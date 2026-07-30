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Экскурсии во Владимире

Найдено 136 экскурсий во Владимире, цены от 734 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Владимир, город с историей
Пешая
2 часа
450 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Владимир, город с историей
Познакомиться с одним из древнейших городов «Золотого кольца»
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:45
Завтра в 12:00
734 ₽ за человека
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
269 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Знакомство с главными достопримечательностями древней столицы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:45
800 ₽ за человека
Владимир: погружение в прошлое
Пешая
2 часа
287 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: погружение в прошлое
Познакомиться с одним из древнейших городов «Золотого кольца» и узнать любопытные факты
Начало: Соборная площадь
16 авг в 08:00
17 авг в 09:30
от 5677 ₽ за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
На машине
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Из Владимира - в Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 авг в 11:30
17 авг в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На автобусе
2 часа
235 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: в субботу в 11:30 и 14:30, в воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3.5 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Узнайте древние предания Владимира и Боголюбова, прогуливаясь по историческим местам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 11 900 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир: история и легенды древнего города
Пешая
На автобусе
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир: история и легенды древнего города
Главные достопримечательности и ёмкая история города: от средневековья - до революции
Начало: На Театральной площади
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 7990 ₽ за всё до 10 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Пешая
2 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 7043 ₽ за всё до 5 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Пешая
4 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Пешая
2 часа
191 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
10 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
На машине
4 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
279 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир сквозь столетия
Все самые интересные места древнего города на неспешной и эмоциональной обзорной экскурсии
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7107 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владимир
Пешая
2.5 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Владимир
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
Пешая
На автобусе
2 часа
835 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
История древней столицы страны и ее достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: На театральной площади, что у Золотых Ворот
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Княжий град Владимир
Пешая
2 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Княжий град Владимир
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру
На автобусе
7 часов
33 отзыва
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: Около Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
По Владимиру с гидом-историком
Пешая
На автобусе
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком
Погрузиться в славное прошлое города и узнать, чем он хорош сейчас
Завтра в 12:00
11 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от 6100 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны древнего Владимира
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны древнего Владимира
Прикоснуться к истории одной из древних столиц и посетить Успенский собор
Начало: На Соборной площади
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 10 чел.
Женский лик древнего Владимира
Пешая
2.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пешая
2 часа
-
10%
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:30
от 13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завтра в 18:00
10 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Мастер-класс во Владимире «Вишня и шоколад»
1 час
39 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Мастер-класс во Владимире «Вишня и шоколад»
Сделать конфеты и унести с собой вкус настоящего праздника
Начало: В районе Большой Московской улицы
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
На машине
3.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
21 авг в 14:00
24 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
Пешая
4 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 13 334 ₽ за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово и Суздаль
На автобусе
8 часов
31 отзыв
Групповая
Из Владимира - в Боголюбово и Суздаль
Побывать в древнерусском городе и в старинном селе с церковью Покрова на Нерли и узнать их историю
Начало: Около Соборной площади
Расписание: в субботу в 09:00
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4900 ₽ за человека
Прогулка по центру Владимира
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Владимира
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 9334 ₽ за всё до 5 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
Пешая
На автобусе
2 часа
532 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Дворянская улица, 2
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 10:45
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
На машине
6 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
Проникнуться неповторимым духом русской провинции в автомобильной поездке по 2 старинным городам
7 сен в 14:00
8 сен в 14:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть во Владимире на экскурсиях?

Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий

Местные экскурсоводы

Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀

Последние отзывы на экскурсии

И
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Дата посещения: 30 июл 2026
Ходили на экскурсию со Светланой, очень понравилось. Светлана- интересный рассказчик, увлекающий своей любовью к родному городу.
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И
Из Владимира - в Боголюбово
Дата посещения: 29 июл 2026
Все прошло отлично, интересно и познавательно. Огромное спасибо Елене за очень интересную экскурсию!
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Н
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия! Чудесный гид Руфина!
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Т
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Дата посещения: 21 июл 2026
21 июля мы ,две подруги из Москвы,побывали на экскурсии "Владимир и Боголюбов Град...с замечательным гидом Мариной.Это была великолепная прогулка на
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машине и пешком,с посещением интереснейших мест Владимира и Боголюбова. Марина-прекрасный рассказчик,очень эрудированный человек,влюбюленный в свой город.Она очень внимательна и деликатна,общаться с ней очень приятно и интересно. У нее прекрасная речь и потрясающее чувство юмора. Мы остались в восторге от экскурсии и хотим еще раз поблагодарить Марину ! Рекомендуем всем этого чудесного экскурсовода!

