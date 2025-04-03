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подходящих по времени рейсов не было, приехала на поезде. За сутки дороги два раза попила чаю с мармеладом. А с поезда - сразу на экскурсию по городу, с 12 до 18 часов. И обеды в этом туре не включены. И даже свободного времени на обед в первый день не было. Под конец экскурсии я уже почти теряла сознание. Поужинала я только в 19:30 в ресторане гостиницы. Остальные два дня были отличные. Экскурсия на сыроварню - выше всяких похвал. Дегустация сыров живая, весёлая, познавательная. В замке Шаакен гид был отличный, юморной. И свободного времени было достаточно, купила все подарки родным во второй день. В третий день Зеленоградск и Куршская коса - это обязательно надо увидеть, ведь это самая западная точка России. В общем, впечатление от Калининграда, области и экскурсий хорошее. Рекомендую. Только нужно помнить, что здесь включены только завтраки, да и то не в каждой гостинице. Мне с гостиницей "Турист" повезло - никаких замечаний, спасибо за комфортное проживание и вкусные завтраки!