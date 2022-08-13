09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.
09:00 — 12:30 Переезд на микроавтобусе в Борисоглебск.
12:30 — 13:30 Переезд в Макашевку.
13:30 — 14:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
14:00 — 14:30 Инструктаж.
14:30 — 15:30 Обед, подготовка к сплаву.
15:30 — 18:00 Сплав на байдарках.
18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00 — 10:00 Завтрак.
10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.
10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 — 15:00 Обед.
15:00 — 18:00 Сплав на байдарках.
18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00 — 10:00 Завтрак.
10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.
10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 — 15:00 Обед.
15:00 — 18:00 Сплав на байдарках.
18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00 — 10:00 Завтрак.
10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.
10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 — 15:00 Обед.
15:00 — 19:00 Установка лагеря. Игры. Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00 — 10:00 Завтрак.
10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.
10:30 — 13:00 Сплав.
13:00 — 13:30 Обед.
13:30 — 14:00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.
14:00 Выезд в Борисоглебск. Ориентировочное время прибытия — 15:00. Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19:00.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Ночевки в туристических палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Все желающие без ограничений могут участвовать в туре. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
Поскольку тур предполагает проживание в палатке, то это «дикий» отдых без удобств.