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Фотопрогулка
7 часов
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Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
«В экскурсию входит возможность получить профессиональные фотографии и видео»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Фотопрогулка
5.5 часов
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
«Не забудьте почистить память гаджета перед поездкой: фотографий будет много»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
«В течение нескольких дней после поездки вы получите 300-500 фотографий на компанию, я пришлю ссылку для скачивания файлов»
16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
«Пикник на природе с захватывающими видами и романтической фотосессией»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 мая 2024Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию! Поездка была спокойной и размеренной, насыщена пейзажными ландшафтами и незабываемыми
- ММария6 мая 20243 мая. Утро. За окном дождь. Все меняется, когда мы знакомимся с нашим экскурсоводом. Неподражаемый Георгий😊. Удивительно обаятельный человек, знает много, рассказывает
- ООльга5 мая 2024Вторая моя поездка с Георгием. И снова, несмотря на погоду, день вышел замечательным!
- ННаталья30 апреля 2024Экскурсия очень увлекательная, душевная и интересная. Душа отдыхает и созерцает красоту вокруг. Георгий как гид и как человек, очень интересный и душевный. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Локации потрясающие))))
- ССергей6 мая 2021Невероятное приключение, запомнится на всю жизнь! Самые яркие, красочные и колоритные места будоражат, впечатляют! Раскрываются все добрые и позитивные эмоции,
- ТТатьяна18 апреля 2021Прекрасная экскурсия, много локаций,много остановок для фотосессий, прекрасное Дигорское ущелье, посетили Беслан, мне кажется, там должен побывать каждый, чтобы помянуть
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фотопрогулки»
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