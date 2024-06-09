Обойти Волоколамск можно и пешком, однако некоторые достопримечательности так расположены, что добраться до них удобнее на авто. А рядом есть ещё один уютный городок, Ярополец.
Поэтому маршрут экскурсии объединяет пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины, и поездку на автомобиле. Так вы увидите максимум и не устанете.
Поэтому маршрут экскурсии объединяет пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины, и поездку на автомобиле. Так вы увидите максимум и не устанете.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город воинской славы
Волоколамск известен не только своими древними постройками, но и уникальной историей, которую он не стремится выставлять напоказ, постепенно открываясь только истинным ценителям. В ходе экскурсии мы посетим Волоколамский кремль, прогуляемся по крепостным валам, а затем продолжим путешествие по городу мимо церквей, соборов и памятников архитектуры.
Историческое поселение
Небольшое по своим размерам, село Ярополец удивит вас причудливым и насыщенным переплетением исторических фактов и событий. Начнём экскурсию от стелы, посетим мемориал кремлёвским курсантам, заглянем в усадьбу Гончаровых, обсудим историю усадьбы Чернышевых, называвшейся в своё время «русским Версалем», полюбуемся причудливыми деревьями, растущими в парке, и заглянем на первую сельскую ГЭС.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Picanto. Допускается участие детей с 12 лет (нет детского кресла)
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле: в таком случае гид находится с вами в салоне. Стоимость экскурсии составит 4800 рублей (необходимо обязательное согласование в переписке до момента оплаты)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади Волоколамска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Провела экскурсии для 532 туристов
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы моё отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушённые туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго останутся в памяти.Задать вопрос
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