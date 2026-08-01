Групповая
до 18 чел.
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Узнать о дореволюционной, советской и современной жизни одного из красивейших городов Кавказа
Начало: В центре
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГоры зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию
Открыть для себя прекрасные уголки Закавказья и влюбиться на всю жизнь
Начало: От места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Открыть живописные ландшафты и средневековую архитектуру «изумруда» республики - Джейрахского ущелья
Начало: В центре города
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборТёплая встреча с Владикавказом
Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру
Начало: Возле Государственной филармонии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
-
35%
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеВлюбиться в Осетию за один день
Башни Курта и Тага, монастырь в горах и тайны Кармадона - в путешествии из Владикавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3380 ₽
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборЗнаковые места Северной Осетии
Посетить все топовые локации: Даргавс, Кармадонское ущелье и посёлок Фиагдон
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В трендеЗаповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
Проведите день среди горных исполинов, полюбуйтесь водохранилищем и селением Тиб, попробуйте осетинские пироги
Начало: В Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборНацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Отправимся за нетронутой природой, захватывающими дух пейзажами и древними памятниками
Начало: Олимпийский парк, колесо обозрения
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
6490 ₽ за человека
Групповая
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Начало: В ресторане «Старый замок»
Завтра в 19:30
14 авг в 19:30
2600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
13 авг в 08:30
18 авг в 08:30
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Путешествие на машине по захватывающим дух природным местам Северной Осетии
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце осетинских гор: путешествие в Цей из Владикавказа
От Аланского монастыря и арт-объектов до жемчужины Кассарского ущелья
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
3605 ₽
5150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 052 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Посетить древние горные села, полюбоваться фантастическими пейзажами и попробовать осетинскую кухню
Начало: В центре города
13 авг в 08:30
17 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-поездка к двум ущельям Северной Осетии
За 4 часа увидеть то, что некоторые не успевают за день
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3499 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
По Северной Осетии с фотографом: три ущелья, лавочка счастья и Мидаграбинское озеро
Посетить Кармадон, «Город мертвых», посёлок Фиагдон и ощутить энергию гор
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
7699 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
Насладиться моментами единения с природой в поездке по Осетии
Начало: На Московском шоссе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
В гости к аланам
Отправиться из Владикавказа в Кармадонское ущелье, Даргавский могильник и Дзивгисскую крепость
Начало: На проспекте Коста
Расписание: ежедневно в 09:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Владикавказа - сквозь величие гор
Посетить лучшие природные уголки Северной Осетии и насладиться красотой региона
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Посетить самые интересные и живописные места горного края на автопешеходной экскурсии
Начало: С места вашего проживания г. Владикавказ
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:30
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Восточная Алания: Кармадон, город мертвых Даргавс, Куртатинское ущелье
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2945 ₽
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Посетить небольшой осетинский город с трагической судьбой и увидеть, как он живёт сегодня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5199 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-приключение «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Край тысячи водопадов: из Владикавказа - в Дигорию
Исследовать один из самых живописных маршрутов нацпарка «Алания»
Начало: Олимпийский парк, колесо обозрения
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6990 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В горную Дигорию через Згид: авторская экскурсия
Алагирское и Дигорское ущелья, Верхний Згид и другие аутентичные локации, где редко бывают туристы
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
7410 ₽
7799 ₽ за человека
Владикавказ богат на культурные и природные достопримечательности, это и множество элегантных особняков в историческом центре города и знаменитый проспект Мира и мечеть Мухтарова словно сошедшая из страниц сказки, а окружающая природа с её ущельями, водопадами и озерами поразит любого путешественника
Владикавказ и его окрестности полны сказочных мест, но исследовать их самостоятельно довольно тяжело, как правило дороги здесь довольно сложны из-за горной местности. Поэтому самым правильным решением будет отправиться на изучение достопримечательностей с организованными экскурсиями, которые вы можете выбрать в нашем каталоге. Всё что потребуется от вас заказать подходящую, а всю остальную работу возьмёт на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 31 июл 2026
Отличная экскурсия!!!
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А
Дата посещения: 31 июл 2026
Великолепная экскурсия, прекрасный экскурсовод Георгий, рассказал много как об истории Республики, так и непосредственно о посещаемых местах; постарался сделать "путешествие"
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Б
Дата посещения: 26 июл 2026
Все было отлично! Нашим экскурсоводом был Тимур. Большое ему спасибо за вдумчивый рассказ о городе и народе. Узнали много нового о нашей общей истории.
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Д
Дата посещения: 14 июн 2026
Спасибо большое организатору.все в восторге. Экскурсия замечательная. До сих пор с открытыми ртами от замечательной экскурсии. Огромное спасибо экскурсоводу Давиду,замечательному человеку.
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Ю
Дата посещения: 14 июн 2026
Все прошло прекрасно!
Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды.
Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику.
Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях.
Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
Замечательная поездка, комфортная машина, красивые виды.
Экскурсовод, который знает историю, и любит свою республику.
Ребята ничего не навязывают и подстраиваются под вас. Нет жестких временных рамок на локациях.
Спасибо ребятам и нашему сопровождающему Денису за прекрасно организованную поездку.
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Е
Дата посещения: 27 мая 2026
Все прошло замечательно! Были на термальном источнике 27 мая, очень повезло с погодой. Насладились прекрасным видом на горы, оздоровились в источниках и просто получили большое удовольствие от всего происходящего
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М
Дата посещения: 13 мая 2026
Огромное спасибо Людмиле и Ольге и, конечно, Вячеславу, организовавшему две экскурсии. Людмила с безграничной эрудицией и легкой манерой подачи информации
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Н
Дата посещения: 7 мая 2026
Отлично👍😊. Гид Давид великолепен. Спасибо большое.
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С
Дата посещения: 17 апр 2026
Огромная благодарность гиду Армену за экскурсию в Ущелье Цей ! Это было потрясающее путешествие, с подробным рассказом обо всем, что было по пути следования, это очень интересно и познавательно, спасибо вам Армен, я была в полном восторге.
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Щ
Дата посещения: 25 апр 2026
Спасибо прекрасному экскурсоводу Марату за такой подробный рассказ об Осетии. Я в восторге!
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Всего 21797 отзывов во Владикавказе
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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу
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