Авторские туры в Янтарном

Найдено 1 тур в Янтарном, цена 30 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
Начало: Калининград
30 апр в 10:00
30 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Горб
    3 апреля 2025
    Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
    Молодцы!!!
  • О
    Ольга
    2 апреля 2025
    Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
    Всё хорошо организовано, если что то не понятно, всё очень хорошо объясняют 👍
  • Г
    Гулякова
    29 марта 2025
    Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
    Организовано было всё чётко, все дни прошли точно по плану экскурсий. Но первый день был для меня тяжёлый. На самолёт
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    подходящих по времени рейсов не было, приехала на поезде. За сутки дороги два раза попила чаю с мармеладом. А с поезда - сразу на экскурсию по городу, с 12 до 18 часов. И обеды в этом туре не включены. И даже свободного времени на обед в первый день не было. Под конец экскурсии я уже почти теряла сознание. Поужинала я только в 19:30 в ресторане гостиницы. Остальные два дня были отличные. Экскурсия на сыроварню - выше всяких похвал. Дегустация сыров живая, весёлая, познавательная. В замке Шаакен гид был отличный, юморной. И свободного времени было достаточно, купила все подарки родным во второй день. В третий день Зеленоградск и Куршская коса - это обязательно надо увидеть, ведь это самая западная точка России. В общем, впечатление от Калининграда, области и экскурсий хорошее. Рекомендую. Только нужно помнить, что здесь включены только завтраки, да и то не в каждой гостинице. Мне с гостиницей "Турист" повезло - никаких замечаний, спасибо за комфортное проживание и вкусные завтраки!

    Организовано было всё чётко, все дни прошли точно по плану экскурсий. Но первый день был дляОрганизовано было всё чётко, все дни прошли точно по плану экскурсий. Но первый день был для
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