От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу

Познакомиться с самым древним городом Подмосковья

Волоколамск — город с более чем 1000-летней историей, повидавший поляков, французов и немецкую оккупацию.

На обзорной экскурсии по центру я помогу вам представить, как жили здесь несколько столетий назад, и расскажу о современном укладе города.

Вы увидите памятники ратной славы и средневековый собор, услышите истории о Ярославе Мудром и о партизанах, а еще насладитесь тихой подмосковной атмосферой.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
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Описание

Что вас ожидает

Город воинской славы

Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Несмотря на то, что впервые в летописных источниках город упоминается в 1135 году, основан он был намного раньше. А еще это город воинской славы, и это звание он заслужил не только в период Великой Отечественной войны. Здесь побывали поляки, французы и немцы. Он отважно прикрывал тыл Москвы, хотя в свое время пришлось постоять за себя и перед ней. Я расскажу вам о непростом, но увлекательном прошлом города и покажу, какую роль он сыграл в истории России.

Прогулка по центру

В ходе экскурсии мы прогуляемся по крепостным валам древнего городища, пойдем мимо незаметного пруда, из которого, возможно, поил коней Ярослав Мудрый, и полюбуемся соборным комплексом. А еще осмотрим памятники ратной славы, увидим собор 15 века и симпатичную пожарную часть, которая функционирует здесь с начала 20 века. Я покажу вам исторические фотографии, в том числе и со времен Великой Отечественной войны, и мы сравним, каким город был когда-то и каким стал.
А еще вы узнаете:

  • Почему Ярослав Мудрый решил перенести город в другое место?
  • Почему Екатерина 2 пожаловала герб городу за события, произошедшие еще в 17 веке?
  • И почему горожане чтят памятник танку Т-34?

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия, советую взять с собой удобную обувь для прогулок
  • Дополнительных расходов на маршруте нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Революционной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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