Все экскурсии в Воронеже
Доступно 28 экскурсий 🚌 в Воронеже на 2021 год, 492 ⭐ отзыва, цены от 1477₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Воронеж - гостеприимный, исторический, удивительный
За 400-летнюю историю Воронеж наполнился множеством удивительных историй
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 500₽
за 1 чел.
Город мировой истории
Воронеж - родина военно-морского флота России, древний город со своей историей и своими памятными...
По запросу туристов
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 500₽
за 1 чел.
Воронеж — город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу - родине военно-морского и воздушно-десантных войск
Ежедневно по договоренности
10ч
8 000₽
за 1 чел.
Дивногорье на багги и квадроцикле
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
11ч
2 977₽
за 1 чел.
Легенды пещерных храмов 2 в 1: Костомарово - Дивногорье
На нашей экскурсии вы побываете в пещерных храмах и на руинах средневековых крепостей среди...
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-6 чел.
Пешком по Воронежу
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
3ч
1 477₽
за 1 чел.
Символы столицы Черноземья
Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина выдающихся писателей - все это о Воронеже
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
11ч
13 000₽
за 1-3 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Хотите познакомится с историей Воронежа
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
6 500₽
за 1-3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 750₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Воронеж - город-герой, родина ВМФ и ВДВ, трех лауреатов Нобелевской премии и первого олимпийского...
по запросу туриста
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 950₽
за 1-15 чел.
«Нескучный квадрат» Воронежа
Атмосферная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Индивидуальная экскурсия
9ч
10 000₽
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Костомарово и Дивногорье
Мы отправимся в путь из Воронежа и посетим небольшое село Костомарово, известное далеко за пределами...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Вечерний Воронеж
Неспешный променад с увлекательными историями о воронежских достопримечательностях
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов и памятников, так как во...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
3ч
4 000₽
за 1 чел.
В Шатрище на квадроцикле
Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Воронеж вдоль и поперек
Прогуляться по улицам старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»
8ч
8 000₽
за 1 чел.
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Тур проходит на багги и квадроциклах
Суббота и воскресенье в 8:00
3ч 30м
4 000₽
за 1 чел.
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Открыть живописные места и посетить пещеры Придонья
3ч
1 477₽
за 1 чел.
Тайны Рамонского замка
На этой экскурсии вы посетите дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской, которая происходила из...
Согласно расписанию в календаре
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Последние отзывы «Экскурсии Воронежа»
- ИИрина25 октября 2021Светлана лучший гид Воронежа! Готова ответить на любой вопрос, абсолютно ненавязчивая и банальная информация, всё очень доступно, познавательно и безумно интересно. Приехала за нами в гостиницу, провезла по всем интересным нам местам. Описать всё словами невозможно, это надо попробовать, услышать и увидеть! Спасибо, Светлана, Вы лучшая!
- Отзыв на: «Нескучный квадрат» ВоронежаЮЮлия18 октября 2021Единственное сожаление, что у меня было так мало времени. 2 часа пролетели мгновенно. Лидия-великолепный рассказчик и очень приятный человек! Спасибо большое {
- Отзыв на: Воронеж вдоль и поперекММарина15 октября 2021Экскурсия понравилась!
- ААнна15 октября 2021Увлекательная, интересная, насыщенная экскурсия. Получили удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с гидом. Сразу видно неравнодушного, влюблённого в свою работу человека, который стремился как можно интереснее донести до нас много дополнительной информации. Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Буду советовать ваши экскурсии друзьям и знакомым.
- Отзыв на: Воронеж — город мировой историиААнна14 октября 2021Благодарим за очень интересную и познавательную экскурсию
- Отзыв на: Пешком по ВоронежуЕЕкатерина12 октября 2021Отличная экскурсия. Были с ребенком 7 лет, ему тоже очень понравилось. Для нас главное, что экскурсия была небанальная, не перегруженная датами и именами
- Отзыв на: Удивительный ВоронежЕЕлена12 октября 2021Экскурсия была потрясающая Экскурсовод - фантастический профессионал
- Отзыв на: Дивногорье на багги и квадроциклеЕЕкатерина12 октября 2021Это было просто супер. Я давно не получала такого удовольствия и не была под таким впечатлением. Михаил - замечательный гид, внимательный, заботливый, отличный рассказчик. А места, которые он нам показал и виды - это невозможно передать словами. Обязательно вернемся. Огромное спасибо
- Отзыв на: Воронеж — город мировой историиССветлана11 октября 2021Спасибо, Ярослав интересный гид. Обладает богатыми знаниями в области истории. Показал значимые места города. Рассказал много интересного как о городе, так и об отдельных об’ектах. Порадовал нестандартный формат экскурсии. Спасибо!
- ККонстантин10 октября 2021В ходе экскурсии гид Светлана рассказала нам о самом Воронеже, об особенностях земледелия в Воронежской области, а затем показала красоты Белогорья, меловые горы, озёра дивной красоты, перед нами отрывались великолепные пейзажи, на которые хотелось любоваться, не отрываясь. От видов с высот меловых гор захватывало дух. Светлана продемонстрировала древние степные растения - "мамонтову" траву, меловой чабрец, древние отложения мела, дала много исторической и географической информации и сводила нас в меловую пещеру, из которой не хотелось выходить. Не ожидал, что в Воронежской области, которая славится своими черноземными полями, имеются такие необычные места. Благодаря тому, что экскурсия была индивидуальной, у нас была возможность остановиться в любом интересном месте, а также Светлана помогала делать нам совместные фотографии и выбирать отличные ракурсы. По дороге в машине Светлана вела экскурсию, используя микрофон с усилителем, чтобы было всё слышно на заднем сиденье. Экскурсия оставила незабываемые впечатления!