Фотосессии во Владикавказе с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» во Владикавказе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
«В экскурсию входит возможность получить профессиональные фотографии и видео»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Секретная Осетия: день, в котором много гор
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
2 отзыва
Секретная Осетия: день, в котором много гор
Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд
«Не забудьте почистить память гаджета перед поездкой: фотографий будет много»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 990 за всё до 3 чел.
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
«В течение нескольких дней после поездки вы получите 300-500 фотографий на компанию, я пришлю ссылку для скачивания файлов»
16 000 за всё до 4 чел.
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
«Пикник на природе с захватывающими видами и романтической фотосессией»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
    Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию! Поездка была спокойной и размеренной, насыщена пейзажными ландшафтами и незабываемыми
    читать дальше

    видами. Александр учтиво и с особым вниманием прислушался к моим пожеланиям по туру, которые я озвучила еще при бронировании. Вначале он встретил меня в аэропорту сразу по прилету, по пути следования маршрута рассказал историю республики, ее традиции и быт, поделился своими личными историями с жителями этих местностей. В дороге он останавливался везде, где можно было, чтобы я могла сделать невероятные фотопейзажи. Также был организован вкусный и сытный обед на вершине одной из горы Ингушетии с горячим чаем и домашними осетинскими пирогами. Александр заранее уведомил о всех организационных моментах тура, по времени и наполнении. Все прошло очень комфортно и гладко! Думаю, что это не последний тур совместный с Александром, т. к. он проводит их не только по этой республики. А мини группы более сплоченные и организованные, с возможностью посещать места не только туристические, что позволяет узнать и увидеть гораздо больше.

    Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!Хочу выразить невероятный восторг и благодарность Александру за путешествие в Ингушетию!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    3 мая. Утро. За окном дождь. Все меняется, когда мы знакомимся с нашим экскурсоводом. Неподражаемый Георгий😊. Удивительно обаятельный человек, знает много, рассказывает
    читать дальше

    интересно. С Георгием для вас не будет ничего невозможного! Вы увидите красоты Кавказа, и даже в дождливую погоду вам будет светить солнце ☀️

    3 мая. Утро. За окном дождь3 мая. Утро. За окном дождь3 мая. Утро. За окном дождь
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Вторая моя поездка с Георгием. И снова, несмотря на погоду, день вышел замечательным!
    Вторая моя поездка с Георгием. И снова, несмотря на погоду, день вышел замечательным!Вторая моя поездка с Георгием. И снова, несмотря на погоду, день вышел замечательным!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Экскурсия очень увлекательная, душевная и интересная. Душа отдыхает и созерцает красоту вокруг. Георгий как гид и как человек, очень интересный и душевный. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Локации потрясающие))))
  • С
    Сергей
    6 мая 2021
    Секретная Осетия: день, в котором много гор
    Невероятное приключение, запомнится на всю жизнь! Самые яркие, красочные и колоритные места будоражат, впечатляют! Раскрываются все добрые и позитивные эмоции,
    читать дальше

    которых так не хватает в обыденной жизни! Спасибо большое, за этот невероятный и масштабный экскурс, он поразил и оставил невероятный след на душе! Таймураз-самый лучший ГИД и просто потрясающий человек, ещё раз спасибо!!!!

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2021
    Секретная Осетия: день, в котором много гор
    Прекрасная экскурсия, много локаций,много остановок для фотосессий, прекрасное Дигорское ущелье, посетили Беслан, мне кажется, там должен побывать каждый, чтобы помянуть
    читать дальше

    невинноубиенных деток, отдать должное тем, кто спасал детей, закрывая их собой, чтобы никогда больше террор не входил в нашу жизнь. А еще нас отвезли на теплые источники, где мы чудесно отдохнули! То, что нас встретили на вокзале и привезли прямо в гостиницу после экскурсии, тоже очень приятно! Спасибо гиду и команде Трипстера за возможность прекрасно отдохнуть!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
  2. Секретная Осетия: день, в котором много гор
  3. В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
  4. На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 7 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Владикавказа, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам