Вас ждет пеший поход к вулкану Головнина, прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеева и обед из свежих курильских деликатесов на берегу моря. Побывав на этом удивительном острове, вы полюбите его навсегда!
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вылет на о. Кунашир. Прогулка по побережью
Встреча в аэропорту. Начало регистрации на рейс.
Вылет в Южно-Курильск.
Прибытие в Южно-Курильск.
Трансфер в гостиницу.
Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.
Ужин в кафе гостиницы.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Айсберг».
10:00 выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир.
Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом.
На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна.
12:00 Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр.
Прогулка по полю. Фотосессия.
13:00 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеево.
14:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
15:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
16:30 Выезд в Южно-Курильск.
17:00 Возвращение в гостиницу
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности, в основном подъем (в одну сторону). Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Кальдера вулкана Головнина. Озеро Кипящее. Озеро Горячее
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.
Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне – может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.
Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Экскурсия на мыс Столбчатый. Вылет в Южно-Сахалинск
09:00Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники.
Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!
13:00 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!
Посадка на автотранспорт. Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыса Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|62 519
|4 500
|59 519
Варианты проживания
Гостиница «Айсберг-1»
Гостиница «Айсберг-1» – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
- четыре одноместных номера (удобства на блок);
- четыре 2-местных номера (удобства на блок);
- один номер люкс (одна большая кровать и раскладной диван).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Кунашир в гостинице «Айсберг», корпус 1, стандартные номера с удобствами на блок
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение проводником на о. Кунашир
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне о. Кунашир
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Ужины на о. Кунашир, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. ребенок (2-12 лет) - 7 900 руб
- Взрослый - 14 800 руб
- Ребенок (2-12 лет) - 7 900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Какие необходимы документы для оформления пропуска на Курильские?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указания адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов:
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сложность маршрутов на острове Кунашир
Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д).
На вулкан Головнина мы идем 8 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива — обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания авиарейсов между о. Сахалин и о. Кунашир, не включенные в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.