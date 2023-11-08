Мои заказы

Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина

Открыть неизведанные уголки Сибирского моря - от секретных заливов до горных хребтов
Это путешествие приведёт вас к сакральным местам Забайкальского парка, которые таят в себе немало загадок.

Панорамы полуострова Святой нос и Баргузинского залива, бескрайний песчаный пляж и очертания горных хребтов, горная река и смотровые площадки: мы исследуем заповедные места, куда редко добираются туристы, проникнемся их легендами и силой. Такой Байкал вы ещё не видели!
5
2 отзыва
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина© Дмитрий
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина© Дмитрий
Заповедный Байкал: путешествие из Усть-Баргузина© Дмитрий

Описание экскурсии

Затерянный мир Забайкалья

Из Усть-Баргузина мы отправимся в Забайкальский национальный парк, который включает в себя два самых больших залива побережья — Баргузинский и Чивыркуйский. За один день вы посетите самые впечатляющие локации парка:

  • Пляж Карга — самый большой песчаный пляж Байкала протяжённостью более 30 км. Во время прогулки по побережью вам откроется вид на полуостров Святой Нос, Баргузинский залив, причудливые деревья и бескрайние пески. Это место природного покоя и абсолютной гармонии.
  • Лесная речка Буртуй, где вода не замерзает даже зимой и чистотой сравнима с самим Байкалом. Здесь наш путь пройдёт по тайге, по горным тропам полуострова.
  • Посёлок Монахово: здесь по оборудованной лестнице мы поднимемся на гору, с которой открывается панорамный вид на Чивыркуйский залив. Затем устроим сытный обед в гостях у местных жителей или пикник на открытом воздухе.
  • Подножье гор и озера в песках. На обратном пути остановимся у подножья гор полуострова, чтобы полюбоваться на Баргузинский залив с самой северной его точки. А ещё заглянем на маленькие тёплые озера, которые спрятались в песках между горной частью парка и материком.

Примерный план путешествия

9:45 — встреча с водителем
10:00 — отправление от гостиницы в Усть-Баргузине
10:15 — приезжаем в Забайкальский национальный парк
11:15 — остановка на пляже Карга, прогулка по берегу Байкала
12:00 — река Буртуй в тайге на горной части полуострова
13:00 — посёлок Монахово, прогулка на смотровую площадку
14:00 — обед в гостях или пикник на берегу Байкала
15:00 — свободное время или дополнительные опции
16:00 — отправление в обратный путь
16:15 — остановка у подножья гор с видом на Баргузинский залив
17:15 — остановка на тёплых озёрах
18:00 — возвращение в гостиницу в Усть-Баргузине

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Маршрут начинается и заканчивается в посёлке Усть-Баргузин в месте вашего проживания
  • Поездка доступна для любого возраста, детские кресла предоставляются по требованию за дополнительную плату
  • Поедем на внедорожном автомобиле (УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, Toyota Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara или аналогичные). Выбор автомобиля доступен за дополнительную плату, по умолчанию мы сами определяем марку и класс автомобиля (чаще это УАЗ Буханка).
  • Прогулку для вас проведёт один из проводников нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: посещение национального парка, оформление пропуска, трансфер, обед
  • Дополнительные опции (по желанию, за отдельную плату): экскурсия на катере, посещение горячих источников, треккинг

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Усть-Баргузин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Усть-Баргузине
Провели экскурсии для 1767 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на турах из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
Ринат
8 ноя 2023
Мы только что вернулись из удивительного путешествия на Байкал. Эта поездка стала для нас настоящим открытием: великолепно организованная экскурсия, красивейшие уголки природы, идеальный транспорт, а главное — прекрасный гид, ставший
читать дальше

для нас не просто проводником, а настоящим проводником в мир чудес Байкала.

На протяжении всей поездки мы ощущали тщательную подготовку и внимание к деталям, начиная от безупречного транспорта, который комфортно перевозил нас по всем удивительным местам, и заканчивая интересными остановками и рассказами, которые давали возможность увидеть и погрузиться в самые потрясающие виды.

Гид, сопровождающий нас, просто поражал своими знаниями и страстью к этим местам. Он не просто рассказывал о достопримечательностях, он оживлял историю, делал её увлекательной и запоминающейся. Его рассказы о природе Байкала, его тайнах и уникальной фауне и флоре заставили нас влюбиться в эти места и понять их по-новому.

Каждая остановка становилась удивительным открытием. Особенно запомнились пейзажи: мирное голубое озеро, окруженное величественными горами, создавали удивительную атмосферу спокойствия и восторга. Мы словно перенеслись в другой мир, где время течет по-особенному, а каждый вздох наполняет душу умиротворением.

Мы увидели места, о которых мечтали, и открыли для себя новые грани природы и красоты, о которых раньше даже не подозревали. Это путешествие стало для нас источником вдохновения, зарядом положительных эмоций и прекрасными воспоминаниями, которые будут с нами всю жизнь.

Байкал оставил в наших сердцах неповторимый след, и мы бесконечно благодарны Дмитрию за возможность окунуться в этот волшебный мир. Спасибо за прекрасно проведенное время, за отличную организацию и за невероятные эмоции, которые нам подарили. Мы обязательно вернемся сюда снова, чтобы еще раз погрузиться в эту уникальную атмосферу и насладиться величием Байкала.

Дмитрий, спасибо огромное за великолепную экскурсию и вам лично, за ваши человеческие качества!

Т
Татьяна
17 июн 2023
Путешествовали с двумя детьми дошкольниками. У нас был запрос на расширение данной экскурсии, чтобы включить ещё посещение ушканьих островов. Дмитрий сразу предложил вариант с катером, а также ещё дополнительно контакты
читать дальше

гостевого дома в Усть-Баргузине.

В итоге путешествие превзошло все ожидания! На месте нас встретили очень радушные и гостеприимные хозяева - очень вкусно накормили, баню истопили, заботой со всех сторон окружили! Сама экскурсия была проведена от лица человека, который 30 лет проработал в заповеднике. У гида находились ответы на любые вопросы, а также от начала и до конца было ощущение надёжности и безопасности, что немаловажно в ситуации, когда идёшь по следам медведя…) Кроме того хочется отметить комфортный транспорт - быстро ехали и при этом не очень трясло.

В общем, у нашей семьи остались очень яркие впечатления от этой поездки, хочется ещё вернуться туда и осмотреть другие достопримечательности Баргузинской долины.

Спасибо большое Дмитрию и его партнёрам в Усть-Баргузине!