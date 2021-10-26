Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества А Александр 5 Интересная экскурсия по Владимиру и Боголюбово с гидом Николаем. Экскурсия проходила немного в ускоренном темпе, однако это было для нас, скорее, плюсом, т. к. за 5 часов посмотрели максимум из того, что за это время возможно (включая, к примеру, знаменитый Владимирский Централ). Николай - замечательный гид, превосходно знающий историю города и родного края и умеющий увлекательно и интригующе преподносить информацию (даже с учетом того, что некоторые интриги основываются на спорных с точки зрения однозначно признания историками фактов). Но мы не ставили перед собой цель получить на 100%-ов достоверную с точки зрения истории информацию (тем более, что это в принципе не является возможным в отношении 12 века), а скорее, получить максимум положительных эмоций, почвы для размышлений и просто хорошо провести время - с этим Николай справился великолепно! В общем, всем рекомендую эту экскурсию и гида Николая для первого знакомства с городом!

Отзыв на: Владимир — от далекого прошлого до наших дней Н Наталья 5 Экскурсия очень понравилась. Узнали много об истории Владимира, увидели основные достопримечательности. Елена очень интересный собеседник, знает и любит свой город. С радостью пойдем с ней снова, если будет такая возможность. Спасибо за замечательные выходные!

Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Т ТАТЬЯНА 5 Экскурсия очень понравилась) Руфина интересный и знающий рассказчик и очень милая и приятная девушка, любящая своё дело. Спасибо большое!

Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Е Елена 5 Наша экскурсия была индивидуальная: Обзорная по Владимиру, Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Экскурсия - восторг. Наш гид Николай прекрасный рассказчик, профессионал своего дела, человек с юмором. Послушав его немного, уже нажется, что знаешь его давно. Прекрасный гид. Я бы посоветовала его людям любого возраста. Мы воспользовались автомобилем Николая и не пожалели, т. к. если не знаешь Владимира, то и не знаешь некоторых нюансов на дороге. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Отзыв на: Из Владимира — в Боголюбово! Л Лариса 5 Большое спасибо! Прекрасная экскурсия - мы во Владимире были несколько дней и попросили сконцентрироваться именно на личности и заслугах Андрея Боголюбского. Елена справилась с данной задачей на "отлично" - ее расказ было очень образным и интересным, мы накидали несколько версий причин убийства, изучили свидетельские показания и пр. Данная история - пример, почему надо знать родную историю, человеская суть и политические технологии за 1000 лет не изменились:(. Елена много знает и интересно рассказывает. Однозначно рекомендую данную экскурсию"

Отзыв на: Легенды Древнего Владимира Л Лариса 5 Прекрасная экскурсия! я уже написала в другом отзыве, что мы были во Владимире несколько дней и Андрей Боголюбский был темой отдельной экскурсии*, в даннной экскурсии был сделан акцент непосредственно на Владимир-град, знаменитых горожан, как в разное время с момента основания были устроены быт и жизнь города. Экскурсия построена в форме квеста и игры - и благодаря этому формату и теперь НАВСЕГДА знаем (т. е. точно не забудем) некоторые вещи, которые сами вычислили, а не просто услышали. Мария прекрасный рассказчик и аниматор. Ну и извините за спойлер - и повар тоже чудесный. * но тоже узнали…. о! этот вопрос звучал на квесте Марии, не буду подсказывать:))

Отзыв на: Здравствуй, Владимир! н нина 5 Были во Владимире всего лишь день, поэтому решили взять экскурсию чтобы познакомиться с городом. Даша прекрасный рассказчик, все было понятно и интересно. Видно, что человек любит свой город и знает его историю)) Всем кто приезжает во Владимир рекомендую)) Нам все понравилось, кроме погоды)

Отзыв на: Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества О Ольга 5 Познавательное, нестандартное и очень разумно организованное путешествие, с элементами загадочности и интерактивности. Отдельный мой личный респект - за подробнейший рассказ о белокаменной резьбе Дмитровского собора - это просто поэма! Николай - не только интересный гид с качественно подготовленной программой, но и ответственный и пунктуальный человек, который, помимо всего прочего, готов помочь забывчивым туристам вернуть их забытые вещицы в свое личное время:). Однозначно рекомендуем!

Отзыв на: Первая встреча с Владимиром Ф Федосов 5 Экскурсия с Руфиной была очень познавательная и увлекательная. Гид сразу заинтриговала нас вопросом, ответ на который мы пытались найти всю экскурсию, а в конце её всё-таки получили. Рассказывает Руфина интересно, живо, вовлекая слушателей в свой рассказ, видно, что материалом владеет хорошо. Мы и не заметили, как подошло время прощаться. Советуем тем, кто хочет познакомиться с Владимиром, именно этого экскурсовода.