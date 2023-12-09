Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур

Групповой тур во Владимире
Побываем сразу в двух древнерусских городах — Владимире и Суздале, погрузимся в их архитектуру и историю.

А еще полюбуемся красотой старинной церкви Покрова на Нерли, прокатимся на колесе обозрения высотой 50 м, увидим самую большую коллекцию ложек в России, узнаем тайны действующих монастырей и подержим в руках аутентичные домашние инструменты 19 века. Тур состоится от 3 участников.
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Посетим аутентичную избу XIX века
Посетим аутентичную избу XIX века
Познакомимся с бытом крестьянской семьи, подержим в руках самобытные домашние инструменты
Прокатимся на колесе обозрения
Прокатимся на колесе обозрения
Полюбуемся панорамными видами г. Владимира с высоты 50 метров
Прикоснемся к святыням
Прикоснемся к святыням
Увидим знаменитую церковь Покрова на Нерли и откроем тайны за стенами монастырей

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в Суздаль

Встречаемся на ж/д вокзале г. Владимира (к прибытию Ласточки 729А в 11:15).

Сперва мы познакомимся с Владимиром на обзорной экскурсии по городу: посетим Соборную площадь, музей «Старый Владимир» со смотровой площадкой, полюбуемся на архитектуру Золотых ворот, Дмитриевский и Успенский соборы XII века.

Далее отправимся в Музей ложки — это самая большая коллекция ложек в России, более 15 000 экспонатов.

Панорамным видом Владимира с высоты 50 метров мы очаруемся, когда прокатимся на колесе обозрения «Небо 33».

Обед нас будет ждать в ресторане «Сели да поели».

Далее наш путь держим в Боголюбово.

Церковь Покрова на Нерли, что здесь находится — один из самых известных памятников древнерусского зодчества. «Лебедь-храм» — так называют это чудо, сохранившееся с ХII века.

Переезжаем в Суздаль, где заселимся в отель Ажур Суздаль. Под запрос, с возможной коррекцией цены — Пушкарская Слобода, Николаевский посад, Светлый Терем, Сокол.

На ужин рекомендуем сходить в ресторан Улей.

Встреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в СуздальВстреча, обзорная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли, переезд в Суздаль
2 день

Обзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 века

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

День начнем с обзорной экскурсии по Суздалю: посмотрим архитектуру Суздальского кремля, фортификации XI-XII веков, узнаем историю города в причинно-следственных связях, обратим внимание на архитектурные доминанты города.

Полюбуемся роскошными видами с 2 обзорных площадок!

Осмотрим древнюю Торговую площадь, где вы узнаете чем и как жил город в XIII веке и что же случилось потом. Увидим тот самый дом, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».

Далее посетим аутентичную избу XIX века: рассмотрим крестьянский быт и уклад семьи XIX века, у нас будет возможность подержать в руках аутентичные домашние инструменты.

Следом мы отправимся на комплексный обед. По запросу, с доплатой возможен обед в фермерском ресторане «Огурец», где мы попробуем всевозможные вариации блюд из огурцов.

А в финале нашего путешествия мы откроем тайны за стенами монастырей! Это погружение в другую реальность города!

Нам расскажут про устройство и типы монастырей в России, мы узнаём, почему шли в монастыри раньше и как туда попасть сейчас, каких царевен и княжон сослали в Суздаль и за что. Посетим действующий монастырь XIII века.

Переезжаем во Владимир, на ж/д вокзал мы вас отвезем к отправлению Ласточки 705Г в 17:44.

Обзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 векаОбзорная экскурсия по Суздалю, монастыри и аутентичная изба 19 века

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ажур Отель Суздаль 3* (под запрос, с коррекцией цены возможно проживание в отеле Пушкарская Слобода / Николаевский посад / Светлый Терем / Сокол). Размещение двухместное.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Ажур Отель Суздаль 3

1 ночь

Отель «Ажур» расположен в 5 минутах ходьбы от Суздальского кремля. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств — чайник. Кроме того, в каждом номере есть собственная ванная комната с душем. Гостям предоставляются тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ажур Отель Суздаль 3Ажур Отель Суздаль 3Ажур Отель Суздаль 3Ажур Отель Суздаль 3

Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)

1 ночь

К услугам гостей 4-звездочного отеля современный спа-центр и удобства для отдыха, а также номера с панорамным видом на реку Каменка и Суздальский кремль. В отеле подают блюда интернациональной кухни. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «Пушкарская Слобода» состоит из нескольких зданий 19 века, традиционных русских бревенчатых коттеджей и современного дополнительного здания.

Во всех номерах и люксах установлен телевизор с плоским экраном, мини-бар и обустроена собственная ванная комната. Можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В спа-салоне отеля оборудованы хаммам и салон красоты. Среди прочих удобств игровая комната с бильярдным столом и детская игровая площадка.

В ресторане отеля «Пушкарская Слобода» сервируют блюда русской и европейской кухонь по выбору из меню. Ежедневно накрывают разнообразный завтрак — шведский стол.

Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)Пушкарская Слобода 4* (под запрос, с коррекцией цены)

Николаевский посад (под запрос, с коррекцией цены)

1 ночь
Николаевский посад (под запрос, с коррекцией цены)Николаевский посад (под запрос, с коррекцией цены)

Светлый Терем (под запрос, с коррекцией цены)

1 ночь
Светлый Терем (под запрос, с коррекцией цены)Светлый Терем (под запрос, с коррекцией цены)Светлый Терем (под запрос, с коррекцией цены)

Сокол (под запрос, с коррекцией цены)

1 ночь
Сокол (под запрос, с коррекцией цены)Сокол (под запрос, с коррекцией цены)Сокол (под запрос, с коррекцией цены)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в отеле Ажур Отель Суздаль 3* (под запрос, с возможной коррекцией цены — Пушкарская Слобода, Николаевский посад, Светлый Терем, Сокол), стоимость тура указана за человека при двухместном размещении
  • Завтрак в отеле, 2 обеда
  • Входные билеты в Суздальский кремль и музей деревянного зодчества, колесо обозрения во Владимире, Музей ложки во Владимире
Что не входит
  • Билеты на Ласточку к месту начала тура и обратно
  • Одноместное размещение (доплата по запросу)
  • Ужин
  • Личные расходы
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Что еще важно знать о программе тура?

Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены — в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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