Пешая экскурсия по острову Валаам

Описание
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Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Пешая экскурсия по острову Валаам
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ансамбль центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря и главный собор
  • Скиты монастыря: из 13 скитов мы выберем наиболее интересные для вас
  • Монастырская ферма: живописный и очень интересный хозяйственный комплекс
  • Резиденция патриарха, древлехранилище (музей) монастыря
  • Лесные озёра
  • Скалистые берега архипелага
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гид выстроит посещение Валаамского архипелага, опираясь на ваши интересы. Увидеть можно живописные лесные озёра и скалистые берега, дальние монашеские скиты, старые кладбища, храмы XXI века, разнообразные монастырские хозяйства.
Прогулка по острову может быть пешая, на автомобиле, гольфкаре или катере - на ваш выбор. Тему экскурсии можно выбрать: природа, история, святыни или всего понемногу.

Дата и время экскурсии обсуждаются индивидуально

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскусрия
  • Составление и организация программы
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Питание
  • Проживание
Место начала и завершения?
о. Валаам
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время экскурсии обсуждаются индивидуально
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Дату поездки и время заезда на остров необходимо отдельно согласовать с гидом
  • Т. к. островная жизнь подчиняется прогнозу погоды и церковному календарю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
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