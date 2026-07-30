Групповая
до 20 чел.
Владимир, город с историей
Познакомиться с одним из древнейших городов «Золотого кольца»
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:45
Завтра в 12:00
734 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Знакомство с главными достопримечательностями древней столицы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:45
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: погружение в прошлое
Познакомиться с одним из древнейших городов «Золотого кольца» и узнать любопытные факты
Начало: Соборная площадь
16 авг в 08:00
17 авг в 09:30
от 5677 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеИз Владимира - в Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 авг в 11:30
17 авг в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: в субботу в 11:30 и 14:30, в воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Узнайте древние предания Владимира и Боголюбова, прогуливаясь по историческим местам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 11 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир: история и легенды древнего города
Главные достопримечательности и ёмкая история города: от средневековья - до революции
Начало: На Театральной площади
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 7990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 7043 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
10 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВладимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир сквозь столетия
Все самые интересные места древнего города на неспешной и эмоциональной обзорной экскурсии
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7107 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Владимир
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
История древней столицы страны и ее достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: На театральной площади, что у Золотых Ворот
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Княжий град Владимир
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Боголюбово и Владимиру
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: Около Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком
Погрузиться в славное прошлое города и узнать, чем он хорош сейчас
Завтра в 12:00
11 авг в 13:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от 6100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны древнего Владимира
Прикоснуться к истории одной из древних столиц и посетить Успенский собор
Начало: На Соборной площади
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:30
от 13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завтра в 18:00
10 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборМастер-класс во Владимире «Вишня и шоколад»
Сделать конфеты и унести с собой вкус настоящего праздника
Начало: В районе Большой Московской улицы
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
21 авг в 14:00
24 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 13 334 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Из Владимира - в Боголюбово и Суздаль
Побывать в древнерусском городе и в старинном селе с церковью Покрова на Нерли и узнать их историю
Начало: Около Соборной площади
Расписание: в субботу в 09:00
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Владимира
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 9334 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Дворянская улица, 2
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 10:45
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
Проникнуться неповторимым духом русской провинции в автомобильной поездке по 2 старинным городам
7 сен в 14:00
8 сен в 14:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий
Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 30 июл 2026
Ходили на экскурсию со Светланой, очень понравилось. Светлана- интересный рассказчик, увлекающий своей любовью к родному городу.
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И
Дата посещения: 29 июл 2026
Все прошло отлично, интересно и познавательно. Огромное спасибо Елене за очень интересную экскурсию!
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Н
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия! Чудесный гид Руфина!
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Т
Дата посещения: 21 июл 2026
21 июля мы ,две подруги из Москвы,побывали на экскурсии "Владимир и Боголюбов Град...с замечательным гидом Мариной.Это была великолепная прогулка на
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Д
Дата посещения: 22 июл 2026
Добрый день. Были на экскурсии с Руфиной. Очень интересная экскурсия, правильно поставлена речь у экскурсовода, вся информация доносится доступно. Интересно было и детям, и взрослым. Два с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо большое.
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Н
Дата посещения: 8 июн 2026
Были с мужем на экскурсии 08.06.2026 в сопровождении замечательного гида Сергея! Сергей забрал нас прямо от гостиницы и мы сразу
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А
Дата посещения: 24 июн 2026
Светлана, огромное спасибо! Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании.
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Е
Дата посещения: 30 мая 2026
Отлично
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К
Дата посещения: 20 мая 2026
Экскурсия была хороша, но в такую жару возить людей в машине с неработающим кондиционером нельзя ! Мы чувствовали себя как в духовке!
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К
Дата посещения: 19 мая 2026
Спасибо Анастасии за погружение в историю!
Рассказ о фресках просто супер!
Рассказ о фресках просто супер!
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Всего 8556 отзывов во Владимире
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Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру
Самые популярные экскурсии во Владимире
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2026
Сейчас во Владимире можно забронировать 136 экскурсий и билетов от 734 до 24 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Владимир – город с уникальным наследием, и мы предлагаем вам окунуться в его атмосферу с помощью наших экскурсий. Здесь вы найдете актуальные предложения для групп и индивидуальных туристов. Сравните цены, изучите возможности и забронируйте экскурсию, чтобы увидеть все самое лучшее, что может предложить Владимир