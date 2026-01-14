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Ольгой, и мы выбрали удобное для нас время, удобный формат и материал,который был интересен нашей компании от 12 лет до 75 лет.

Дети были счастливы, что было интересно и не надо было много ходить.

Шикарным дополнением было посещение колокольни в Волоколамском кремле.

Я, наконец-то, услышала рассказ о подвиге 28 Панфиловцев. Были на памятнике много раз.

И в финале был памятник Взрыв, о котором мы вообще не слышали и не были, хотя все, что касается ВОВ мы в окрестностях излазили.

Спасибо за отличное времяпрепровождения, всем понравилось. Однозначно, Ольгу рекомендую!