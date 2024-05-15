Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии

Групповой тур во Владикавказе
Побываем в самых атмосферных локациях республики вместе с фотографом, насладимся головокружительными видами гор и оригинальными блюдами местной кухни.

А знаменитые осетинские пироги научимся готовить самостоятельно! Таинственные руины мистического Даргавса, наскальные крепости, альпийские луга, языки ледников, бурные водопады и согревающие термальные источники – все это ждет нас в программе тура.

По желанию вы сможете дополнить впечатления конной прогулкой, шоу-программой в этно-национальном стиле или посещением пивоварни с дегустацией.
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Ближайшие даты:
15
мая
18
мая
22
мая
25
мая
29
мая
1
июн
5
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Гастрономическое наслаждение
Гастрономическое наслаждение
Попробуем знаменитые блюда местной кухни и научимся готовить осетинские пироги на мастер-классе
Загадочный «город мертвых»
Загадочный «город мертвых»
Ощутим дух истории, прогуливаясь по селению Даргавс – самому крупному некрополю Северного Кавказа
Фотосессии в топовых локациях
Фотосессии в топовых локациях
Профессиональный фотограф поможет нам сделать самые яркие снимки. И по желанию это можно совместить с конной прогулкой!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, велком-обед, трансфер в отель

Встреча в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале Владикавказа (выбирайте любые рейсы, но мы рекомендуем с прилетом до 13:00).

Трансфер в город Владикавказ.

Велком-обед с дегустацией национальных блюд и напитков.

Трансфер в отель.

Встреча, велком-обед, трансфер в отель
2 день

Куртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессией

Завтракаем в отеле.

Сегодня мы отправимся по одному из двух маршрутов:

  • Выезжаем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Посещаем водопад Кольцо, проводим фотосессию. Этот водопад, падающий в каменное кольцо – уникальное природное образование, которое только добавит сказочности зрелищу (и фотографиям!).

Кадаргаванский каньон – в нем вы увидите реку Фиагдон, которая, словно ударом меча, разрубила скалу на две части.

Дзивгисская наскальная крепость образована природными выемками в скальной породе и каменными стенами, крупная фортификационная постройка Северного Кавказа.

Аланский Успенский монастырь – самый высокогорный в России мужской монастырь, находится в селении Верхний Фиагдон. А это значит, что вы впечатлитесь также и видами вокруг.

Далее мы поедем на обед в ресторан.

После обеда нас ждет конная прогулка и фотосессия на лошадях. Почувствуйте себя настоящим горцем или настоящей горянкой (катание на лошадях – по желанию, за доп. плату, можно просто погулять в окрестностях и провести фотосессию там).

Башни Курта и Дага, которые мы увидим по маршруту – это настоящие жемчужины Куртатинского ущелья.

Ну а излюбленное место для фотосессий – воздушные качели и лавочку у пропасти – мы точно не пропустим!

Свободное время, ужин – самостоятельно.

ИЛИ

  • Отправляемся на экскурсию в Дигорское ущелье.

Мы подъедем к Чертову мосту и будем смотреть в бездну, на дне которой шумит река, а также прогуляемся к святилищу Уастырджи – высшего бога из нартского эпоса.

Далее увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!

Фотосессию же проведем у Галиатского водопада, а также нового арт-объекта в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).

Пройдемся по селу Галиат – вы увидите многоэтажные укрепления в горах, которые поражают воображение.

Далее отправимся в село Камунта и к ретранслятору. Здесь мы устроим пикник и отведаем обед.

А после вас будет ждать фотосессия на фоне потрясающих вершин гор.

Возвращаемся во Владикавказ.

Куртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессиейКуртатинское ущелье или Дигорское ущелье с фотосессией
3 день

Мастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по Владикавказу

Завтрак в отеле.

Далее мы отправимся в один из ресторанов национальной кухни и отведаем знаменитые осетинские пироги, а также поучаствуем в мастер-классе по их приготовлению.

Отправляемся на обзорную экскурсию по Владикавказу.

Мы познакомимся со столицей республики Северная Осетия-Алания – городом Владикавказ.

В пешеходной части обзорной экскурсии мы побываем в историческом центре города. Погуляем по аллеям и паркам центральной части города. Автобус проедет по главным улицам, проспектам и площадям.

Свободное время.

Дополнительно мы можем вам заказать:

  • Аланский вечер (1950 руб. /чел.). Включает: трансфер, ужин и шоу-программу в традиционном этно-национальном стиле. Меню пришлем по запросу. Проходит каждую пятницу.

Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для вас разнообразие замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.

  • Посещение осетинской пивоварни с дегустацией. Стоимость с трансфером: 2200 руб. /чел.

Вас будут ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленого мяса (обжарена на гриле), нартский хлеб.

Мастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по ВладикавказуМастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по ВладикавказуМастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по ВладикавказуМастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по ВладикавказуМастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по ВладикавказуМастер-класс по осетинским пирогам, обзорная экскурсия по Владикавказу
4 день

Цейское ущелье и горячие источники

Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию по Цейскому ущелью.