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Д
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
Дата посещения: 22 июл 2026
Добрый день. Были на экскурсии с Руфиной. Очень интересная экскурсия, правильно поставлена речь у экскурсовода, вся информация доносится доступно. Интересно было и детям, и взрослым. Два с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо большое.
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Н
Тайные сокровища Владимирской области
Дата посещения: 8 июн 2026
Были с мужем на экскурсии 08.06.2026 в сопровождении замечательного гида Сергея! Сергей забрал нас прямо от гостиницы и мы сразу
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же отправились в природный заказник - Дюкинские карьеры. Там нас ждали восхитительная панорама непривычного, многоступенчатого, но очень красивого пейзажа, окаменелые ракушки на каменных скалах, и уникальные для этой местности дикие орхидеи (!). Нам повезло и мы попали как раз на период их активного цветения (Сергей обратил на это наше внимание и нам удалось рассмотреть в непосредственной близости и пофоткать эти диковинные растения). Несмотря на лесистую местность и преобладание хвойных деревьев, в этом заказнике практически нет комаров, так что гулять было комфортно. И людей там тоже практически нет (исключение - детский лагерь скалолазов), так что отдохнуть от городской суеты, оставшись с природой практически наедине точно получится. Сергей провел нас по всем ступеням карьера, а затем мы отправились к природному водному источнику, где можно набрать питьевой воды и сделать красивые фото (а еще там в реке на мелководье смешные головастики греются у камней). После нас ждал небольшой отдых-пикник на берегу большого пруда под тенью деревьев с душистым чаем и сладостями. Немного отдохнув, мы отправились в усадьбу Храповицкого. Там тоже было где погулять, что посмотреть и сделать памятные фотографии. В целом экскурсия очень впечатлила своей необычностью и бесконечной продолжительностью романтики сюжета. На нее можно смело отважиться парой (в том числе супружеской), с друзьями и даже всей семьей. Сергей - замечательный автор данного маршрута, очень приятный, тактичный в общении, не утомляет ненужными разговорами, дает только интересную и существенную информацию. Всё прошло как на одном дыхании. Мы даже не устали.
Как вновь посетим Владимир - непременно снова отправимся с Сергеем в это чудесное место на земле!

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А
Владимир: погружение в прошлое
Дата посещения: 24 июн 2026
Светлана, огромное спасибо! Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании.
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Е
Владимир, город с историей
Дата посещения: 30 мая 2026
Отлично
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К
Из Владимира - в Боголюбово
Дата посещения: 20 мая 2026
Экскурсия была хороша, но в такую жару возить людей в машине с неработающим кондиционером нельзя ! Мы чувствовали себя как в духовке!
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К
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Дата посещения: 19 мая 2026
Спасибо Анастасии за погружение в историю!
Рассказ о фресках просто супер!
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Всего 8556 отзывов во Владимире

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Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру

Самые популярные экскурсии во Владимире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Владимир, город с историей;
  2. Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия;
  3. Владимир: погружение в прошлое;
  4. Из Владимира - в Боголюбово;
  5. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру.
Что посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Золотые Ворота;
  2. Успенский Собор;
  3. Дмитриевский собор;
  4. Водонапорная башня;
  5. Боголюбово;
  6. Соборная площадь;
  7. Водонапорная башня Раушена;
  8. Театральная площадь;
  9. Золотое кольцо;
  10. Торговые Ряды.
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2026
Сейчас во Владимире можно забронировать 136 экскурсий и билетов от 734 до 24 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Владимир – город с уникальным наследием, и мы предлагаем вам окунуться в его атмосферу с помощью наших экскурсий. Здесь вы найдете актуальные предложения для групп и индивидуальных туристов. Сравните цены, изучите возможности и забронируйте экскурсию, чтобы увидеть все самое лучшее, что может предложить Владимир