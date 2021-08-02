Вся Осетия. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур по Северной и Южной Осетии! В одном туре вы посетите историко-культурные памятники, современные

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур по Северной и Южной Осетии! В одном туре вы посетите историко-культурные памятники, современные объекты и природные чудеса: Владикавказ и Цхинвал, башенные комплексы и горные ущелья Дигории.
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
Вся Осетия. Экскурсионный тур
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • историческое наследие народов Кавказа – посетим древнейшие башенные города, увидим город мертвых Даргавс и оборонительную наскальную крепость Дзивгис;
  • гастрономические изыски – отведаем лучшие блюда осетинской кухни по оригинальным местным рецептам;
  • живописные горные пейзажи – сможем приблизиться к Караугому – самому большому леднику Дигорского ущелья и второму по величине на Кавказе;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, свободное время

Мы встретим Вас в аэропорту г. Беслан с 09:00 до 19:00, или на ж/д вокзале г. Владикавказ с 09:00 до 19:00.

В экскурсионном туре на Северном Кавказе, как в традиционном тройном осетинском пироге, соединились путешествия по трем республикам – Ингушетии, Северной и Южной Осетии.

Начало тура — в одном из самых красивых городов Кавказа — Владикавказе.

После размещения в гостинице вы сможете самостоятельно осмотреть достопримечательности этого города, или спокойно отдохнуть после долгой дороги и перелета.

Проживание: г. Владикавказ.
Питание: ужин в гостинице.

2 день
Северная Осетия, Владикавказ

Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье.

Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.

Благодаря своему удачному месту расположения, крепость быстро росла и развивалась.

Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.

Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры.

Бывшая русская крепость, основанная в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.

Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!

И, разумеется, вы непременно должны познакомиться с самой «вкусной» частью Осетии – ее знаменитыми пирогами с начинками, которые удовлетворят вкус любого гурмана, даже самого придирчивого и искушенного!

Проживание: г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Северная Осетия, ВладикавказСеверная Осетия, ВладикавказСеверная Осетия, ВладикавказСеверная Осетия, Владикавказ
3 день
Северная Осетия, некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырь

Второй или средний «пирог» тройной башни начинен богатствами Северной Осетии-Алании, неисчерпаемой сокровищницы сарматской и аланской культур!

В один день вы посетите самый большой некрополь Северной Осетии, город мертвых Даргавс из почти сотни склепов, древнее башенное село Цимити, оборонительную наскальную крепость Дзивгис и современный высокогорный мужской монастырь.

В сегодняшней автобусной экскурсии по Северной Осетии вы попробовали только половинку среднего пирога, вторая его часть – завтра!

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Северная Осетия, некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия, некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия, некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия, некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырь
4 день
Горная Дигория, национальный парк Алания

Ну что, любители природных красот и кавказкой кухни, вам не терпится отведать новой порции радостей осетинского «пирога»?

Вперед – в горную Дигорию!

Вы сможете приблизиться к Караугому, — самому большому леднику Дигорского ущелья и второму по величине на Кавказе, побывать в высокогорных селениях, увидеть множество древних укреплений и святилищ, уникальных башен и осетинских цыртов, — надмогильных памятников с орнаментами, изображающими образы усопших.

Второй пирог почти съеден, но только почти!

Пара самых лакомых кусочков еще осталась про запас!

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Горная Дигория, национальный парк АланияГорная Дигория, национальный парк АланияГорная Дигория, национальный парк АланияГорная Дигория, национальный парк Алания
5 день
Ингушетия, башенные комплексы

Первый изумительный «пирог» экскурсионного тура на северном Кавказе – это страна строителей боевых и охранных башен!

Ингушетия приглашает вас посетить целые древнейшие башенные города, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса.

Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.

Вовнушки являются символом всей Ингушетии, красоты и величия ингушской башенной архитектуры.

В 2008 году Вовнушки стали финалистом конкурса «7 чудес России».

Вовнушки — величественный башенный комплекс, построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух отдельных неприступных замков, соединявшихся в древности подвесным мостиком.

И как приятно, что в автобусной экскурсии можно прогуляться, выпить воды из серебряного родника, вдоволь полюбоваться пейзажами горных долин и снежными вершинами!

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Ингушетия, башенные комплексыИнгушетия, башенные комплексыИнгушетия, башенные комплексыИнгушетия, башенные комплексы
6 день
Северная Осетия, Цейское ущелье

Еще один день день ваших приключений на Кавказе дарит вам просторное Цейское ущелье с его шумными речками и блистающими ледниками.

Вы полюбуетесь горой Монах и посетите мужское святилище Реком, одно из самых почитаемых в Осетии.

Женщинам вход в Реком запрещен, но рядом есть и женские святилища.

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Северная Осетия, Цейское ущельеСеверная Осетия, Цейское ущелье
7 день
Ингушетия, Магас, Башня Согласия, Мемориал памяти и славы

Башня Согласия — высотное здание, возведённое в 2013 году в центре столицы Республики Ингушетия — городе Магас в стиле увеличенной в четыре раза средневековой ингушской башни.

Высота Башни Согласия составляет 100 метров.

Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе.

На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается панорама города Магас и окружающей территории.

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Башня Согласия задумывалась как общая для всех ингушских родов, как символ, объединяющий весь ингушский народ.

Поднимаемся на башню пешком по плавно идущей по периметру на верх дорожке, по пути знакомимся с картинами местных художников, висящих на стенах.

Мемориал памяти и славы — крупный мемориальный комплекс, посвященный важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории Республики Ингушетия, находится недалеко от Назрани.

Памятники и композиции комплекса отражают исторические события в непростой жизни ингушского народа и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности.

Он также дает представление об основных этапах истории Ингушетии: от вхождения в состав России до сегодняшнего времени.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.

Ингушетия, Магас, Башня Согласия, Мемориал памяти и славыИнгушетия, Магас, Башня Согласия, Мемориал памяти и славыИнгушетия, Магас, Башня Согласия, Мемориал памяти и славыИнгушетия, Магас, Башня Согласия, Мемориал памяти и славы
8 день
Завершение программы, отъезд

Последний день ваших приключений на Кавказе.

Вот теперь, действительно, все — от тройного осетинского «пирога» не осталось ни крошки!

Поэтому – бегом за осетинскими пирогами, их можно взять с собой в дорогу и продлить удовольствие! 

Питание: завтрак в гостинице.
Последний день ваших приключений на Кавказе и трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал с 9:00 до 19:00.

Проживание

Проживание в гостинице в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер во Владикавказе
  • Проживание в гостиницах в 2-х, 3-хместных номерах со всеми удобствами
  • Питание – завтраки + ужины
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная туристическая обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Необходимы ли дополнительные документы иностранным гражданам?

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии и в Южную Осетию. Бронирование не позднее 35 дней до даты проведения тура. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

  • аэропорт г. Беслан с 11:30 до 13:30;
  • ж/д вокзал г. Владикавказ с 10:00 до 10:30.

Место и время завершения тура:

  • аэропорт г. Беслан ориентировочное время прибытия — 18:00;
  • ж/д вокзал г. Владикавказ ориентировочное время прибытия — 17:30.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
2 авг 2021
Нам в принципе все понравилось. Тур был очень интересный, размещение и еда отличные. Гид тоже замечательный мужик. Все о чем не попросишь, старался выполнить, все показать.
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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