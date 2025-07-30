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Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Южно-Сахалинск
30 июля
25 авг
132 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
г. Южно-Сахалинск
29 июля
19 авг
16 сен
62 519₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Авиатур
г. Южно-Сахалинск
7 июля
11 июля
27 июля
17 авг
от 158 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв
от 17 100₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
5 июля
6 сен
197 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
г. Южно-Сахалинск
12 июня
26 июня
3 июля
10 июля
от 99 088₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня
22 июля
19 авг
16 сен
132 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
г. Южно-Сахалинск
15 июня
26 июня
от 166 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
г. Южно-Сахалинск
24 июня
20 авг
8 окт
14 окт
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
2 сен
157 099₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
г. Южно-Сахалинск
13 сен
263 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с далеким Сахалином
г. Южно-Сахалинск
Завтра
5 мая
12 мая
19 мая
от 42 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 июля
от 210 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
11 июня
17 июня
1 окт
15 окт
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалин и сивучи
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
от 51 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
г. Южно-Сахалинск
4 сен
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
г. Южно-Сахалинск
2 мая
18 июня
28 июня
10 июля
93 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
г. Южно-Сахалинск
2 мая
79 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг
24 авг
9 сен
78 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня
24 июля
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
12 мая
19 мая
26 мая
2 июня
от 54 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Сахалине
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
8 мая
12 июня
50 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
26 сен
от 227 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гастрономический тур по Сахалину
г. Южно-Сахалинск
15 авг
136 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каникулы на Сахалине
г. Южно-Сахалинск
3 июля
15 июля
25 июля
3 авг
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня
5 июля
14 июля
5 авг
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Завтра
20 мая
5 июня
8 июня
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
22 мая
29 мая
5 июня
12 июня
78 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
89 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
13 дней
Жемчужины Курильских островов: Сахалин - Кунашир - Итуруп
г. Южно-Сахалинск
30 сен
209000182 069₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
г. Южно-Сахалинск
4 фев
18 фев
4 мар
11 мар
120 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
21 июля
9 сен
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
г. Южно-Сахалинск
11 июля
24 июля
28 авг
4 сен
129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
г. Южно-Сахалинск
9 июня
16 июня
23 июня
8 сен
от 95 719₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
г. Южно-Сахалинск
5 сен
от 91 339₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля
164 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Сахалин и Итуруп: большой поход
Южно-Сахалинск
10 авг
139 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
г. Южно-Сахалинск
28 июля
18 авг
15 сен
99 908₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Жемчужины Курильских островов
г. Южно-Сахалинск
30 июня
от 174 378₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕкатерина10 января 2024Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаковСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску
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Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в апреле 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске можно забронировать 66 авторских туров от 17 100 ₽ до 263 900 ₽ со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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