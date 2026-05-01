Экскурсии по воде в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Воронеже, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
На машине
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в удивительный мир Воронежского Белогорья, исследуйте карьеры и пещеры, посетите музей Палеолита и насладитесь красотой реки Дон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
5 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
На машине
На катере
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Насладитесь уникальной экскурсией по Воронежу: исторический центр и водная прогулка на катере. Откройте для себя город с новой стороны
«Сядем на катер и продолжим нашу прогулку по воде»
4 мая в 08:30
5 мая в 08:30
16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия на авто и катере «Две стихии Воронежа»
На машине
На катере
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Площадь Ленина 7. Театр Оперы и Балета
«Город с глади воды Затем нас ждёт отдых на катере Sea Ray — одном из лучших в своём классе»
15 мая в 12:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Замечательное путешествие. Понравилось и взрослым и детям.
Ирина
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Замечательная экскурсия! Невероятные места, которые Светлана показала! Любит свой город, свой край, знает очень очень много! Слушать интересно! Места потрясающие! Были с ребёнком, в восторге!
Виктория
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Светлана- прекрасный рассказчик, влюбленная в свой край! Повествование украшают интересные запоминающиеся детали!
Е
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Приехали в Воронеж с детьми 9 и 12 лет и обязательным к посещению была запланирована поездка в Костёнки. Мы выбрали гида Светлану и не ошиблись. Она прекрасный рассказчик. рассказала про
историю города и интересные места, посоветовала куда сходить. Что касаемо самой экскурсии, берите не пожалеете!!! Светлана рассказала нам про удивительный край, про природу, растения (мы собрали прекрасный гербарий) про то, как стал знаменит на весь мир посёлок Костёнки. Это по сути уникальное место мирового масштаба. Мы погуляли по меловым пещерам, дочка нашла древнюю кость и теперь копит деньги на углеродный анализ. В карьере «белый колодец» мы покупались в прекрасном озере, нашли окаменелости древних кораллов, покрытые окисью железа и конечно, сделали улетные фото, это был целый квест-приключение!!! Благодарим Светлану за незабываемый день! С удовольствие еще поедем с Вами в очередное приключение!!! От девочек привет!

С
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Огромное спасибо Светлане, очень интересная экскурсия! Много рассказала и про места экскурсии, и в целом про Воронеж, показала замечательные виды, все очень понравилось!
Е
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Экскурсия очень нам понравилась! Экскурсовод, не только нам показала и рассказала о редких локациях Воронежской области, но бонусом была небольшая экскурсия по городу, что очень нас порадовало.
Советую всем, этого организатора, кто желает узнать и увидеть, что-нибудь новенькое!!!
М
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
01 июня 2024г. состоялось наше небольшое по Воронежской области остались очень довольны. Елене удалось в доступной и увлекательной форме рассказать об истории края. Благодарим за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций))
Е
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
Марина
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
О
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Водные развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Каменный Мост;
  2. Памятник Петру I;
  3. Благовещенский собор;
  4. Самое главное;
  5. Памятник Белому Биму;
  6. Театр оперы и балета;
  7. Памятник котёнку;
  8. Чернавский мост;
  9. Набережная;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2026
Сейчас в Воронеже в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Воронеже на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2026