Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня

Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать на производстве мёда и отдохнуть от повседневных забот

Отправляемся в трип по колоритным городкам Золотого Кольца, чтобы слушать перезвон колоколов, льющийся по древним улочкам и смешивающийся со звуком шагов по мощёным дорогам.

Насладимся национальной русской кухней, рассмотрим шедевры архитектуры и прокатимся на колесе обозрения.

Вы узнаете, как производят вкуснейший владимирский мёд, попробуете всевозможные блюда из огурца и выпьете сразу 10 видов медовухи — и пусть никто не уйдёт голодным!
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
12
ноя
26
ноя
10
дек
24
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Возможно изменение очередности посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки 729А из Москвы)
Завершение: Ж. - д. Вокзал Суздаля, 17:44 (отправление Ласточки 705Г в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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