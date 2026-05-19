Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
11 авг в 13:30
12 авг в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеДобро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Начало: В Первомайском саду
11 авг в 13:00
12 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборПо Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
Начало: У причала
Расписание: в понедельник в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 10:00
10 авг в 15:00
14 авг в 18:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Увидеть колоритную столицу Черноземья на автомобиле
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6999 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Воронеж - за 3 часа
Откройте для себя Воронеж через призму его истории и архитектуры. Прогулка по улицам города раскроет тайны и судьбы его жителей
Начало: Университетская площадь, 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Неспешная прогулка по историческому центру столицы Черноземья
Начало: Улица Кирова дом 1
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В трендеИз Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Путешествие к меловым скалам Дивногорья предлагает уникальную возможность посетить пещерные храмы и подземные монастыри, погрузившись в атмосферу древности
Начало: На площади Ленина
15 авг в 09:00
21 авг в 09:00
4600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Воронежу для детей и их родителей
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, гуляя по его улицам и паркам. Дети будут в восторге от викторин и подарков
Начало: На улице Карла Маркса
17 авг в 16:30
18 авг в 17:00
от 3500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом и его жителями в разные исторические эпохи
Начало: На площади Ленина
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
11 авг в 16:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, исследуя его исторические уголки и узнавая интересные факты. Вас ждут загадки и призы за находчивость
Начало: У театра оперы и балета
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода (на вашем авто)
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 12 600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Трансфер в Воронеже с экскурсией по историческим местам. Комфортная поездка на Skoda Karoq, советы от местного жителя и увлекательные истории
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Воронеж: первая встреча с городом
Узнайте, как Пётр I связан с Воронежем, почему здесь строили флот, какие известные люди жили в городе, и что такое «воронежское море»
Начало: В Петровском сквере
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой
Прогулка по исторической улице Воронежа, где каждое здание расскажет свою историю. Откройте для себя атмосферу купеческого города и его культурное наследие
Начало: На Никитинской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
от 3800 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Воронеж
Воронеж - город с богатой литературной историей. Пройдитесь по местам, где творили Бунин и Платонов, и узнайте, как они вдохновлялись городом
Начало: От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнайте, как Воронеж развивался сквозь века. Прогулка по площадям и скверам, посещение храмов и смотровых площадок ждут вас
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Воронеж - столица Черноземья
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
14 авг в 16:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 23 апр 2026
Спасибо Валерии!
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
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В
Дата посещения: 11 апр 2026
Все отлично . У кого есть интерес к этой теме все понравится. Класс!!
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А
Дата посещения: 31 мар 2026
Очень интересная экскурсия! За относительно короткое время узнали множество интересных фактов об истории и современности Воронежа. Это было именно то,
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И
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными
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К
Дата посещения: 8 янв 2026
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и
+1
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О
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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Т
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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Е
Дата посещения: 27 окт 2025
Елена-это прекрасная Елена всех смыслах этого слова! 2 часа 30 минут пролетели незаметно, причем шел дождь. Все знает, интересно рассказывает! Очень благодарны! С удовольствием будем советовать друзьям!
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М
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо Алексею Марченко,за познавательную экскурсию.
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А
Дата посещения: 4 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Дарья провела нас по знаковым местам города и рассказала много интересных фактов, которые мы, живя в Воронеже, никогда раньше не слышали ☺️
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Всего 2369 отзывов в Воронеже
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Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу
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