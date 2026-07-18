Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Несмотря на то, что впервые в летописных источниках город упоминается в 1135 году, основан он был намного раньше. А еще это город воинской славы, и это звание он заслужил не только в период Великой Отечественной войны. Здесь побывали поляки, французы и немцы. Он отважно прикрывал тыл Москвы, хотя в свое время пришлось постоять за себя и перед ней. Я расскажу вам о непростом, но увлекательном прошлом города и покажу, какую роль он сыграл в истории России.
Прогулка по центру
В ходе экскурсии мы прогуляемся по крепостным валам древнего городища, пойдем мимо незаметного пруда, из которого, возможно, поил коней Ярослав Мудрый, и полюбуемся соборным комплексом. А еще осмотрим памятники ратной славы, увидим собор 15 века и симпатичную пожарную часть, которая функционирует здесь с начала 20 века. Я покажу вам исторические фотографии, в том числе и со времен Великой Отечественной войны, и мы сравним, каким город был когда-то и каким стал. А еще вы узнаете:
Почему Ярослав Мудрый решил перенести город в другое место?
Почему Екатерина 2 пожаловала герб городу за события, произошедшие еще в 17 веке?
И почему горожане чтят памятник танку Т-34?
Организационные детали
Это пешая экскурсия, советую взять с собой удобную обувь
За посещение колокольни и Воскресенского собора собственником берётся пожертвование
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Октябрьская площадь, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1574 туристов
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы моё отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушённые туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго останутся в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
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Владимир
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная, маршрут организован отлично. По ходу экскурсии Ольга как жительница Волоколамска в третьем поколении упоминает интересные факты из истории города. Хочется отметить грамотную речь и отличную дикцию. Однозначно рекомендую.
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Л
Людмила
Дата посещения: 13 янв 2026
Прекрасная экскурсия , спасибо большое нашему гиду Ольге , очень профессионально и с душой было рассказано про Истрию города , С большим удовольствием провели это время
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Е
Елена
Экскурсия "От Волока к Волоколамску". Очень рекомендую экскурсии с Ольгой в любом случае - были ли уже в Волоколамске или нет. Впечатления не испортит даже "серая" погода, подобно той, что читать дальшеуменьшить
была в день нашего посещения - но непогода не всегда же накрывает этот город. Ольга смогла построить показ и рассказ таким образом, что мы "закрыли" все наши запросы к этой поездке, а еще "загорелись" желанием посетить Волоколамск и его окрестности вновь. Всегда приятно встречать людей, которые любят то, чем занимаются, и делают свое дело на самом высоком уровне. Спасибо большое, Ольга, еще раз. Удачи, сил, вдохновения, а Волоколамску - признания и процветания!
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Екатерина
Были на экскурсии семьёй из 4 человек. Очень понравилось как Ольга построила маршрут, как подобран и подан материал. Ольга очень любит свой город и с радостью делится этой бовью с путешественниками. Получили ответы не все возникающие в процессе экскурсии вопросы. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую гида.
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо! Вы замечательная семья!
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Т
Татьяна
Выражаем огромную благодарность Отьге за проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Везде побывали, все посмотрели. Отдельная благодарность рассказчику за правильную русскую речь. Время пролетело незаметно. Понравилось и взрослым, и детям.
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Приезжайте еще, буду рада встрече!
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Н
Наталья
Когда человек относится к своему делу с душой это сразу видно, Ольга прексано обладает знаниями исторических данных и переплетает их с современностью. Очень интересно и познавательно. 2 часа на одном дыхании)
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