Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках

Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области.

Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поучаствовать в увлекательных вечерних играх и отдохнуть в походной бане.

Теплые беседы у костра, зеркальная гладь воды и изобилие деревьев подарят вам спокойствие и легкость во время тура.
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Майские на байдарках
Майские на байдарках
Сплавитесь по реке с кристально чистой водой, хранящей местную легенду
Походная банька
Походная банька
Ощутите легкость во всем теле после дневного сплава
Вечерние игры и уютные беседы у костра
Вечерние игры и уютные беседы у костра
Согреетесь теплом костра и душевными разговорами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Макашевку, начало сплава

09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

09:00 — 12:30 Переезд на микроавтобусе в Борисоглебск.

12:30 — 13:30 Переезд в Макашевку.

13:30 — 14:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

14:00 — 14:30 Инструктаж.

14:30 — 15:30 Обед, подготовка к сплаву.

15:30 — 18:00 Сплав на байдарках.

18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Прибытие в Макашевку, начало сплаваПрибытие в Макашевку, начало сплаваПрибытие в Макашевку, начало сплава
2 день

Продолжаем знакомство с красотой местной природы

09:00 — 10:00 Завтрак.

10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.

10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 — 15:00 Обед.

15:00 — 18:00 Сплав на байдарках.

18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжаем знакомство с красотой местной природыПродолжаем знакомство с красотой местной природыПродолжаем знакомство с красотой местной природыПродолжаем знакомство с красотой местной природы
3 день

«Экватор» тура

09:00 — 10:00 Завтрак.

10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.

10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 — 15:00 Обед.

15:00 — 18:00 Сплав на байдарках.

18:00 — 20:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

«Экватор» тура«Экватор» тура«Экватор» тура
4 день

Закрепляем впечатления

09:00 — 10:00 Завтрак.

10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.

10:30 — 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 — 15:00 Обед.

15:00 — 19:00 Установка лагеря. Игры. Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Закрепляем впечатленияЗакрепляем впечатленияЗакрепляем впечатленияЗакрепляем впечатления
5 день

Окончание сплава и отъезд домой

09:00 — 10:00 Завтрак.

10:00 — 10:30 Подготовка к сплаву.

10:30 — 13:00 Сплав.

13:00 — 13:30 Обед.

13:30 — 14:00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.

14:00 Выезд в Борисоглебск. Ориентировочное время прибытия — 15:00. Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19:00.

Окончание сплава и отъезд домойОкончание сплава и отъезд домойОкончание сплава и отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Ночевки в туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь для нахождения в байдарке (резиновые тапочки или сапоги);
  • дождевик;
  • защитный крем от солнца, бейсболка или панама;
  • свитер или толстовка из флиса/шерсти, джинсы или брюки (в вечернее время намного прохладнее);
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • спрей от комаров;
  • перчатки (неопреновые, велосипедные или строительные);
  • фонарик;
  • индивидуальный набор посуды – кружка, ложка, миска, нож.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений могут участвовать в туре. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетамол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какие удобства включены в тур?

Поскольку тур предполагает проживание в палатке, то это «дикий» отдых без удобств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

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