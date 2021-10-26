Все экскурсии во Владикавказе
Доступно 115 экскурсий 🚌 во Владикавказе на 2021 год, 1605 ⭐ отзывов, цены от 490₽, посетите достопримечательности: Даргавс, Цейское ущелье, Эльбрус. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
7ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дружелюбный Грозный
Пусть название города не вводит вас в заблуждение: Грозный - один из самых гостеприимных городов на...
10:00
6ч
1 700₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Восточная Алания. Тагаурия и Куртатия
На один день вы отправитесь вглубь гор Осетии и посетите 3 ущелья - Куртатинское, Кармадонское и...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
95508 595₽
за 1-4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
9ч
2 500₽
за 1 чел.
Балкарское ущелье и голубые озера
Горы Кавказа скрывают много красот
По договорённости
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Владикавказ глазами местных жителей
Проникнуться атмосферой города, разрушить стереотипы и заглянуть в мастерские художников
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в четверг в 15:00 и 18:00
5ч
1 800₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье славится своим мягким климатом и необычными природными достопримечательностями, среди...
Каждый день в 10 утра
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-7 чел.
Владикавказ — первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
9ч
2 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дигория - край тысячи водопадов
Дигорское ущелье - край первозданной природы и древней архитектуры, точка сбора альпинистов и одно...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
90007 200₽
за 1-3 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Горы Кавказа завораживают каждого, кто сюда попал, и мы хотим показать вам то, что стоит увидеть в...
Ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
О Владикавказе — с интересом и любовью!
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
7ч
2 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джейрах - «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
Мы с вами побываем в Джейрахском ущелье - историческом центре и самой древней части республики, где...
Каждый день в 9 утра
Индивидуальная экскурсия
7ч
83337 500₽
за 1-4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии
8ч
1 800₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами и чистым воздухом
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Путешествие на машине по захватывающим дух природным местам Северной Осетии
4ч
1 800₽
за 1 чел.
Часто заказывают
«Город мертвых» - поездка в Даргавс, к древнему некрополю
Для многих кавказские горы - неизведанная территория
Каждый день в 10 утра
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 200₽
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Экскурсия в заоблачный мир Колыбель осетинского народа
Добро пожаловать на Кавказ
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
8 450₽
за 1-3 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
Полюбоваться видами горнолыжного курорта, подняться к языку ледника и погрузиться в горячий источник
4ч
490₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Город истории и ярких красок, место пересечения древних торговых путей - все это о Владикавказе
Каждый день в 10 утра
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 800₽
за 1-4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии
Ингушетия - самый маленький регион в России
Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Исследовать каньоны и водопады, взлететь на качелях над пропастью и посетить таинственный Даргавс
9ч
3 000₽
за 1 чел.
Чегемские водопады
Чегемские водопады также известны как Плачущие, поскольку струи воды напоминают бьющие из скал потоки...
Каждый день в 9 утра
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Последние отзывы «Экскурсии Владикавказа»
- Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легендААлександра26 октября 2021Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Багауддин – замечательный гид! Мы впервые побывали в Горной Ингушетии, и узнали много интересных фактов в истории Ингушетии, увидели потрясающие места! С Багауддином очень легко и приятно общаться. Спасибо за познавательную экскурсию!
- Отзыв на: Северная Осетия по максимумуООксана26 октября 2021Экскурсия отличная, подвела только погода, но именно 25 октября 2021 года встретила первый снег в этом году в Осетии. В прошлый роллы встречала в Тюмени, в Калуге, в тех городах, где это закономерно, а тут - на юге. ) Роланд по образованию историк, поэтому много обсуждали истоки тех или иных традиций аланов, из верования. Конечно места красивые, особенно когда солнечно!
- Отзыв на: Северная Осетия по максимумуННаталья25 октября 2021Роланд заранее уточнил, готовы ли мы к пешей прогулке - мы были готовы) предупредил об особенностях маршрута. Кроме того, Роланд интересный рассказчик. Мы узнали не только об истории этих мест, но и много нового про традиции, обычаи. Экскурсия очень интересная по местам потрясающей красоты! Роланд, большое спасибо!
