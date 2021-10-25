Отзыв на: «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы И Ирина 5 Светлана лучший гид Воронежа! Готова ответить на любой вопрос, абсолютно ненавязчивая и банальная информация, всё очень доступно, познавательно и безумно интересно. Приехала за нами в гостиницу, провезла по всем интересным нам местам. Описать всё словами невозможно, это надо попробовать, услышать и увидеть! Спасибо, Светлана, Вы лучшая!

Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа Ю Юлия 5 Единственное сожаление, что у меня было так мало времени. 2 часа пролетели мгновенно. Лидия-великолепный рассказчик и очень приятный человек! Спасибо большое {

Отзыв на: Воронеж вдоль и поперек М Марина 5 Экскурсия понравилась!

Отзыв на: 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони А Анна 5 Увлекательная, интересная, насыщенная экскурсия. Получили удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с гидом. Сразу видно неравнодушного, влюблённого в свою работу человека, который стремился как можно интереснее донести до нас много дополнительной информации. Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Буду советовать ваши экскурсии друзьям и знакомым.

Отзыв на: Воронеж — город мировой истории А Анна 5 Благодарим за очень интересную и познавательную экскурсию

Отзыв на: Пешком по Воронежу Е Екатерина 5 Отличная экскурсия. Были с ребенком 7 лет, ему тоже очень понравилось. Для нас главное, что экскурсия была небанальная, не перегруженная датами и именами

Отзыв на: Удивительный Воронеж Е Елена 5 Экскурсия была потрясающая Экскурсовод - фантастический профессионал

Отзыв на: Дивногорье на багги и квадроцикле Е Екатерина 5 Это было просто супер. Я давно не получала такого удовольствия и не была под таким впечатлением. Михаил - замечательный гид, внимательный, заботливый, отличный рассказчик. А места, которые он нам показал и виды - это невозможно передать словами. Обязательно вернемся. Огромное спасибо

Отзыв на: Воронеж — город мировой истории С Светлана 4 Спасибо, Ярослав интересный гид. Обладает богатыми знаниями в области истории. Показал значимые места города. Рассказал много интересного как о городе, так и об отдельных об’ектах. Порадовал нестандартный формат экскурсии. Спасибо!