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же отправились в природный заказник - Дюкинские карьеры. Там нас ждали восхитительная панорама непривычного, многоступенчатого, но очень красивого пейзажа, окаменелые ракушки на каменных скалах, и уникальные для этой местности дикие орхидеи (!). Нам повезло и мы попали как раз на период их активного цветения (Сергей обратил на это наше внимание и нам удалось рассмотреть в непосредственной близости и пофоткать эти диковинные растения). Несмотря на лесистую местность и преобладание хвойных деревьев, в этом заказнике практически нет комаров, так что гулять было комфортно. И людей там тоже практически нет (исключение - детский лагерь скалолазов), так что отдохнуть от городской суеты, оставшись с природой практически наедине точно получится. Сергей провел нас по всем ступеням карьера, а затем мы отправились к природному водному источнику, где можно набрать питьевой воды и сделать красивые фото (а еще там в реке на мелководье смешные головастики греются у камней). После нас ждал небольшой отдых-пикник на берегу большого пруда под тенью деревьев с душистым чаем и сладостями. Немного отдохнув, мы отправились в усадьбу Храповицкого. Там тоже было где погулять, что посмотреть и сделать памятные фотографии. В целом экскурсия очень впечатлила своей необычностью и бесконечной продолжительностью романтики сюжета. На нее можно смело отважиться парой (в том числе супружеской), с друзьями и даже всей семьей. Сергей - замечательный автор данного маршрута, очень приятный, тактичный в общении, не утомляет ненужными разговорами, дает только интересную и существенную информацию. Всё прошло как на одном дыхании. Мы даже не устали.

Как вновь посетим Владимир - непременно снова отправимся с Сергеем в это чудесное место на земле!