Все экскурсии во Владимире
Доступно 56 экскурсий 🚌 во Владимире на 2021 год, 1272 ⭐ отзыва, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Владимир - один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие во времени по Владимиру
Приглашаю вас на прогулку по необыкновенному городу, «владеющему миром» ! Я расскажу вам о том, как...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 900₽
за 1-5 чел.
Первая встреча с Владимиром
Познакомиться с одной из древних столиц страны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 200₽
за 1-10 чел.
Древний Владимир - путь сквозь века
Еще несколько веков назад Владимир был столицей княжества
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 400₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Владимир!
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-15 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
Экскурсия начнётся во Владимире, вы увидите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы,...
Ежедневно с 9:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 600₽
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
На 2 часа вы окажитесь в уединенной, спокойной атмосфере Свято-Боголюбского монастыря
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-2 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Вас ждёт насыщенное путешествие по красивейшим городам Золотого кольца - Суздалю, Владимиру и...
Каждый день по договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 380₽
за 1-5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Погулять по историческому центру в компании археолога и узнать о городе самое интересное
Индивидуальный квест
2ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Квест-экскурсия «Тайны города Владимир»
Разгадайте загадки златоглавого Владимира
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальный квест
2ч
5 650₽
за 1-5 чел.
Легенды Древнего Владимира
Уличный исторический квест
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Вас ждёт насыщенное знакомство с историей Владимира: посещение самых значимых музеев города
Ежедневно по договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-5 чел.
Прогулка по центру Владимира
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 600₽
за 1-10 чел.
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Владимир многоликий - город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний...
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-7 чел.
Знакомство с Владимиром
Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Мстёра - край великих иконописцев
Отправляемся в поселок Мстрёра, знаменитый уникальными изделиями народного творчества
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-3 чел.
Княжий град Владимир
Увидеть знаковые места старинного города и получить емкие ответы на вопросы: что, где и почему
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Недалеко от Владимира располагается одна из самых ярких усадеб рубежа ХIХ-XX вв - усадьба Муромцево,...
Каждый день по договорённости
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 750₽
за 1-6 чел.
Из Владимира — в сказочный Суздаль!
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Владимиру и поездка в с. Боголюбово к церкви Покрова на Нерли
Вас ждут два небольших приключения: поездка в бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского и...
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-5 чел.
Владимир — средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Владимир - столица и провинция
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира
ежедневно с 9:00 до 21:00
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Последние отзывы «Экскурсии Владимира»
- ААлександр26 октября 2021Интересная экскурсия по Владимиру и Боголюбово с гидом Николаем. Экскурсия проходила немного в ускоренном темпе, однако это было для нас, скорее, плюсом, т. к. за 5 часов посмотрели максимум из того, что за это время возможно (включая, к примеру, знаменитый Владимирский Централ). Николай - замечательный гид, превосходно знающий историю города и родного края и умеющий увлекательно и интригующе преподносить информацию (даже с учетом того, что некоторые интриги основываются на спорных с точки зрения однозначно признания историками фактов). Но мы не ставили перед собой цель получить на 100%-ов достоверную с точки зрения истории информацию (тем более, что это в принципе не является возможным в отношении 12 века), а скорее, получить максимум положительных эмоций, почвы для размышлений и просто хорошо провести время - с этим Николай справился великолепно! В общем, всем рекомендую эту экскурсию и гида Николая для первого знакомства с городом!
- ННаталья24 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Узнали много об истории Владимира, увидели основные достопримечательности. Елена очень интересный собеседник, знает и любит свой город. С радостью пойдем с ней снова, если будет такая возможность. Спасибо за замечательные выходные!
- ТТАТЬЯНА24 октября 2021Экскурсия очень понравилась) Руфина интересный и знающий рассказчик и очень милая и приятная девушка, любящая своё дело. Спасибо большое!
- ЕЕлена23 октября 2021Наша экскурсия была индивидуальная: Обзорная по Владимиру, Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Экскурсия - восторг. Наш гид Николай прекрасный рассказчик, профессионал своего дела, человек с юмором. Послушав его немного, уже нажется, что знаешь его давно. Прекрасный гид. Я бы посоветовала его людям любого возраста. Мы воспользовались автомобилем Николая и не пожалели, т. к. если не знаешь Владимира, то и не знаешь некоторых нюансов на дороге. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- Отзыв на: Из Владимира — в Боголюбово!ЛЛариса21 октября 2021Большое спасибо! Прекрасная экскурсия - мы во Владимире были несколько дней и попросили сконцентрироваться именно на личности и заслугах Андрея Боголюбского. Елена справилась с данной задачей на "отлично" - ее расказ было очень образным и интересным, мы накидали несколько версий причин убийства, изучили свидетельские показания и пр. Данная история - пример, почему надо знать родную историю, человеская суть и политические технологии за 1000 лет не изменились:(. Елена много знает и интересно рассказывает. Однозначно рекомендую данную экскурсию"
- Отзыв на: Легенды Древнего ВладимираЛЛариса21 октября 2021Прекрасная экскурсия! я уже написала в другом отзыве, что мы были во Владимире несколько дней и Андрей Боголюбский был темой отдельной экскурсии*, в даннной экскурсии был сделан акцент непосредственно на Владимир-град, знаменитых горожан, как в разное время с момента основания были устроены быт и жизнь города. Экскурсия построена в форме квеста и игры - и благодаря этому формату и теперь НАВСЕГДА знаем (т. е. точно не забудем) некоторые вещи, которые сами вычислили, а не просто услышали. Мария прекрасный рассказчик и аниматор. Ну и извините за спойлер - и повар тоже чудесный. * но тоже узнали…. о! этот вопрос звучал на квесте Марии, не буду подсказывать:))
- Отзыв на: Здравствуй, Владимир!ннина19 октября 2021Были во Владимире всего лишь день, поэтому решили взять экскурсию чтобы познакомиться с городом. Даша прекрасный рассказчик, все было понятно и интересно. Видно, что человек любит свой город и знает его историю)) Всем кто приезжает во Владимир рекомендую)) Нам все понравилось, кроме погоды)
- ООльга17 октября 2021Познавательное, нестандартное и очень разумно организованное путешествие, с элементами загадочности и интерактивности. Отдельный мой личный респект - за подробнейший рассказ о белокаменной резьбе Дмитровского собора - это просто поэма! Николай - не только интересный гид с качественно подготовленной программой, но и ответственный и пунктуальный человек, который, помимо всего прочего, готов помочь забывчивым туристам вернуть их забытые вещицы в свое личное время:). Однозначно рекомендуем!
- ФФедосов17 октября 2021Экскурсия с Руфиной была очень познавательная и увлекательная. Гид сразу заинтриговала нас вопросом, ответ на который мы пытались найти всю экскурсию, а в конце её всё-таки получили. Рассказывает Руфина интересно, живо, вовлекая слушателей в свой рассказ, видно, что материалом владеет хорошо. Мы и не заметили, как подошло время прощаться. Советуем тем, кто хочет познакомиться с Владимиром, именно этого экскурсовода.
- ЛЛидия16 октября 2021Прекрасное знакомство с Владимиром! Спасибо огромное Руфине! Человек не просто делиться знаниями. Она увлечена своим делом! Отличная подача информации, занятные истории, хорошее чувство юмора. Встретить такого гида - большая удача!