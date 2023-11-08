Панорамы полуострова Святой нос и Баргузинского залива, бескрайний песчаный пляж и очертания горных хребтов, горная река и смотровые площадки: мы исследуем заповедные места, куда редко добираются туристы, проникнемся их легендами и силой. Такой Байкал вы ещё не видели!
Описание экскурсии
Затерянный мир Забайкалья
Из Усть-Баргузина мы отправимся в Забайкальский национальный парк, который включает в себя два самых больших залива побережья — Баргузинский и Чивыркуйский. За один день вы посетите самые впечатляющие локации парка:
- Пляж Карга — самый большой песчаный пляж Байкала протяжённостью более 30 км. Во время прогулки по побережью вам откроется вид на полуостров Святой Нос, Баргузинский залив, причудливые деревья и бескрайние пески. Это место природного покоя и абсолютной гармонии.
- Лесная речка Буртуй, где вода не замерзает даже зимой и чистотой сравнима с самим Байкалом. Здесь наш путь пройдёт по тайге, по горным тропам полуострова.
- Посёлок Монахово: здесь по оборудованной лестнице мы поднимемся на гору, с которой открывается панорамный вид на Чивыркуйский залив. Затем устроим сытный обед в гостях у местных жителей или пикник на открытом воздухе.
- Подножье гор и озера в песках. На обратном пути остановимся у подножья гор полуострова, чтобы полюбоваться на Баргузинский залив с самой северной его точки. А ещё заглянем на маленькие тёплые озера, которые спрятались в песках между горной частью парка и материком.
Примерный план путешествия
9:45 — встреча с водителем
10:00 — отправление от гостиницы в Усть-Баргузине
10:15 — приезжаем в Забайкальский национальный парк
11:15 — остановка на пляже Карга, прогулка по берегу Байкала
12:00 — река Буртуй в тайге на горной части полуострова
13:00 — посёлок Монахово, прогулка на смотровую площадку
14:00 — обед в гостях или пикник на берегу Байкала
15:00 — свободное время или дополнительные опции
16:00 — отправление в обратный путь
16:15 — остановка у подножья гор с видом на Баргузинский залив
17:15 — остановка на тёплых озёрах
18:00 — возвращение в гостиницу в Усть-Баргузине
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Маршрут начинается и заканчивается в посёлке Усть-Баргузин в месте вашего проживания
- Поездка доступна для любого возраста, детские кресла предоставляются по требованию за дополнительную плату
- Поедем на внедорожном автомобиле (УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, Toyota Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara или аналогичные). Выбор автомобиля доступен за дополнительную плату, по умолчанию мы сами определяем марку и класс автомобиля (чаще это УАЗ Буханка).
- Прогулку для вас проведёт один из проводников нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: посещение национального парка, оформление пропуска, трансфер, обед
- Дополнительные опции (по желанию, за отдельную плату): экскурсия на катере, посещение горячих источников, треккинг