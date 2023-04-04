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Что вас ожидает:
- Ансамбль центральной усадьбы Спасо-Преображенского монастыря и главный собор
- Скиты монастыря: из 13 скитов мы выберем наиболее интересные для вас
- Монастырская ферма: живописный и очень интересный хозяйственный комплекс
- Резиденция патриарха, древлехранилище (музей) монастыря
- Лесные озёра
- Скалистые берега архипелага
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гид выстроит посещение Валаамского архипелага, опираясь на ваши интересы. Увидеть можно живописные лесные озёра и скалистые берега, дальние монашеские скиты, старые кладбища, храмы XXI века, разнообразные монастырские хозяйства.
Прогулка по острову может быть пешая, на автомобиле, гольфкаре или катере - на ваш выбор. Тему экскурсии можно выбрать: природа, история, святыни или всего понемногу.
Дата и время экскурсии обсуждаются индивидуально
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскусрия
- Составление и организация программы
- Что не входит
- Транспортные расходы
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- о. Валаам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Дата и время экскурсии обсуждаются индивидуальноЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Дату поездки и время заезда на остров необходимо отдельно согласовать с гидом
- Т. к. островная жизнь подчиняется прогнозу погоды и церковному календарю
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии