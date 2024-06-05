Семейные развлекательные экскурсии Владикавказа

Найдено 168 экскурсий в категории «Можно с детьми» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
В тренде
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Северная Осетия удивит вас своими горными перевалами, древними некрополями и величественными ущельями. Узнайте о жизни региона и его традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
163 отзыва
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
    читать дальше

    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
    читать дальше

    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
    читать дальше

    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
    читать дальше

    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
    читать дальше

    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    В Осетии и Владикавказе были впервые. Тур отлично подходит для первого знакомства с этим удивительным краем! Включает большое количество знаковых
    читать дальше

    мест и восхитительных пейзажей. В день нашего путешествия шел дождь, но это не помешало нам получить макимальное удовольствие от поездки. Отдельное спасибо нашему гиду Георгию за создание легкой, приятной во всех отношениях, дружеской атмосферы. Оберегал в течение всего тура и посоветовал маршруты для следующих путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
  2. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  3. Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
  4. Владикавказ глазами местных жителей
  5. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 168 экскурсий и билетов от 700 до 59 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4930 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 168 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Можно с детьми», 4930 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам