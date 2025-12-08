Интересен многочисленными памятниками архитектуры, церквями, монастырями, соборами и загадочными подземными ходами. Село Меркушино расположено
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Верхотурью и спектакль
08:00 Сбор группы на ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр") и выезд в г. Верхотурье.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Обзорная экскурсия по Верхотурью.
В ходе экскурсии посетим:
- Верхотурский кремль, яркий памятник русского градостроительства рубежа XVII-XVIII вв. Самым выдающимся памятником на территории кремля является Свято-Троицкий собор
- В Николаевском мужском монастыре, древнейшем в Зауралье, находятся мощи Святого праведного Симеона Верхотурского.
- Главными святынями Покровского монастыря являются мощи Святого Косьмы юродивого и Икона «Умиление Божьей Матери». На территории Покровского женского монастыря вы можете приобрести изумительный таёжный монастырский мёд, вкуснейшую молочную продукцию (сыр, творог, сливки, молоко и др.), которую готовят сестры монастыря.
18:00 Заселение в гостиницу.
20:00 Спектакль в Верхотурском театре–студии "Град".
Театр располагается в уникальном месте – в башне верхотурского кремля, является визитной карточкой города в области культуры.
Миссия театра «Град» – средствами сценического искусства оказывать непосредственное влияние на душу человека, давать зрителю духовную пищу в форме художественно-образного воспроизведение действительности.
Спектакли театра – это сочетание духовных тем с творческим осмыслением классических и современных произведений.
Меркушино и фольклорная программа
08:00 Завтрак в кафе города.
08:30 Переезд в с. Меркушино.
09:30 Обзорная экскурсия в Меркушино.
Село Меркушино находится на левом берегу р. Туры в 65 км от Верхотурья.
С ним связана история жизни, смерти и чудодейственной силы святого праведного Симеона Верхотурского.
Главная святыня села Меркушино – гробница святого праведного Симеона. Вы посетите Церковь Симеона Верхотурского, Храм Михаила-Архангела, Святой Источник.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Фольклорная программа в Верхотурском доме народных художественных промыслов и ремесел, где мы все вместе будем водить хороводы и танцевать верхотурскую кадриль с фольклорной студией "Журавлица", играть в народные игры и слушать уральский фольклор!
А мастерицы Дома ремесел проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать своими руками сувенир о поездке в Верхотурье! Ну и, конечно, угостят всех горячим иван-чаем и вареньем из сосновой шишки.
17:00 Выезд в Пермь
22:00-23:00 Возвращение в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Трехместное
|Одноместное
|11 400
|10 900
|14 500
Варианты проживания
Отель «Соболь»
Отель «Соболь» располагается в Верхотурье. Этот отель находится в пешей доступности от центра города.
Кафе отеля — удобное место для перекуса. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (Пермь - Верхотурье - Меркушино - Пермь)
- Экскурсионное обслуживание
- Завтрак, 2 обеда
- Проживание в гостинице
- Спектакль в театре-студии «ГРАД»
- Фольклорная программа в Верхотурском Доме народных промыслов и ремесел
- Мастер-класс
- Обзорная экскурсия по Верхотурью и Меркушино
- Страховка на время движения в автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
- Питание, не включенное в стоимость (завтрак в придорожном кафе)
- Приобретение сувениров, молочной продукции, меда
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- для женщин: платок и юбка для посещения храмов;
- удобную одежду и обувь (без каблуков) по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров, церковной атрибутики, питания и т. д.;
- фотоаппарат;
В автобусе могут быть предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Ограничений нет, но туристы должны учитывать, что в туре спектакль с церковным уклоном, не каждый ребёнок сможет высидеть.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.