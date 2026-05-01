историю города и интересные места, посоветовала куда сходить. Что касаемо самой экскурсии, берите не пожалеете!!! Светлана рассказала нам про удивительный край, про природу, растения (мы собрали прекрасный гербарий) про то, как стал знаменит на весь мир посёлок Костёнки. Это по сути уникальное место мирового масштаба. Мы погуляли по меловым пещерам, дочка нашла древнюю кость и теперь копит деньги на углеродный анализ. В карьере «белый колодец» мы покупались в прекрасном озере, нашли окаменелости древних кораллов, покрытые окисью железа и конечно, сделали улетные фото, это был целый квест-приключение!!! Благодарим Светлану за незабываемый день! С удовольствие еще поедем с Вами в очередное приключение!!! От девочек привет!