российской Империи. И в советское время был элитным рестораном, где собиралось на праздничные обеды и ужины партийное руководство области.

13:30-14:30 Обзорная автобусная экскурсия «Ульяновск промышленный и авиационный».

На экскурсии вы узнаете историю градообразующих предприятий, историю тылового города и рассвета советского самолетостроения.

14:30-16:00 «Под крылом самолета».

Посещение легендарного и самого большого в России Музея авиации под открытым небом, в котором можно узнать историю развития гражданской авиации, увидеть настоящие самолёты от первых летных советских аппаратов до сверхзвукового лайнера.

Музей, где собраны уникальные образцы авиационной техники советского периода – самолет, на котором спасали папанинцев, «хрущевский» самолет, сверхзвуковой ТУ-144 и «картонный» самолетик, на котором совершали боевые вылеты ночные ведьмы…

Свободное время.

У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.

Заезд в гостиницу за вещами.

19:00 Окончание программы.

Трансфер на железнодорожный вокзал.

Экскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небомЭкскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небомЭкскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небомЭкскурсии по Ульяновску, музей «Симбирская классическая гимназия», Музей авиации под открытым небом

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница “Азимут” 3*, “Октябрьская” 3* 2-местный стандартДоплата за 1-местное размещение
Взрослые189001250
Дети18700
Гостиница “Radisson” 4*
Взрослые205002000
Дети20300

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская» 3

1 ночь

Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3Гостиница «Октябрьская» 3

Гостиница «Radisson» 4

1 ночь

Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.

В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

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Гостиница «Азимут» 3

1 ночь

«Азимут» располагается в центре Ульяновска. На сегодняшний день это современный гостиничный комплекс. Гостиница получила народное признание за высокий уровень качества предоставляемых услуг, подтверждением чего являются положительные отзывы от гостей и свидетельство о присвоении категории «3 звезды», аттестата «Бизнес и Конференц-Отель», а также удостоен сертификата соответствия программы «China Friendly».

Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Номера располагают телефоном, холодильником, телевизором, кабельным телевидением, феном и бесплатным интернетом. Каждый укомплектован средствами личной гигиены.

Для питания на территории комплекса имеется уютный ресторан. В ресторане помимо произведений итальянского кулинарного искусства, в меню присутствуют блюда русской и европейской кухни. В баре собирается молодежь, ценители прекрасных пейзажей и гости города, ведь бар находится на крыше одного из самых высоких зданий города.

К услугам гостей, которые приехали в город с деловым визитом, представлены четыре конференц-зала и три переговорные комнаты с различной площадью и вместимостью. Также в отеле есть парковка, лобби-бар, фитнес-центр и ж/д и авиа-касса. На каждом этаже имеется кулер и гладильная комната.

В непосредственной близости от отеля сосредоточены основные объекты культурной, развлекательной и деловой сфера.

Гостиница «Азимут» 3Гостиница «Азимут» 3Гостиница «Азимут» 3Гостиница «Азимут» 3Гостиница «Азимут» 3Гостиница «Азимут» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Семь экскурсионных программ
  • Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда
  • Проживание в номере стандарт, 2-местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Входные билеты в 3 музея, 2 интерактивные программы
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сувениры для гостей
  • Сопровождающий гид
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Ульяновск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Ульяновска

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе турыСССР

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