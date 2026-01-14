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Экскурсии в Волоколамске

Найдено 6 экскурсий в Волоколамске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
На машине
3.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: Ул. Горвал, д. 1
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 3 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Пешая
2 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4860 ₽ за всё до 10 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 6950 ₽ за всё до 4 чел.
Вехи истории Волоколамска
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 4200 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
На машине
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Начало: На парковке у кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 3 чел.
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Дата посещения: 13 янв 2026
Прекрасная экскурсия , спасибо большое нашему гиду Ольге , очень профессионально и с душой было рассказано про Истрию города , С большим удовольствием провели это время
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Ю
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в историю, узнали много интересного) спасибо, обязательно будем рекомендовать!
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в
Были на экскурсии в годовщину свадьбы с маленьким малышом и ни разу не пожалели! Погрузились в
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Екатерина
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а живым свидетелем сражений. Когда
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стоишь на валу и смотришь на реку Ламу, понимаешь, как здесь было жарко в XIII веке.

Ярополец — вишенка на торте. Здесь, в двух шагах друг от друга, находятся две знаменитые усадьбы. Усадьба Гончаровых — место, где гостил А. С. Пушкин у своей будущей тещи. Усадьба Чернышевых — величественные руины «Русского Версаля» с монументальными въездными воротами и обелиском Екатерине II.
Маршрут насыщенный, атмосферный и очень фотогеничный. Я уехала с чувством, что мы заглянули в несколько столетий одновременно. Это был идеальный день. Если вы еще не были — срочно планируйте!

Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а
Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а
Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а
Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а+1
Ольга превратила нашу поездку в захватывающий квест. Волоколамский кремль оказался не просто набором старых камней, а
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Е
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Экскурсия "От Волока к Волоколамску". Очень рекомендую экскурсии с Ольгой в любом случае - были ли уже в Волоколамске или
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нет. Впечатления не испортит даже "серая" погода, подобно той, что была в день нашего посещения - но непогода не всегда же накрывает этот город. Ольга смогла построить показ и рассказ таким образом, что мы "закрыли" все наши запросы к этой поездке, а еще "загорелись" желанием посетить Волоколамск и его окрестности вновь. Всегда приятно встречать людей, которые любят то, чем занимаются, и делают свое дело на самом высоком уровне. Спасибо большое, Ольга, еще раз. Удачи, сил, вдохновения, а Волоколамску - признания и процветания!

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Кирилл
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Отличная экскурсия. Ольга - прекрасный рассказчик, знает и любит свой город. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. Маршрут интересный. Городок
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очень симпатичный, особенно Кремль и исторический центр. Ну и, конечно, события Великой Отечественной войны - очень важная страница в истории Волоколамска! Экскурсию и экскурсовода однозначно рекомендуем.

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М
Вехи истории Волоколамска
Хотим выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию по Волоколамску! Мы были с детьми, и переживали, что им будет скучно, но
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наши опасения были напрасны.

Экскурсовод Евгения — это отдельный вид искусства! Настоящий профессионал с большой буквы. Настолько интересно и доступно рассказывал об истории города, героических страницах войны и древних храмах, что дети слушали с открытыми ртами и задавали вопросы. Программа очень грамотно построена, мы успели посмотреть главные достопримечательности, и везде нас ждали увлекательные истории.

Итог: дети в восторге, родители в восторге! Остались самые теплые впечатления. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать настоящую историю Подмосковья и отлично провести время с семьей.

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Н
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
уже рекомендуем друзьям! лучший знаток своей малой родины! узнали очень много, при этом путешествие абсолютно комфортное.
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В
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная, маршрут организован отлично. По
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ходу экскурсии Ольга как жительница Волоколамска в третьем поколении упоминает интересные факты из истории города. Хочется отметить грамотную речь и отличную дикцию. Однозначно рекомендую.

Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная,
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная,
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная,
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная,+1
Нам очень понравилось. Ольга прекрасный гид. При встречи сразу создался какой-то позитивный настрой. Сама экскурсия интересная,
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Ольга
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
Искала экскурсию по местам рядом с дачей, чтобы интересно и познавательно провести время с родственниками.
Все прошло шикарно. Договорилась накануне с
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Ольгой, и мы выбрали удобное для нас время, удобный формат и материал,который был интересен нашей компании от 12 лет до 75 лет.
Дети были счастливы, что было интересно и не надо было много ходить.
Шикарным дополнением было посещение колокольни в Волоколамском кремле.
Я, наконец-то, услышала рассказ о подвиге 28 Панфиловцев. Были на памятнике много раз.
И в финале был памятник Взрыв, о котором мы вообще не слышали и не были, хотя все, что касается ВОВ мы в окрестностях излазили.
Спасибо за отличное времяпрепровождения, всем понравилось. Однозначно, Ольгу рекомендую!

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Т
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Спасибо огромное Наталье за замечательную экскурсию! Было информативно, интересно, динамично, рекомендуем от души и маршрут и экскурсовода! Много интересных деталей
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и подробностей, но не перегружено лишней информацией, интересно было и взрослым и ребенку 14 лет. Мы влюбились в Ярополец! Обязательно еще вернемся!

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Всего 203 отзыва в Волоколамске

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Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску

Самые популярные экскурсии в Волоколамске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы;
  2. От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу;
  3. Ярополец: история и тайны дворянских усадеб;
  4. Вехи истории Волоколамска;
  5. Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска.
Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в августе 2026
Сейчас в Волоколамске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1500 до 6950. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Наши экскурсии по городу Волоколамск позволят вам познакомиться с историей, архитектурой и достопримечательностями России. Цены наших экскурсий начинаются от 1500₽ и дадут вам возможность получить незабываемые впечатления от посещения нашего города