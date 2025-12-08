2 день

Меркушино и фольклорная программа

08:00 Завтрак в кафе города.

08:30 Переезд в с. Меркушино.

09:30 Обзорная экскурсия в Меркушино.

Село Меркушино находится на левом берегу р. Туры в 65 км от Верхотурья.

С ним связана история жизни, смерти и чудодейственной силы святого праведного Симеона Верхотурского.

Главная святыня села Меркушино – гробница святого праведного Симеона. Вы посетите Церковь Симеона Верхотурского, Храм Михаила-Архангела, Святой Источник.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Фольклорная программа в Верхотурском доме народных художественных промыслов и ремесел, где мы все вместе будем водить хороводы и танцевать верхотурскую кадриль с фольклорной студией "Журавлица", играть в народные игры и слушать уральский фольклор!

А мастерицы Дома ремесел проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать своими руками сувенир о поездке в Верхотурье! Ну и, конечно, угостят всех горячим иван-чаем и вареньем из сосновой шишки.

17:00 Выезд в Пермь

22:00-23:00 Возвращение в Пермь.

