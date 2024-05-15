2 день

Куртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессией

Завтракаем в отеле.

Сегодня мы отправимся по одному из двух маршрутов:

Выезжаем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Посещаем водопад Кольцо, проводим фотосессию. Этот водопад, падающий в каменное кольцо – уникальное природное образование, которое только добавит сказочности зрелищу (и фотографиям!).

Кадаргаванский каньон – в нем вы увидите реку Фиагдон, которая, словно ударом меча, разрубила скалу на две части.

Дзивгисская наскальная крепость образована природными выемками в скальной породе и каменными стенами, крупная фортификационная постройка Северного Кавказа.

Аланский Успенский монастырь – самый высокогорный в России мужской монастырь, находится в селении Верхний Фиагдон. А это значит, что вы впечатлитесь также и видами вокруг.

Далее мы поедем на обед в ресторан.

После обеда нас ждет конная прогулка и фотосессия на лошадях. Почувствуйте себя настоящим горцем или настоящей горянкой (катание на лошадях – по желанию, за доп. плату, можно просто погулять в окрестностях и провести фотосессию там).

Башни Курта и Дага, которые мы увидим по маршруту – это настоящие жемчужины Куртатинского ущелья.

Ну а излюбленное место для фотосессий – воздушные качели и лавочку у пропасти – мы точно не пропустим!

Свободное время, ужин – самостоятельно.

ИЛИ

Отправляемся на экскурсию в Дигорское ущелье.

Мы подъедем к Чертову мосту и будем смотреть в бездну, на дне которой шумит река, а также прогуляемся к святилищу Уастырджи – высшего бога из нартского эпоса.

Далее увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!

Фотосессию же проведем у Галиатского водопада, а также нового арт-объекта в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).

Пройдемся по селу Галиат – вы увидите многоэтажные укрепления в горах, которые поражают воображение.

Далее отправимся в село Камунта и к ретранслятору. Здесь мы устроим пикник и отведаем обед.

А после вас будет ждать фотосессия на фоне потрясающих вершин гор.

Возвращаемся во Владикавказ.