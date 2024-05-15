А знаменитые осетинские пироги научимся готовить самостоятельно! Таинственные руины мистического Даргавса, наскальные крепости, альпийские луга, языки ледников, бурные водопады и согревающие термальные источники – все это ждет нас в программе тура.
По желанию вы сможете дополнить впечатления конной прогулкой, шоу-программой в этно-национальном стиле или посещением пивоварни с дегустацией.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, велком-обед, трансфер в отель
Встреча в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале Владикавказа (выбирайте любые рейсы, но мы рекомендуем с прилетом до 13:00).
Трансфер в город Владикавказ.
Велком-обед с дегустацией национальных блюд и напитков.
Трансфер в отель.
Куртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессией
Завтракаем в отеле.
Сегодня мы отправимся по одному из двух маршрутов:
- Выезжаем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Посещаем водопад Кольцо, проводим фотосессию. Этот водопад, падающий в каменное кольцо – уникальное природное образование, которое только добавит сказочности зрелищу (и фотографиям!).
Кадаргаванский каньон – в нем вы увидите реку Фиагдон, которая, словно ударом меча, разрубила скалу на две части.
Дзивгисская наскальная крепость образована природными выемками в скальной породе и каменными стенами, крупная фортификационная постройка Северного Кавказа.
Аланский Успенский монастырь – самый высокогорный в России мужской монастырь, находится в селении Верхний Фиагдон. А это значит, что вы впечатлитесь также и видами вокруг.
Далее мы поедем на обед в ресторан.
После обеда нас ждет конная прогулка и фотосессия на лошадях. Почувствуйте себя настоящим горцем или настоящей горянкой (катание на лошадях – по желанию, за доп. плату, можно просто погулять в окрестностях и провести фотосессию там).
Башни Курта и Дага, которые мы увидим по маршруту – это настоящие жемчужины Куртатинского ущелья.
Ну а излюбленное место для фотосессий – воздушные качели и лавочку у пропасти – мы точно не пропустим!
Свободное время, ужин – самостоятельно.
ИЛИ
- Отправляемся на экскурсию в Дигорское ущелье.
Мы подъедем к Чертову мосту и будем смотреть в бездну, на дне которой шумит река, а также прогуляемся к святилищу Уастырджи – высшего бога из нартского эпоса.
Далее увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!
Фотосессию же проведем у Галиатского водопада, а также нового арт-объекта в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).
Пройдемся по селу Галиат – вы увидите многоэтажные укрепления в горах, которые поражают воображение.
Далее отправимся в село Камунта и к ретранслятору. Здесь мы устроим пикник и отведаем обед.
А после вас будет ждать фотосессия на фоне потрясающих вершин гор.
Возвращаемся во Владикавказ.
Мастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по Владикавказу
Завтрак в отеле.
Далее мы отправимся в один из ресторанов национальной кухни и отведаем знаменитые осетинские пироги, а также поучаствуем в мастер-классе по их приготовлению.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Владикавказу.
Мы познакомимся со столицей республики Северная Осетия-Алания – городом Владикавказ.
В пешеходной части обзорной экскурсии мы побываем в историческом центре города. Погуляем по аллеям и паркам центральной части города. Автобус проедет по главным улицам, проспектам и площадям.
Свободное время.
Дополнительно мы можем вам заказать:
- Аланский вечер (1950 руб. /чел.). Включает: трансфер, ужин и шоу-программу в традиционном этно-национальном стиле. Меню пришлем по запросу. Проходит каждую пятницу.
Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.
Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
- Посещение осетинской пивоварни с дегустацией. Стоимость с трансфером: 2200 руб. /чел.
Вас будут ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленого мяса (обжарена на гриле), нартский хлеб.
Цейское ущелье и горячие источники
Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию по Цейскому ущелью.
Здесь снежные вершины гор соседствуют с цветущими альпийскими лугами, языки ледников спускаются в зону лесов.
Потоки воды, рождающиеся от таяния ледников, дают начало горным речкам и ручейкам, некоторые из которых, падая со скал, образуют красивые водопады.
