и Свияги, и где каждый камень хранит память о прошлом. Вас ждет встреча с историческими памятниками, посещение дома-музея И.А. Гончарова, где вы сможете прикоснуться к жизни знатных дворян прошлого. Прогулка по Волжской набережной откроет великолепные виды на реку, а речная прогулка на теплоходе по Симбирскому морю позволит вам насладиться красотой природы. Посещение Карамзинской мемориальной библиотеки и музея "Симбирская классическая гимназия" раскроет перед вами страницы учебных лет Владимира Ульянова-Ленина. В этом туре каждый найдет что-то для себя: от исторических достопримечательностей до живописных пейзажей Волги. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя Ульяновск с новой стороны

Описание тура

Что вас ожидает: Ульяновск — город «дворянин на Волге» Сможем посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», говорят, что в хорошую погоду видны Жигулевские горы. Проедем по старому «Императорскому» и самому длинному в Европе «Президентскому» речному мосту, прогуляемся по высокой Волжской набережной, увидим наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе. Дом-музей И. А. Гончарова — самый центр города-«дворянина на Волге». Местные дворяне отличались знатностью происхождения и благородством. Особую роль в жизни города играло и купеческое сословие. Гости познакомятся с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова. Гости посетят Карамзинскую мемориальную библиотеку. Будет возможность самостоятельно прогуляться по историческому центру города, побывать на обзорной площадке Волжского Венца, с которой открывается панорамный вид на реку Волгу, посетить самый старый магазин «Сувениры», который находится на центральном бульваре, и приобрести памятные сувениры. Речная прогулка по Волге на теплоходе по Симбирскому морю. Вне навигации посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации. Прием в пионеры в доме — музее В. И. Ленина. Посещение музея «Симбирская классическая гимназия» — гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин. Важная информация: Вы сами добираетесь до города, оплачиваете ж/д или авиа билеты.