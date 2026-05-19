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Экскурсии в Воронеже

Найдено 101 экскурсия в Воронеже, цены от 960 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
11 авг в 13:30
12 авг в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 4 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пешая
2 часа
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Начало: В Первомайском саду
11 авг в 13:00
12 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Удивительный Воронеж
Пешая
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
На трамвае
На катере
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
Начало: У причала
Расписание: в понедельник в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 10:00
10 авг в 15:00
14 авг в 18:30
1500 ₽ за человека
Воронеж исторический и современный
На машине
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Увидеть колоритную столицу Черноземья на автомобиле
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
На машине
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6999 ₽ за всё до 4 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Пешая
1 час
25 отзывов
Групповая
до 20 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Влюбиться в Воронеж - за 3 часа
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Воронеж - за 3 часа
Откройте для себя Воронеж через призму его истории и архитектуры. Прогулка по улицам города раскроет тайны и судьбы его жителей
Начало: Университетская площадь, 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Джиппинг
На машине
11 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Неспешная прогулка по историческому центру столицы Черноземья
Начало: Улица Кирова дом 1
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
В тренде
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Путешествие к меловым скалам Дивногорья предлагает уникальную возможность посетить пещерные храмы и подземные монастыри, погрузившись в атмосферу древности
Начало: На площади Ленина
15 авг в 09:00
21 авг в 09:00
4600 ₽ за человека
Игровая экскурсия по Воронежу для детей и их родителей
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Воронежу для детей и их родителей
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, гуляя по его улицам и паркам. Дети будут в восторге от викторин и подарков
Начало: На улице Карла Маркса
17 авг в 16:30
18 авг в 17:00
от 3500 ₽ за всё до 6 чел.
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом и его жителями в разные исторические эпохи
Начало: На площади Ленина
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
На машине
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
11 авг в 16:00
2500 ₽ за человека
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, исследуя его исторические уголки и узнавая интересные факты. Вас ждут загадки и призы за находчивость
Начало: У театра оперы и балета
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода (на вашем авто)
На машине
10 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода (на вашем авто)
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 12 600 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
На машине
На поезде
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Трансфер в Воронеже с экскурсией по историческим местам. Комфортная поездка на Skoda Karoq, советы от местного жителя и увлекательные истории
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Воронеж: первая встреча с городом
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Воронеж: первая встреча с городом
Узнайте, как Пётр I связан с Воронежем, почему здесь строили флот, какие известные люди жили в городе, и что такое «воронежское море»
Начало: В Петровском сквере
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 15 чел.
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой
Прогулка по исторической улице Воронежа, где каждое здание расскажет свою историю. Откройте для себя атмосферу купеческого города и его культурное наследие
Начало: На Никитинской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
от 3800 ₽ за всё до 12 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Литературный Воронеж
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Воронеж
Воронеж - город с богатой литературной историей. Пройдитесь по местам, где творили Бунин и Платонов, и узнайте, как они вдохновлялись городом
Начало: От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
3 часа
142 отзыва
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнайте, как Воронеж развивался сквозь века. Прогулка по площадям и скверам, посещение храмов и смотровых площадок ждут вас
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 2000 ₽ за человека
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
На машине
6 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Воронеж - столица Черноземья
На автобусе
3 часа
21 отзыв
Групповая
Воронеж - столица Черноземья
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
1950 ₽ за человека
Воронежские усадьбы: история и легенды
На машине
6.5 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
14 авг в 16:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Р
Воронеж: первая встреча с городом
Дата посещения: 23 апр 2026
Спасибо Валерии!
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
Спасибо Валерии!
Спасибо Валерии!
Спасибо Валерии!
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В
По местам «Сектора Газа»
Дата посещения: 11 апр 2026
Все отлично . У кого есть интерес к этой теме все понравится. Класс!!
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А
История Воронежа за час (в мини-группе)
Дата посещения: 31 мар 2026
Очень интересная экскурсия! За относительно короткое время узнали множество интересных фактов об истории и современности Воронежа. Это было именно то,
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чего мы хотели: знакомство с городом, в котором мы впервые. Алексей - исключительно эрудированный человек, умеющий к тому же увлекательно подать информацию, его можно слушать без конца. Интересно было и мне, и 13-летнему сыну. Однозначно рекомендуем!

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И
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными
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рассказоми. Светлана уделила внимание нашим предпочтениям, отвечала на вопросы. Отдых прошел замечательно, огромное спасибо Светлане за организацию нашей экскурсии. Мы увидели даже те объекты, которые первоначально не планировались, но очень впечатлили. Отдельное спасибо за открытие для себя Центрального рынка.

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К
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дата посещения: 8 янв 2026
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и
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увлечённый человек. Впечатления от экскурсии великолепные. Экскурсовод не только прекрасно владеет материалом, хорошо подготовлен, но и вкладывает в рассказ душу. Мы провели незабываемый день в компании с таким знатоком. Каждый вопрос находил отклик, и я уверена, что мы все унесли с собой не только новые знания, но и приятные воспоминания.
Не могу не отметить Светлану в качестве водителя – настоящего мастера своего дела! Всё было организовано на высоком уровне: интересный маршрут, грамотный и увлечённый гид, много познавательной информации. Время пролетело незаметно, получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем!
Спасибо огромное Светлане за этот незабываемый день.

Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.+1
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
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О
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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пролетело очень быстро! конечно захотелось вернуться в более теплый период с уже посещением музеев и более длительными прогулками. Спасибо огромное и удачи в новом году!

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Т
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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Е
Весь Воронеж - в одном маршруте
Дата посещения: 27 окт 2025
Елена-это прекрасная Елена всех смыслах этого слова! 2 часа 30 минут пролетели незаметно, причем шел дождь. Все знает, интересно рассказывает! Очень благодарны! С удовольствием будем советовать друзьям!
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М
История Воронежа за час (в мини-группе)
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо Алексею Марченко,за познавательную экскурсию.
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А
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Дата посещения: 4 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Дарья провела нас по знаковым местам города и рассказала много интересных фактов, которые мы, живя в Воронеже, никогда раньше не слышали ☺️
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Всего 2369 отзывов в Воронеже

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу

Самые популярные экскурсии в Воронеже
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия;
  2. Добро пожаловать в Воронеж;
  3. 136 шагов в историю Воронежа;
  4. Удивительный Воронеж;
  5. По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике.
Что посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каменный Мост;
  2. Благовещенский собор;
  3. Театр оперы и балета;
  4. Гото Предестинация;
  5. Памятник Белому Биму;
  6. Памятник Петру I;
  7. Набережная;
  8. Площадь Ленина;
  9. Лысая гора;
  10. Памятник котёнку.
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2026
Сейчас в Воронеже можно забронировать 101 экскурсию от 960 до 23 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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