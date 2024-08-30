Ульяновск, город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, приглашает вас на двухдневное путешествие "Господа пионеры".
Этот тур предлагает уникальную возможность исследовать город, где переплетаются истории двух великих рек - Волги
Этот тур предлагает уникальную возможность исследовать город, где переплетаются истории двух великих рек - Волги
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание тура
Что вас ожидает: Ульяновск — город «дворянин на Волге» Сможем посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», говорят, что в хорошую погоду видны Жигулевские горы. Проедем по старому «Императорскому» и самому длинному в Европе «Президентскому» речному мосту, прогуляемся по высокой Волжской набережной, увидим наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе. Дом-музей И. А. Гончарова — самый центр города-«дворянина на Волге». Местные дворяне отличались знатностью происхождения и благородством. Особую роль в жизни города играло и купеческое сословие. Гости познакомятся с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова. Гости посетят Карамзинскую мемориальную библиотеку. Будет возможность самостоятельно прогуляться по историческому центру города, побывать на обзорной площадке Волжского Венца, с которой открывается панорамный вид на реку Волгу, посетить самый старый магазин «Сувениры», который находится на центральном бульваре, и приобрести памятные сувениры. Речная прогулка по Волге на теплоходе по Симбирскому морю. Вне навигации посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации. Прием в пионеры в доме — музее В. И. Ленина. Посещение музея «Симбирская классическая гимназия» — гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин. Важная информация: Вы сами добираетесь до города, оплачиваете ж/д или авиа билеты.
С 4 по 5 января 2023. Экскурсия стартует в 08:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Господа пионеры, стандарт
|29 340 ₽
|Господа Пионеры, детский
|24 284 ₽
|Господа Пионеры, школьный
|25 580 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ульяновск
- Дом-музей И.А. Гончарова
- Карамзинскую мемориальную библиотеку
- Обзорная площадка Волжского Венца
- Речная прогулка по Волге на теплоходе по Симбирскому морю
- Музей В.И. Ленина
- Музей «Симбирская классическая гимназия»
Что включено
- 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Входные билеты во все музеи заявленные в программе
- Трансферное и экскурсионной обслуживание по программе тура
- Приветственные сувениры для гостей
- Сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Приобретение сувениров, расходы личного характера, ж/д и авиа билеты до г. Ульяновск
Место начала и завершения?
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25, Гостиница Рэдиссон
Когда и сколько длится?
Когда: С 4 по 5 января 2023. Экскурсия стартует в 08:30.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Увлекательный тур в Ульяновск «Господа пионеры»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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