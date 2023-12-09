А еще полюбуемся красотой старинной церкви Покрова на Нерли, прокатимся на колесе обозрения высотой 50 м, увидим самую большую коллекцию ложек в России, узнаем тайны действующих монастырей и подержим в руках аутентичные домашние инструменты 19 века. Тур состоится от 3 участников.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в Суздаль
Встречаемся на ж/д вокзале г. Владимира (к прибытию Ласточки 729А в 11:15).
Сперва мы познакомимся с Владимиром на обзорной экскурсии по городу: посетим Соборную площадь, музей «Старый Владимир» со смотровой площадкой, полюбуемся на архитектуру Золотых ворот, Дмитриевский и Успенский соборы XII века.
Далее отправимся в Музей ложки — это самая большая коллекция ложек в России, более 15 000 экспонатов.
Панорамным видом Владимира с высоты 50 метров мы очаруемся, когда прокатимся на колесе обозрения «Небо 33».
Обед нас будет ждать в ресторане «Сели да поели».
Далее наш путь держим в Боголюбово.
Церковь Покрова на Нерли, что здесь находится — один из самых известных памятников древнерусского зодчества. «Лебедь-храм» — так называют это чудо, сохранившееся с ХII века.
Переезжаем в Суздаль, где заселимся в отель Ажур Суздаль. Под запрос, с возможной коррекцией цены — Пушкарская Слобода, Николаевский посад, Светлый Терем, Сокол.
На ужин рекомендуем сходить в ресторан Улей.
Обзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 века
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
День начнем с обзорной экскурсии по Суздалю: посмотрим архитектуру Суздальского кремля, фортификации XI-XII веков, узнаем историю города в причинно-следственных связях, обратим внимание на архитектурные доминанты города.
Полюбуемся роскошными видами с 2 обзорных площадок!
Осмотрим древнюю Торговую площадь, где вы узнаете чем и как жил город в XIII веке и что же случилось потом. Увидим тот самый дом, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».
Далее посетим аутентичную избу XIX века: рассмотрим крестьянский быт и уклад семьи XIX века, у нас будет возможность подержать в руках аутентичные домашние инструменты.
Следом мы отправимся на комплексный обед. По запросу, с доплатой возможен обед в фермерском ресторане «Огурец», где мы попробуем всевозможные вариации блюд из огурцов.
А в финале нашего путешествия мы откроем тайны за стенами монастырей! Это погружение в другую реальность города!
Нам расскажут про устройство и типы монастырей в России, мы узнаём, почему шли в монастыри раньше и как туда попасть сейчас, каких царевен и княжон сослали в Суздаль и за что. Посетим действующий монастырь XIII века.
Переезжаем во Владимир, на ж/д вокзал мы вас отвезем к отправлению Ласточки 705Г в 17:44.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Ажур Отель Суздаль 3* (под запрос, с коррекцией цены возможно проживание в отеле Пушкарская Слобода / Николаевский посад / Светлый Терем / Сокол). Размещение двухместное.
Варианты проживания
Ажур Отель Суздаль 3
Отель «Ажур» расположен в 5 минутах ходьбы от Суздальского кремля. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств — чайник. Кроме того, в каждом номере есть собственная ванная комната с душем. Гостям предоставляются тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)
К услугам гостей 4-звездочного отеля современный спа-центр и удобства для отдыха, а также номера с панорамным видом на реку Каменка и Суздальский кремль. В отеле подают блюда интернациональной кухни. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Пушкарская Слобода» состоит из нескольких зданий 19 века, традиционных русских бревенчатых коттеджей и современного дополнительного здания.
Во всех номерах и люксах установлен телевизор с плоским экраном, мини-бар и обустроена собственная ванная комната. Можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В спа-салоне отеля оборудованы хаммам и салон красоты. Среди прочих удобств игровая комната с бильярдным столом и детская игровая площадка.
В ресторане отеля «Пушкарская Слобода» сервируют блюда русской и европейской кухонь по выбору из меню. Ежедневно накрывают разнообразный завтрак — шведский стол.
Николаевский посад (под запрос, с коррекцией цены)
Светлый Терем (под запрос, с коррекцией цены)
Сокол (под запрос, с коррекцией цены)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в отеле Ажур Отель Суздаль 3* (под запрос, с возможной коррекцией цены — Пушкарская Слобода, Николаевский посад, Светлый Терем, Сокол), стоимость тура указана за человека при двухместном размещении
- Завтрак в отеле, 2 обеда
- Входные билеты в Суздальский кремль и музей деревянного зодчества, колесо обозрения во Владимире, Музей ложки во Владимире
- Что не входит
- Билеты на Ласточку к месту начала тура и обратно
- Одноместное размещение (доплата по запросу)
- Ужин
- Личные расходы
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Что еще важно знать о программе тура?
Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены — в случае технической невозможности показа объектов по программе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору