Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легенд А Александра 5 Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Багауддин – замечательный гид! Мы впервые побывали в Горной Ингушетии, и узнали много интересных фактов в истории Ингушетии, увидели потрясающие места! С Багауддином очень легко и приятно общаться. Спасибо за познавательную экскурсию!

Отзыв на: Северная Осетия по максимуму О Оксана 5 Экскурсия отличная, подвела только погода, но именно 25 октября 2021 года встретила первый снег в этом году в Осетии. В прошлый роллы встречала в Тюмени, в Калуге, в тех городах, где это закономерно, а тут - на юге. ) Роланд по образованию историк, поэтому много обсуждали истоки тех или иных традиций аланов, из верования. Конечно места красивые, особенно когда солнечно!

Отзыв на: Северная Осетия по максимуму Н Наталья 5 Роланд заранее уточнил, готовы ли мы к пешей прогулке - мы были готовы) предупредил об особенностях маршрута. Кроме того, Роланд интересный рассказчик. Мы узнали не только об истории этих мест, но и много нового про традиции, обычаи. Экскурсия очень интересная по местам потрясающей красоты! Роланд, большое спасибо!

Отзыв на: Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья К Ксения 5 Экскурсия очень понравилась, все чётко организовано. Хотя как может что-то не понравиться, когда вокруг такие потрясающие виды, от которых захватывает дух? Очень вкусный и сытный обед. Вобщем экскурсию рекомендую! Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Руслану. Ведь работа гида тоже формирует впечатление об экскурсии в целом. Нам повезло. Это единственный раз, когда реально хотелось слушать гида и его рассказы(иногда печальные, иногда веселые). Но самое главное., что помимо исторических фактов, он высказывал и свои предположения, что очень интересно было послушать. Это вторая экскурсия с ним, на которую мы поехали. Первая была "Древняя Осетия" (тоже великолепная экскурсия), и когда мы узнали, что Руслан едет с нами, были рады!

Отзыв на: О Владикавказе — с интересом и любовью! О Ольга 5 Эта осень была совершенно нехарактерной для Владикавказа. Низко висящее небо и постоянный мелкий моросящий надоедливый дождь. Но я ни одной минуты не пожалела, что пошла на эту экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод! Знающий, любящий свой город и в свою республику человек. Грамотная, правильная речь, интересная подача информации, множество мелких деталей и подробностей. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую! Без этой экскурсии ваше знакомство с городом будет неполным.

Отзыв на: Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию! А Александр 5 Спасибо Магомеду за яркое путешествие по Ингушетии! Он - учитель истории, поэтому во время перемещения между красивыми локациями мы вели интересную беседу: об истории республики, культуре, обычаях и многом-многом другом. Сама Ингушетия прекрасна: мы посетили обзорную площадку, с которой открывается панорама 360 градусов на горы, причём все горы разные: со снегом, лесом, травой, а также скалистые. Мы увидели большой и очень освежающий водопад, посмотрели многочисленные охранные башни, старинную церковь и другие замечательные места (реки, населённые пункты). Магомед очень аккуратный водитель. Наша экскурсия заняла больше отведённого времени, и Магомед отвозил нас в отель уже в темноте. Дорога была комфортной и интересной (например, мы заехали в столицу Ингушетии - Магас). Спасибо, Магомед, что познакомил со своей прекрасной родиной! И мы очень рады знакомству с тобой! Путешествие состоялось 23 октября. Александр и Светлана.

Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии» Д Даниэлла 5 Первый раз в Осетии, и я просто влюбилась в город, в горы, в атмосферу. Замечательная Республика и люди. К сожалению за 1 день, да и за 3 дня всего не посмотреть, но благодаря команде ребята, за один день посмотрела максимально сколько можно было мест, от которых я в восторге. Гид Алан, профессионал своего дела. Аккуратное вождение, интересная информация о многих аспектах Республики. Очень внимателен. Обязательно вернусь, чтоб продолжить путешествие по местности, которая кажется стала такой родной. Советую обращаться к этой команде, если хотите максимально посмотреть мест и получить массу эмоций. Спасибо вам огромное!

Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция О Ольга 4 Безусловно ехать на эту экскурсию стоит. Потрясающе красивые места! Гидом у меня был Георгий, очень приятный молодой человек. Показал и рассказал всё, что знает. Мне немножко не хватило информации, но, учитывая небольшой опыт работы экскурсоводом, надеюсь Георгий наберёт побольше интересных фактов и станет замечательным экскурсоводом.

Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция А Андрей 5 Был на данной экскурсии с гидом Георгием. Очень рекомендую как саму экскурсию так и гида! получил огромное удовольствие от знакомства с республикой! обязательно вернусь:)!