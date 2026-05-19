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увлечённый человек. Впечатления от экскурсии великолепные. Экскурсовод не только прекрасно владеет материалом, хорошо подготовлен, но и вкладывает в рассказ душу. Мы провели незабываемый день в компании с таким знатоком. Каждый вопрос находил отклик, и я уверена, что мы все унесли с собой не только новые знания, но и приятные воспоминания.

Не могу не отметить Светлану в качестве водителя – настоящего мастера своего дела! Всё было организовано на высоком уровне: интересный маршрут, грамотный и увлечённый гид, много познавательной информации. Время пролетело незаметно, получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем!

Спасибо огромное Светлане за этот незабываемый день.