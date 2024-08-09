6 день

Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.

Кальдера Головнина (кальдера — котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).

Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.

Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.

Струи сероводородного и сернистого газов — сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!

Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!

Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!

10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.

10:30 Прибытие к началу тропы.

Выход к кальдере пешком.

Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!

Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне — может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.

13:00 Прибытие к кордону заповедника.

Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

14:00 Выход к озерам в кальдере.

Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.

Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.

15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.

Купание в озере Горячем.

16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.

18:00 Выезд в Южно-Курильск.

19:00 Возвращение в гостиницу.

20:00 Ужин в кафе гостиницы.

Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим — можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.

Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.