Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Иоанно-Предтеченского монастыря и дома-музея имени Александра Грибоедова
09:36 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда «Ласточка», следующего из Москвы.
10:05 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьмы поезда №087А, следующего из Санкт-Петербурга.
10:10 Сбор группы на ж/д вокзале г. Вязьма, возле центрального входа в ж/д вокзал. Экскурсовод с табличкой «Три дня в Смоленских усадьбах».
Обзорная экскурсия по г. Вязьме. Вязьма – старинный русский город, с сохранившейся средневековой архитектурой. Город, история которого начинается с 1239 года.
Многочисленные памятники архитектуры, первое каменное строение Вязьмы, величественная Спасская башня, памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг., памятник Анатолию Папанову.
Вы увидите и посетите Иоанно-Предтеченском монастырь с уникальной трехшатровой церковью Иконы Божией Матери Одигитрия.
Свято-Троицкий собор с величайшими святынями: чудотворные иконы Образ Божией Матери Одигитрия, список XII века, и Образ Божией Матери Иверская, написанный в 1756 году.
12:00 Обед.
13:15 Посещение пряничной мастерской «В гостях у Вяземской купчихи». Теплая, душевная встреча с ароматом свежеиспеченных пряников.
Вас ждет: авторский мастер-класс – узнаете в чем уникальность вяземского пряника, попробуете знаменитый царский медовый и пряники ручной работы, слепите и испечете свой пряник, который можно будет продегустировать прямо из печи или забрать с собой.
14:00 Посещение дома-музея имени Александра Грибоедова. Хмелита – с 1680 является родовым имением Грибоедовых. Здесь частенько гостил известный писатель, дипломат А. С. Грибоедов.
Его детские и юношеские наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума».
Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России.
Переезд на мемориальный комплекс Богородицкое поле. В этом месте, под Вязьмой во время Великой отечественной войны, в 1941 году проходили кровопролитные бои.
Советские солдаты удерживали превосходящие немецкие силы, рвущиеся к Москве. Именно здесь находится знаменитый Вяземский котел, где погибло более полумиллиона человек.
17:00 Отъезд в Смоленск (150 км.)
19:00-19:30 Прибытие в Смоленск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Новоспасское, Загорье и Талашкино
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсии.
Посещение усадьбы М. И. Глинки (120 км. от Смоленска). В 1804 году в селе Новоспасское родился мальчик. Легенда гласит: как только мальчик появился на свет, за окном запел соловей.
В историю Михаил Иванович Глинка вошел как основоположник русской классической музыки.
Здесь, в Новоспасском, прошло детство Глинки, здесь получил он первые музыкальные впечатления, познал красоту русской народной песни, здесь работал над своими бессмертными произведениями.
Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском – единственный в мире мемориальный музей композитора, открытый в мае 1982 г. Сейчас это один из культурно-исторических центров Смоленщины.
12:00 Посещение музея-усадьбы А. Т. Твардовского с интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным» (состоится при составе группы от 10 человек).
Хутор Загорье – малая родина А. Т. Твардовского.
Поэт всегда отзывался о родных краях с особой душевной теплотой, ведь здесь он написал свои первые стихи, впитал любовь к этой «кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».
В 1988 году накануне дня рождения поэта был открыт мемориальный музей А. Твардовского. Со дня открытия и по сей день, музей-усадьба встречает гостей и почитателей творчества великого поэта.
Гостей встретит Василий Теркин со своей веселой гармонью, песнями и стихами, а вкусным дополнением станет свежий деревенский хлеб и домашнее варенье с ароматным чаем.
Обед, а на десерт – дегустация смоленских конфеКт.
Экскурсия в историко-архитектурный комплекс «Теремок» (расположен в 18 км. от Смоленска).
В конце 19 века имение известной меценатки, коллекционера и художницы Марии Клавдиевы Тенишевой стало культурно-художественным центром, где создавали свои шедевры И. Е. Репин, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. Малютин, А. Н. Бенуа и др.
Сейчас все гости княжеского имения могут посетить «Теремок», возведенному по проекту С. В. Малютина, который своими фантастическими росписями, напоминает домик, сошедший со страниц старых добрых сказок.
В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха и расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке 1907 года в Париже. А еще здесь была расписана первая матрешка.
По эскизам Н. К. Рериха была создана смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа.
