Волоколамск — город с более чем 1000-летней историей, повидавший поляков, французов и немецкую оккупацию. На обзорной экскурсии по центру я помогу вам представить, как жили здесь несколько столетий назад, и расскажу о современном укладе города. Вы увидите средневековый собор, услышите истории о Ярославе Мудром и о партизанах, а еще насладитесь тихой подмосковной атмосферой.

Описание экскурсии

Город воинской славы

Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Несмотря на то, что впервые в летописных источниках город упоминается в 1135 году, основан он был намного раньше. А еще это город воинской славы, и это звание он заслужил не только в период Великой Отечественной войны. Здесь побывали поляки, французы и немцы. Он отважно прикрывал тыл Москвы, хотя в свое время пришлось постоять за себя и перед ней. Я расскажу вам о непростом, но увлекательном прошлом города и покажу, какую роль он сыграл в истории России.

Прогулка по центру

В ходе экскурсии мы прогуляемся по крепостным валам древнего городища, пойдем мимо незаметного пруда, из которого, возможно, поил коней Ярослав Мудрый, и полюбуемся соборным комплексом. А еще осмотрим памятники ратной славы, увидим собор 15 века и симпатичную пожарную часть, которая функционирует здесь с начала 20 века. Я покажу вам исторические фотографии, в том числе и со времен Великой Отечественной войны, и мы сравним, каким город был когда-то и каким стал.

А еще вы узнаете:

Почему Ярослав Мудрый решил перенести город в другое место?

Почему Екатерина 2 пожаловала герб городу за события, произошедшие еще в 17 веке?

И почему горожане чтят памятник танку Т-34?

Организационные детали