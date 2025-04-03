Дыхание Балтики. Майские в Калининграде
Начало: Калининград
30 апр в 10:00
30 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГорб3 апреля 2025Молодцы!!!
- ООльга2 апреля 2025Всё хорошо организовано, если что то не понятно, всё очень хорошо объясняют 👍
- ГГулякова29 марта 2025Организовано было всё чётко, все дни прошли точно по плану экскурсий. Но первый день был для меня тяжёлый. На самолёт
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