- ККсения25 октября 2021Экскурсия очень понравилась, все чётко организовано. Хотя как может что-то не понравиться, когда вокруг такие потрясающие виды, от которых захватывает дух? Очень вкусный и сытный обед. Вобщем экскурсию рекомендую! Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Руслану. Ведь работа гида тоже формирует впечатление об экскурсии в целом. Нам повезло. Это единственный раз, когда реально хотелось слушать гида и его рассказы(иногда печальные, иногда веселые). Но самое главное., что помимо исторических фактов, он высказывал и свои предположения, что очень интересно было послушать. Это вторая экскурсия с ним, на которую мы поехали. Первая была "Древняя Осетия" (тоже великолепная экскурсия), и когда мы узнали, что Руслан едет с нами, были рады!
- Отзыв на: О Владикавказе — с интересом и любовью!ООльга24 октября 2021Эта осень была совершенно нехарактерной для Владикавказа. Низко висящее небо и постоянный мелкий моросящий надоедливый дождь. Но я ни одной минуты не пожалела, что пошла на эту экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод! Знающий, любящий свой город и в свою республику человек. Грамотная, правильная речь, интересная подача информации, множество мелких деталей и подробностей. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую! Без этой экскурсии ваше знакомство с городом будет неполным.
- ААлександр24 октября 2021Спасибо Магомеду за яркое путешествие по Ингушетии! Он - учитель истории, поэтому во время перемещения между красивыми локациями мы вели интересную беседу: об истории республики, культуре, обычаях и многом-многом другом. Сама Ингушетия прекрасна: мы посетили обзорную площадку, с которой открывается панорама 360 градусов на горы, причём все горы разные: со снегом, лесом, травой, а также скалистые. Мы увидели большой и очень освежающий водопад, посмотрели многочисленные охранные башни, старинную церковь и другие замечательные места (реки, населённые пункты). Магомед очень аккуратный водитель. Наша экскурсия заняла больше отведённого времени, и Магомед отвозил нас в отель уже в темноте. Дорога была комфортной и интересной (например, мы заехали в столицу Ингушетии - Магас). Спасибо, Магомед, что познакомил со своей прекрасной родиной! И мы очень рады знакомству с тобой! Путешествие состоялось 23 октября. Александр и Светлана.
- Отзыв на: Джип-тур «В сердце Осетии»ДДаниэлла24 октября 2021Первый раз в Осетии, и я просто влюбилась в город, в горы, в атмосферу. Замечательная Республика и люди. К сожалению за 1 день, да и за 3 дня всего не посмотреть, но благодаря команде ребята, за один день посмотрела максимально сколько можно было мест, от которых я в восторге. Гид Алан, профессионал своего дела. Аккуратное вождение, интересная информация о многих аспектах Республики. Очень внимателен. Обязательно вернусь, чтоб продолжить путешествие по местности, которая кажется стала такой родной. Советую обращаться к этой команде, если хотите максимально посмотреть мест и получить массу эмоций. Спасибо вам огромное!
- Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоцияООльга24 октября 2021Безусловно ехать на эту экскурсию стоит. Потрясающе красивые места! Гидом у меня был Георгий, очень приятный молодой человек. Показал и рассказал всё, что знает. Мне немножко не хватило информации, но, учитывая небольшой опыт работы экскурсоводом, надеюсь Георгий наберёт побольше интересных фактов и станет замечательным экскурсоводом.
- Отзыв на: 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоцияААндрей22 октября 2021Был на данной экскурсии с гидом Георгием. Очень рекомендую как саму экскурсию так и гида! получил огромное удовольствие от знакомства с республикой! обязательно вернусь:)!
- Отзыв на: Владикавказ — первое свиданиеВВалерий22 октября 2021Большое спасибо Алине за экскурсию! Сразу видно, что она имеет профильное образование. Знает историю региона. Маршрут понравился. Главное, чтобы была хорошая погода.