Здесь снежные вершины гор соседствуют с цветущими альпийскими лугами, языки ледников спускаются в зону лесов.

Потоки воды, рождающиеся от таяния ледников, дают начало горным речкам и ручейкам, некоторые из которых, падая со скал, образуют красивые водопады.

Цейский сосновый бор – по площади самый большой в горах Осетии. Есть здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища – дзуары: «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар».

Цей красив и летом, и зимой. У вас имеется возможность по одной из канатных дорог подняться к Сказскому леднику, любуясь панорамой гор, окруживших Цейское ущелье.

Ну а дорога в Цей – это знаменитая в прошлом Военно-Осетинская дорога, а ныне – Транскавказская автомагистраль.

Посещаем горячие вулаканические источники Бирагзанг. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.

Обедаем.

Возвращаемся во Владикавказ.

Цейское ущелье и горячие источникиЦейское ущелье и горячие источникиЦейское ущелье и горячие источникиЦейское ущелье и горячие источникиЦейское ущелье и горячие источникиЦейское ущелье и горячие источники
5 день

Кармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопады

Завтракаем в отеле, выезд из отеля с вещами.

Отправляемся в Кармадон.

Узкий и глубокий горный каньон, в верховьях которого находился курорт «Кармадон». Санаторий был частично разрушен в сентябре 2002 года во время катастрофического обвала ледника «Колка» со склонов Казбекского массива.

Под оборвавшимся ледником погибло 125 человек, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова. Последствия обвала видны и сегодня. В память об этой трагедии в ущелье поставлены памятники.

Обед с блюдами национальной кухни.

Даргавский некрополь, или «город мертвых» в давние времена был одним из самых крупных осетинских поселений.

Ныне от него остались только более девяноста традиционных осетинских склепов, которые по своему пирамидально-ступенчатому перекрытию очень напоминают башни камбоджийского храма Ангкор-Ват.

В период полноводности водопадов (ориентировочно июнь-сентябрь) посещаем Мидаграбинские водопады – настоящие жемчужины Северной Осетии (с собой иметь российский паспорт!).

Высота самого большого водопада — 750 м! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех водопады впечатляют своей красотой. Внимание: к водопадам идет дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд!

Трансфер в аэропорт к вечерним рейсам и на ж/д вокзал (выбирайте рейсы после 19 часов).

Кармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопадыКармадонское ущелье - Даргавс. Летом: Мидагрибинские водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказ 3* / Империал 3* / Плаза 3* / Люкс 3*. С доплатой также возможно размещение в гостинице DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4*.

Варианты проживания

Отель Владикавказ 3

4 ночи

Отель с большим номерным фондом, в 1,5 км от центра города.

В отеле есть небольшой бассейн, сауна, spa-услуги.

Наши туристы будут проживать в улучшенных номерах.

Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3

Отель Империал 3

4 ночи

Отель «Империал» разместился в историческом особняке на Александровском проспекте, в самом центре Владикавказа и является памятником архитектуры и истории.

Номера обставлены классической мебелью из натуральных пород дерева.

Отель Империал 3Отель Империал 3Отель Империал 3Отель Империал 3

Олимп Плаза 3

4 ночи

Отель «Олимп Плаза» расположен во Владикавказе, в 200 метрах от республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей номера с кондиционером и бар.

На территории обустроен открытый бассейн, работающий круглый год. Гости могут почитать газеты, а также воспользоваться факсом и копировальной техникой.

В отеле «Олимп Плаза» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Олимп Плаза 3Олимп Плаза 3Олимп Плаза 3Олимп Плаза 3

Планета Люкс 3

4 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)

4 ночи

Отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4 расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King и Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес зал и банный комплекс.

Бесплатный завтрак предоставляется по системам «А-ля карт» и «Шведский стол».

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Беслан — Владикавказ — аэропорт или трансфер от ж/д вокзала
  • Питание: 4 завтрака, 5 обедов
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Фото на остановках, фотосессии в обозначенных локациях (срок получения фото — до 7 дней после поездки)
  • Проживание по программе
  • Сопровождение профессиональным фотографом в фотодень
Что не входит
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Одноместное размещение (доплата — 2000-4000 руб.), подселения нет
  • Входные билеты в объекты посещения — около 500 руб.
  • Катание на лошадях (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию): Аланский вечер – 1950 руб. /чел., посещение осетинской пивоварни с дегустацией – 2200 руб. /чел. с трансфером
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Что еще важно знать о программе тура?

Фотографироваться мы будем на всех остановках, но основные места для съёмок отмечены словом «фотосессия». Шпаргалку с советами, как подготовиться к фотосессии, вышлем!

Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Многодневные туры5-дневные турыФотопрогулки

Похожие туры из Владикавказа

Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Завтра
12 дек
15 дек
16 дек
38 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
13 дек
16 дек
20 дек
23 дек
46 900 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
12 дек
15 дек
16 дек
19 дек
25 900 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