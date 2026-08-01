С Ступакова

Огромная благодарность гиду Армену за экскурсию в Ущелье Цей ! Это было потрясающее путешествие, с подробным рассказом обо всем, что было по пути следования, это очень интересно и познавательно, спасибо вам Армен, я была в полном восторге.