На хуторе сохранилось здание бывшей сельскохозяйственной школы, которую также посещают гости, восстановлен класс, где учили крестьянских детей и представлены предметы народно-прикладного искусства.
18:00 Окончание экскурсий.
Трансфер в гостиницу.
Завершение программы. Поселок Пржевальское
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсии, в Национальный Парк «Смоленское Поозерье».
09:45 Прогулка по экологической тропе вдоль озера «Баклановское». Протяженность эко-тропы около 1 км. Живописный маршрут вдоль озера с остановками, яркими фотографиями, рассказами о животном и растительном мире парка.
На одной из остановок вы сможете послушать звуки леса, узнать как «поют» деревья и ощутить прикосновение природы.
А далее вы посещаете этнодеревню «Старград» с экскурсией по музейной экспозиции раннего Средневековья.
10:00 Посещение дома музея Н. М. Пржевальского. В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии особое место занимает имя Николая Михайловича Пржевальского.
Родился Пржевальский на Смоленщине, в имении Кимборово Ельнинского уезда. А в 1881 году приобретает имение в с. Слобода, ныне пос. Пржевальское.
Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала Пржевальского в последние месяцы жизни – все мемориальные комнаты бережно воссозданы по сохранившимся архивным документам.
Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского.
Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».
После музея мы прогуляемся к озеру «Сапшо», именно это озеро выдающийся путешественник и географ, уроженец Смоленской области, Николай Пржевальский называл «Байкалом в миниатюре».
13:45 Обед с дегустацией торта «Сапшо» – назван в честь озера Сапшо, на берегу которого стоит поселок Пржевальское, именно это озеро выдающийся путешественник и географ, уроженец Смоленской области, Николай Пржевальский называл «Байкалом в миниатюре».
Рецепт торта «Сапшо» — секрет, который никому не раскрывается.
А еще вас ждет знакомство с лошадьми Пржевальского, названных в честь знаменитого путешественника Н. М. Пржевальского. Возьмите с собой морковку или яблоко, лошадей можно покормить.
15:30 Отъезд в Смоленск.
17:00 Прибытие в Смоленск.
Окончание программы на ж/д вокзале г. Смоленска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Смоленска на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Наименование гостиницы
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|*Размещение на доп. месте.
Гостиница «Стандарт Отель»
10 мин на транспорте от центра города, проспект Строителей д. 23
|21700
|3000
|-
Гостиница «Респект Отель»
Центр города, ул. Парижской Коммуны 18
|20000
|2600
|16900
Гостиница «Смоленскотель» 3*
Центр города, ул. Ленина 2/1
|21300
|3000
|18000
Гостиница «Мегаполис» 5* (2-местные стандартные номера)
Проспект Гагарина 19б
|27700
|4900
|25100
Гостиница «Мегаполис» 5* (Номера категории «Джуниор Сюит» — 2-местное/3-местное размещение)
Проспект Гагарина 19б
|29500
|-
|-
*Дополнительные места: гостиница «Смоленскотель» / «Респект Отель» – евро раскладушка; гостиница «Мегаполис» — евро раскладушка.
Варианты проживания
Гостиница «Респект Отель» 3
Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, всего в 5 минутах ходьбы от площади Ленина и сада Блонье. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля установлены телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и письменный стол. Из окон открывается вид на Успенский собор. Также в распоряжении гостей обеденная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе удобств отеля «Респект» круглосуточная стойка регистрации, сад и терраса. Гости могут воспользоваться услугами туристического бюро и гладильными услугами. На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Смоленскотель» 3
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Гостиница «Стандарт Отель» 4
Отель «Стандарт» расположен в Смоленске, в 4 км от площади Победы и в 4,4 км от сада Блонье и Смоленского исторического музея. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей фитнес-зал и сауна.
Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля «Стандарт» открывается вид на город. В собственной ванной комнате установлен душ. В номерах установлен шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Мегаполис» 5
Гранд-отель «Мегаполис» расположен в центре Смоленска, рядом со сквером им. Гагарина.
Стильные номера с собственной ванной комнатой оборудованы современной мебелью, сейфом, кондиционером, телевизором, Wi-Fi.
Для питания есть мини-бар, холодильник, посуда. В отеле работают два авторских ресторана и бар. За отдельную плату можно заказать завтрак в формате «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Проживание в гостинице в 2-местных номерах со всеми удобствами
- Входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Вязьмы и ж/д билеты обратно из г. Смоленска
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.