1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в Суздаль

Встречаемся на ж/д вокзале г. Владимира (к прибытию Ласточки 729А в 11:15).

Сперва мы познакомимся с Владимиром на обзорной экскурсии по городу: посетим Соборную площадь, музей «Старый Владимир» со смотровой площадкой, полюбуемся на архитектуру Золотых ворот, Дмитриевский и Успенский соборы XII века.

Далее отправимся в Музей ложки — это самая большая коллекция ложек в России, более 15 000 экспонатов.

Панорамным видом Владимира с высоты 50 метров мы очаруемся, когда прокатимся на колесе обозрения «Небо 33».

Обед нас будет ждать в ресторане «Сели да поели».

Далее наш путь держим в Боголюбово.

Церковь Покрова на Нерли, что здесь находится — один из самых известных памятников древнерусского зодчества. «Лебедь-храм» — так называют это чудо, сохранившееся с ХII века.

Переезжаем в Суздаль, где заселимся в отель Ажур Суздаль. Под запрос, с возможной коррекцией цены — Пушкарская Слобода, Николаевский посад, Светлый Терем, Сокол.

На ужин рекомендуем сходить в ресторан Улей.