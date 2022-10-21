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Описание
Что вас ожидает
Город воинской славы
Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Несмотря на то, что впервые в летописных источниках город упоминается в 1135 году, основан он был намного раньше. А еще это город воинской славы, и это звание он заслужил не только в период Великой Отечественной войны. Здесь побывали поляки, французы и немцы. Он отважно прикрывал тыл Москвы, хотя в свое время пришлось постоять за себя и перед ней. Я расскажу вам о непростом, но увлекательном прошлом города и покажу, какую роль он сыграл в истории России.
Прогулка по центру
В ходе экскурсии мы прогуляемся по крепостным валам древнего городища, пойдем мимо незаметного пруда, из которого, возможно, поил коней Ярослав Мудрый, и полюбуемся соборным комплексом. А еще осмотрим памятники ратной славы, увидим собор 15 века и симпатичную пожарную часть, которая функционирует здесь с начала 20 века. Я покажу вам исторические фотографии, в том числе и со времен Великой Отечественной войны, и мы сравним, каким город был когда-то и каким стал. А еще вы узнаете:
Почему Ярослав Мудрый решил перенести город в другое место?
Почему Екатерина 2 пожаловала герб городу за события, произошедшие еще в 17 веке?
И почему горожане чтят памятник танку Т-34?
Организационные детали
Это пешая экскурсия, советую взять с собой удобную обувь для прогулок
Дополнительных расходов на маршруте нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Революционной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы мое отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушенные туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго остаются в памяти.