Цейский сосновый бор – по площади самый большой в горах Осетии. Есть здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища – дзуары: «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар».
Цей красив и летом, и зимой. У вас имеется возможность по одной из канатных дорог подняться к Сказскому леднику, любуясь панорамой гор, окруживших Цейское ущелье.
Ну а дорога в Цей – это знаменитая в прошлом Военно-Осетинская дорога, а ныне – Транскавказская автомагистраль.
Посещаем горячие вулаканические источники Бирагзанг. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.
Обедаем.
Возвращаемся во Владикавказ.
Кармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопады
Завтракаем в отеле, выезд из отеля с вещами.
Отправляемся в Кармадон.
Узкий и глубокий горный каньон, в верховьях которого находился курорт «Кармадон». Санаторий был частично разрушен в сентябре 2002 года во время катастрофического обвала ледника «Колка» со склонов Казбекского массива.
Под оборвавшимся ледником погибло 125 человек, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова. Последствия обвала видны и сегодня. В память об этой трагедии в ущелье поставлены памятники.
Обед с блюдами национальной кухни.
Даргавский некрополь, или «город мертвых» в давние времена был одним из самых крупных осетинских поселений.
Ныне от него остались только более девяноста традиционных осетинских склепов, которые по своему пирамидально-ступенчатому перекрытию очень напоминают башни камбоджийского храма Ангкор-Ват.
В период полноводности водопадов (ориентировочно июнь-сентябрь) посещаем Мидаграбинские водопады – настоящие жемчужины Северной Осетии (с собой иметь российский паспорт!).
Высота самого большого водопада — 750 м! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех водопады впечатляют своей красотой. Внимание: к водопадам идет дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд!
Трансфер в аэропорт к вечерним рейсам и на ж/д вокзал (выбирайте рейсы после 19 часов).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказ 3* / Империал 3* / Плаза 3* / Люкс 3*. С доплатой также возможно размещение в гостинице DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*.
Варианты проживания
Отель Владикавказ 3
Отель с большим номерным фондом, в 1,5 км от центра города.
В отеле есть небольшой бассейн, сауна, spa-услуги.
Наши туристы будут проживать в улучшенных номерах.
Отель Империал 3
Отель «Империал» разместился в историческом особняке на Александровском проспекте, в самом центре Владикавказа и является памятником архитектуры и истории.
Номера обставлены классической мебелью из натуральных пород дерева.
Олимп Плаза 3
Отель «Олимп Плаза» расположен во Владикавказе, в 200 метрах от республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей номера с кондиционером и бар.
На территории обустроен открытый бассейн, работающий круглый год. Гости могут почитать газеты, а также воспользоваться факсом и копировальной техникой.
В отеле «Олимп Плаза» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Планета Люкс 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)
Отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4 расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King и Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес зал и банный комплекс.
Бесплатный завтрак предоставляется по системам «А-ля карт» и «Шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт Беслан — Владикавказ — аэропорт или трансфер от ж/д вокзала
- Питание: 4 завтрака, 5 обедов
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Фото на остановках, фотосессии в обозначенных локациях (срок получения фото — до 7 дней после поездки)
- Проживание по программе
- Сопровождение профессиональным фотографом в фотодень
- Что не входит
- Билеты до места начала тура и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение (доплата — 2000-4000 руб.), подселения нет
- Входные билеты в объекты посещения — около 500 руб.
- Катание на лошадях (по желанию)
- Дополнительные экскурсии (по желанию): Аланский вечер – 1950 руб. /чел., посещение осетинской пивоварни с дегустацией – 2200 руб. /чел. с трансфером
- Ужины
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, аэропорт Владикавказ (Беслан)
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Что еще важно знать о программе тура?
Фотографироваться мы будем на всех остановках, но основные места для съёмок отмечены словом «фотосессия». Шпаргалку с советами, как подготовиться к фотосессии, вышлем!
Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору