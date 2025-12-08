Мои заказы

Путешествие в Верхотурье. Экскурсионный тур в Свердловскую область из Перми

Путешествие в Верхотурье
Верхотурье – духовная столица Урала. На протяжении веков город являлся центром православия и культуры Урала и Сибири.

Интересен многочисленными памятниками архитектуры, церквями, монастырями, соборами и загадочными подземными ходами. Село Меркушино расположено
в красивейшем уголке уральской природы. Здесь были обретены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского.

Приглашаем совершить путешествие в духовный город и уютное село, где вы познакомитесь с величием русской архитектуры, окунетесь в сказку со старинными улицами, златоглавыми соборами и богатой историей! Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Верхотурью и спектакль

08:00 Сбор группы на ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр") и выезд в г. Верхотурье.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Обзорная экскурсия по Верхотурью.

В ходе экскурсии посетим:

  1. Верхотурский кремль, яркий памятник русского градостроительства рубежа XVII-XVIII вв. Самым выдающимся памятником на территории кремля является Свято-Троицкий собор
  2. В Николаевском мужском монастыре, древнейшем в Зауралье, находятся мощи Святого праведного Симеона Верхотурского.
  3. Главными святынями Покровского монастыря являются мощи Святого Косьмы юродивого и Икона «Умиление Божьей Матери». На территории Покровского женского монастыря вы можете приобрести изумительный таёжный монастырский мёд, вкуснейшую молочную продукцию (сыр, творог, сливки, молоко и др.), которую готовят сестры монастыря.

18:00 Заселение в гостиницу.

20:00 Спектакль в Верхотурском театре–студии "Град".

Театр располагается в уникальном месте – в башне верхотурского кремля, является визитной карточкой города в области культуры.

Миссия театра «Град» – средствами сценического искусства оказывать непосредственное влияние на душу человека, давать зрителю духовную пищу в форме художественно-образного воспроизведение действительности.

Спектакли театра – это сочетание духовных тем с творческим осмыслением классических и современных произведений.

2 день

Меркушино и фольклорная программа

08:00 Завтрак в кафе города.

08:30 Переезд в с. Меркушино.

09:30 Обзорная экскурсия в Меркушино.

Село Меркушино находится на левом берегу р. Туры в 65 км от Верхотурья.

С ним связана история жизни, смерти и чудодейственной силы святого праведного Симеона Верхотурского.

Главная святыня села Меркушино – гробница святого праведного Симеона. Вы посетите Церковь Симеона Верхотурского, Храм Михаила-Архангела, Святой Источник.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Фольклорная программа в Верхотурском доме народных художественных промыслов и ремесел, где мы все вместе будем водить хороводы и танцевать верхотурскую кадриль с фольклорной студией "Журавлица", играть в народные игры и слушать уральский фольклор!

А мастерицы Дома ремесел проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать своими руками сувенир о поездке в Верхотурье! Ну и, конечно, угостят всех горячим иван-чаем и вареньем из сосновой шишки.

17:00 Выезд в Пермь

22:00-23:00 Возвращение в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеТрехместноеОдноместное
11 40010 90014 500

Варианты проживания

Отель «Соболь»

1 ночь

Отель «Соболь» располагается в Верхотурье. Этот отель находится в пешей доступности от центра города.

Кафе отеля — удобное место для перекуса. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (Пермь - Верхотурье - Меркушино - Пермь)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Завтрак, 2 обеда
  • Проживание в гостинице
  • Спектакль в театре-студии «ГРАД»
  • Фольклорная программа в Верхотурском Доме народных промыслов и ремесел
  • Мастер-класс
  • Обзорная экскурсия по Верхотурью и Меркушино
  • Страховка на время движения в автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость (завтрак в придорожном кафе)
  • Приобретение сувениров, молочной продукции, меда
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • для женщин: платок и юбка для посещения храмов;
  • удобную одежду и обувь (без каблуков) по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров, церковной атрибутики, питания и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения

В автобусе могут быть предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Ограничений нет, но туристы должны учитывать, что в туре спектакль с церковным уклоном, не каждый ребёнок сможет высидеть.

Возможны ли изменения в программе тура?

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.