Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: Ул. Горвал, д. 1
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4860 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 6950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Начало: На парковке у кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 13 янв 2026
Прекрасная экскурсия , спасибо большое нашему гиду Ольге , очень профессионально и с душой было рассказано про Истрию города , С большим удовольствием провели это время
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Ю
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в историю, узнали много интересного) спасибо, обязательно будем рекомендовать!
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Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а живым свидетелем сражений. Когда
+1
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Е
Экскурсия "От Волока к Волоколамску". Очень рекомендую экскурсии с Ольгой в любом случае - были ли уже в Волоколамске или
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Отличная экскурсия. Ольга - прекрасный рассказчик, знает и любит свой город. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. Маршрут интересный. Городок
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М
Хотим выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию по Волоколамску! Мы были с детьми, и переживали, что им будет скучно, но
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Н
уже рекомендуем друзьям! лучший знаток своей малой родины! узнали очень много, при этом путешествие абсолютно комфортное.
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В
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная, маршрут организован отлично. По
+1
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Искала экскурсию по местам рядом с дачей, чтобы интересно и познавательно провести время с родственниками.
Все прошло шикарно. Договорилась накануне с
Все прошло шикарно. Договорилась накануне с
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Т
Спасибо огромное Наталье за замечательную экскурсию! Было информативно, интересно, динамично, рекомендуем от души и маршрут и экскурсовода! Много интересных деталей
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Всего 203 отзыва в Волоколамске
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Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску
Самые популярные экскурсии в Волоколамске
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Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в августе 2026
Сейчас в Волоколамске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1500 до 6950. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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