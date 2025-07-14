Знакомьтесь — Юхнов. Город, где отдыхает душа и очаровывает природа. Заглянем на центральную площадь, пройдёмся у Казанского собора и отыщем исчезнувший монастырь.
Вы погрузитесь в уникальность, традиции и тайны этого уголка Калужской области, а мы покажем вам все его красоты.
Описание экскурсии
Вы побываете в историческом центре, на окраине когда-то мощного форпоста, а сейчас остатков древней святой обители.
Послушаете тишину и полюбуетесь сиянием Угры.
Познакомитесь с легендами Кунавы, птицей Гамаюн и другими местными птицами, приносящими удачу и обновление
Узнаете о доблестных гусарах, героях, умельцах и кладе Юшки Кудеяра.
На нашем маршруте:
- Городская площадь и Казанский собор
- Видовая площадка на реке Кунава
- Утраченный Казанский Юхновский монастырь
- Часовня Животворящего креста и памятники, посвящённые военным событиям
- Смотровая площадка в парке «Сияние на Угре»
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле
- Дополнительно мы можем забронировать для вас столик в кафе и билеты в музеи — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Юхнове
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
14 июл 2025
Замечательная экскурсия. Преданный своему делу экскурсовод- краевед. Экскурсия оринтирована на взаимность, т. е. у нас были отступы и беседы с обменом мнениями и знаниями по истории и не только. Огромное спасибо организатору, все прошло без накладок.