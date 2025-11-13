1 день

Обзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Иоанно-Предтеченского монастыря и дома-музея имени Александра Грибоедова

09:36 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьма поезда «Ласточка», следующего из Москвы.

10:05 Прибытие на ж/д вокзал г. Вязьмы поезда №087А, следующего из Санкт-Петербурга.

10:10 Сбор группы на ж/д вокзале г. Вязьма, возле центрального входа в ж/д вокзал. Экскурсовод с табличкой «Три дня в Смоленских усадьбах».

Обзорная экскурсия по г. Вязьме. Вязьма – старинный русский город, с сохранившейся средневековой архитектурой. Город, история которого начинается с 1239 года.

Многочисленные памятники архитектуры, первое каменное строение Вязьмы, величественная Спасская башня, памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг., памятник Анатолию Папанову.

Вы увидите и посетите Иоанно-Предтеченском монастырь с уникальной трехшатровой церковью Иконы Божией Матери Одигитрия.

Свято-Троицкий собор с величайшими святынями: чудотворные иконы Образ Божией Матери Одигитрия, список XII века, и Образ Божией Матери Иверская, написанный в 1756 году.

12:00 Обед.

13:15 Посещение пряничной мастерской «В гостях у Вяземской купчихи». Теплая, душевная встреча с ароматом свежеиспеченных пряников.

Вас ждет: авторский мастер-класс – узнаете в чем уникальность вяземского пряника, попробуете знаменитый царский медовый и пряники ручной работы, слепите и испечете свой пряник, который можно будет продегустировать прямо из печи или забрать с собой.

14:00 Посещение дома-музея имени Александра Грибоедова. Хмелита – с 1680 является родовым имением Грибоедовых. Здесь частенько гостил известный писатель, дипломат А. С. Грибоедов.

Его детские и юношеские наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума».

Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России.

Переезд на мемориальный комплекс Богородицкое поле. В этом месте, под Вязьмой во время Великой отечественной войны, в 1941 году проходили кровопролитные бои.

Советские солдаты удерживали превосходящие немецкие силы, рвущиеся к Москве. Именно здесь находится знаменитый Вяземский котел, где погибло более полумиллиона человек.

17:00 Отъезд в Смоленск (150 км.)

19:00-19:30 Прибытие в Смоленск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160