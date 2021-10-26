Экскурсии Владикавказа

Все экскурсии во Владикавказе

Доступно 115 экскурсий 🚌 во Владикавказе на 2021 год, 1605 ⭐ отзывов, цены от 490₽, посетите достопримечательности: Даргавс, Цейское ущелье, Эльбрус. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Дружелюбный Грозный
4.1
12
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дружелюбный Грозный
Пусть название города не вводит вас в заблуждение: Грозный - один из самых гостеприимных городов на...
10:00
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
4.8
108
1 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья - Куртатинское, Кармадонское и...
По договоренности
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Индивидуальная экскурсия
4.9
117
9550
8 595
за 1-4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
Балкарское ущелье и голубые озера
4.2
18
2 500
за 1 чел.
Балкарское ущелье и голубые озера
Горы Кавказа скрывают много красот
По договорённости
Владикавказ глазами местных жителей
4.9
62
1 000
за 1 чел.
Часто заказывают
Владикавказ глазами местных жителей
Проникнуться атмосферой города, разрушить стереотипы и заглянуть в мастерские художников
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в четверг в 15:00 и 18:00
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
4.3
56
1 800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье славится своим мягким климатом и необычными природными достопримечательностями, среди...
Каждый день в 10 утра
Владикавказ — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
49
2ч 30м
2 600
за 1-7 чел.
Владикавказ — первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Дигория - край тысячи водопадов
4.5
18
2 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дигория - край тысячи водопадов
Дигорское ущелье - край первозданной природы и древней архитектуры, точка сбора альпинистов и одно...
Ежедневно в 09:00
Джип-тур «В сердце Осетии»
Индивидуальная экскурсия
5
24
9000
7 200
за 1-3 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
4.6
25
2 000
за 1 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Горы Кавказа завораживают каждого, кто сюда попал, и мы хотим показать вам то, что стоит увидеть в...
Ежедневно в 9:00
О Владикавказе — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
76
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
О Владикавказе — с интересом и любовью!
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Джейрах - «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
4.8
62
2 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джейрах - «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
Мы с вами побываем в Джейрахском ущелье - историческом центре и самой древней части республики, где...
Каждый день в 9 утра
Северная Осетия по максимуму
Индивидуальная экскурсия
5
31
8333
7 500
за 1-4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
4.6
11
1 800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами и чистым воздухом
По договоренности
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
6 000
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Путешествие на машине по захватывающим дух природным местам Северной Осетии
«Город мертвых» - поездка в Даргавс, к древнему некрополю
4.9
47
1 800
за 1 чел.
Часто заказывают
«Город мертвых» - поездка в Даргавс, к древнему некрополю
Для многих кавказские горы - неизведанная территория
Каждый день в 10 утра
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Индивидуальная экскурсия
5
96
8 200
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Экскурсия в заоблачный мир Колыбель осетинского народа
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 500
за 1-4 чел.
Экскурсия в заоблачный мир Колыбель осетинского народа
Добро пожаловать на Кавказ
По договоренности
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
8 450
за 1-3 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
Полюбоваться видами горнолыжного курорта, подняться к языку ледника и погрузиться в горячий источник
Обзорная экскурсия по Владикавказу
4
9
490
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Город истории и ярких красок, место пересечения древних торговых путей - все это о Владикавказе
Каждый день в 10 утра
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
5 800
за 1-4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
Мифы и тайны горной Ингушетии
Индивидуальная экскурсия
4.8
35
8 500
за 1-4 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии
Ингушетия - самый маленький регион в России
Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия
4.9
42
8 500
за 1-3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Исследовать каньоны и водопады, взлететь на качелях над пропастью и посетить таинственный Даргавс
Чегемские водопады
3 000
за 1 чел.
Чегемские водопады
Чегемские водопады также известны как Плачущие, поскольку струи воды напоминают бьющие из скал потоки...
Каждый день в 9 утра

Последние отзывы «Экскурсии Владикавказа»

  • Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легенд
    А
    Александра
    26 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Багауддин – замечательный гид! Мы впервые побывали в Горной Ингушетии, и узнали много интересных фактов в истории Ингушетии, увидели потрясающие места! С Багауддином очень легко и приятно общаться. Спасибо за познавательную экскурсию!
  • Отзыв на: Северная Осетия по максимуму
    О
    Оксана
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия отличная, подвела только погода, но именно 25 октября 2021 года встретила первый снег в этом году в Осетии. В прошлый роллы встречала в Тюмени, в Калуге, в тех городах, где это закономерно, а тут - на юге. ) Роланд по образованию историк, поэтому много обсуждали истоки тех или иных традиций аланов, из верования. Конечно места красивые, особенно когда солнечно!
  • Отзыв на: Северная Осетия по максимуму
    Н
    Наталья
    25 октября 2021
    5
    Роланд заранее уточнил, готовы ли мы к пешей прогулке - мы были готовы) предупредил об особенностях маршрута. Кроме того, Роланд интересный рассказчик. Мы узнали не только об истории этих мест, но и много нового про традиции, обычаи. Экскурсия очень интересная по местам потрясающей красоты! Роланд, большое спасибо!
  • Отзыв на: Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    К
    Ксения
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась, все чётко организовано. Хотя как может что-то не понравиться, когда вокруг такие потрясающие виды, от которых захватывает дух? Очень вкусный и сытный обед. Вобщем экскурсию рекомендую! Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Руслану. Ведь работа гида тоже формирует впечатление об экскурсии в целом. Нам повезло. Это единственный раз, когда реально хотелось слушать гида и его рассказы(иногда печальные, иногда веселые). Но самое главное., что помимо исторических фактов, он высказывал и свои предположения, что очень интересно было послушать. Это вторая экскурсия с ним, на которую мы поехали. Первая была "Древняя Осетия" (тоже великолепная экскурсия), и когда мы узнали, что Руслан едет с нами, были рады!
  • Отзыв на: О Владикавказе — с интересом и любовью!
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    Эта осень была совершенно нехарактерной для Владикавказа. Низко висящее небо и постоянный мелкий моросящий надоедливый дождь. Но я ни одной минуты не пожалела, что пошла на эту экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод! Знающий, любящий свой город и в свою республику человек. Грамотная, правильная речь, интересная подача информации, множество мелких деталей и подробностей. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую! Без этой экскурсии ваше знакомство с городом будет неполным.
  • Отзыв на: Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
    А
    Александр
    24 октября 2021
    5
    Спасибо Магомеду за яркое путешествие по Ингушетии! Он - учитель истории, поэтому во время перемещения между красивыми локациями мы вели интересную беседу: об истории республики, культуре, обычаях и многом-многом другом. Сама Ингушетия прекрасна: мы посетили обзорную площадку, с которой открывается панорама 360 градусов на горы, причём все горы разные: со снегом, лесом, травой, а также скалистые. Мы увидели большой и очень освежающий водопад, посмотрели многочисленные охранные башни, старинную церковь и другие замечательные места (реки, населённые пункты). Магомед очень аккуратный водитель. Наша экскурсия заняла больше отведённого времени, и Магомед отвозил нас в отель уже в темноте. Дорога была комфортной и интересной (например, мы заехали в столицу Ингушетии - Магас). Спасибо, Магомед, что познакомил со своей прекрасной родиной! И мы очень рады знакомству с тобой! Путешествие состоялось 23 октября. Александр и Светлана.
  • Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»
    Д
    Даниэлла
    24 октября 2021
    5
    Первый раз в Осетии, и я просто влюбилась в город, в горы, в атмосферу. Замечательная Республика и люди. К сожалению за 1 день, да и за 3 дня всего не посмотреть, но благодаря команде ребята, за один день посмотрела максимально сколько можно было мест, от которых я в восторге. Гид Алан, профессионал своего дела. Аккуратное вождение, интересная информация о многих аспектах Республики. Очень внимателен. Обязательно вернусь, чтоб продолжить путешествие по местности, которая кажется стала такой родной. Советую обращаться к этой команде, если хотите максимально посмотреть мест и получить массу эмоций. Спасибо вам огромное!
  • Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    4
    Безусловно ехать на эту экскурсию стоит. Потрясающе красивые места! Гидом у меня был Георгий, очень приятный молодой человек. Показал и рассказал всё, что знает. Мне немножко не хватило информации, но, учитывая небольшой опыт работы экскурсоводом, надеюсь Георгий наберёт побольше интересных фактов и станет замечательным экскурсоводом.
  • Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    А
    Андрей
    22 октября 2021
    5
    Был на данной экскурсии с гидом Георгием. Очень рекомендую как саму экскурсию так и гида! получил огромное удовольствие от знакомства с республикой! обязательно вернусь:)!
  • Отзыв на: Владикавказ — первое свидание
    В
    Валерий
    22 октября 2021
    5
    Большое спасибо Алине за экскурсию! Сразу видно, что она имеет профильное образование. Знает историю региона. Маршрут понравился. Главное, чтобы была хорошая погода.
🇷🇺