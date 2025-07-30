Авторские туры в Южно-Сахалинске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Южно-Сахалинск
30 июля
25 авг
132 000 за человека
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
г. Южно-Сахалинск
29 июля
19 авг
16 сен
62 519 за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
г. Южно-Сахалинск
7 июля
11 июля
27 июля
17 авг
от 158 000 за человека
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв
от 17 100 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
5 июля
6 сен
197 500 за человека
Яркая сахалинская зима
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая сахалинская зима
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
от 21 258 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 8 дней
г. Южно-Сахалинск
12 июня
26 июня
3 июля
10 июля
от 99 088 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
17 июня
22 июля
19 авг
16 сен
132 000 за человека
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалинский калейдоскоп и остров Итуруп
г. Южно-Сахалинск
15 июня
26 июня
от 166 000 за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
г. Южно-Сахалинск
24 июня
20 авг
8 окт
14 окт
139 900 за человека
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Сахалине. Тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 27 800 за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
г. Южно-Сахалинск
2 сен
157 099 за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
г. Южно-Сахалинск
13 сен
263 900 за человека
Знакомство с далеким Сахалином
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с далеким Сахалином
г. Южно-Сахалинск
Завтра
5 мая
12 мая
19 мая
от 42 600 за человека
Новый год на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 92 000 за человека
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
3 острова: Сахалин - Кунашир - Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 июля
от 210 000 за человека
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на остров Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
11 июня
17 июня
1 окт
15 окт
от 66 000 за человека
Сахалин и сивучи
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
от 51 100 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
г. Южно-Сахалинск
4 сен
от 134 308 за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
г. Южно-Сахалинск
2 мая
18 июня
28 июня
10 июля
93 000 за человека
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
г. Южно-Сахалинск
2 мая
79 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
13 авг
24 авг
9 сен
78 000 за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня
24 июля
от 144 000 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
г. Южно-Сахалинск
12 мая
19 мая
26 мая
2 июня
от 54 100 за человека
Весна на Сахалине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Весна на Сахалине
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
8 мая
12 июня
50 000 за человека
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
26 сен
от 227 000 за человека
Гастрономический тур по Сахалину
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур по Сахалину
г. Южно-Сахалинск
15 авг
136 000 за человека
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине. Новогодний тур-конструктор
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв
от 32 400 за человека
Каникулы на Сахалине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каникулы на Сахалине
г. Южно-Сахалинск
3 июля
15 июля
25 июля
3 авг
от 89 000 за человека
Сахалин - перезагрузка
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июня
5 июля
14 июля
5 авг
от 178 000 за человека
Знакомство с Сахалином
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Завтра
20 мая
5 июня
8 июня
от 93 000 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
22 мая
29 мая
5 июня
12 июня
78 800 за человека
Сахалин на максимум. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Сахалин на максимум. Активный тур
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
89 000 за человека
Жемчужины Курильских островов: Сахалин - Кунашир - Итуруп
скидка
13%
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Жемчужины Курильских островов: Сахалин - Кунашир - Итуруп
г. Южно-Сахалинск
30 сен
209000182 069 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
г. Южно-Сахалинск
4 фев
18 фев
4 мар
11 мар
120 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
21 июля
9 сен
от 175 000 за человека
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
г. Южно-Сахалинск
11 июля
24 июля
28 авг
4 сен
129 000 за человека
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Открытие Сахалина и Итурупа за 7 дней
г. Южно-Сахалинск
9 июня
16 июня
23 июня
8 сен
от 95 719 за человека
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
г. Южно-Сахалинск
5 сен
от 91 339 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
94 800 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
15 июля
164 000 за человека
Сахалин и Итуруп: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Сахалин и Итуруп: большой поход
Южно-Сахалинск
10 авг
139 000 за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
г. Южно-Сахалинск
28 июля
18 авг
15 сен
99 908 за человека
Жемчужины Курильских островов
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Жемчужины Курильских островов
г. Южно-Сахалинск
30 июня
от 174 378 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Жемчужины Курильских островов
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Жемчужины Курильских островов
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Жемчужины Курильских островов
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску

Самые популярные туры в Южно-Сахалинске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
  2. Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
  3. Сахалин - Итуруп. Авиатур
  4. Новогодние каникулы на Сахалине. Тур-конструктор
  5. Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Что посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в апреле 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске можно забронировать 66 авторских туров от 17 100 ₽ до 263 900 ₽ со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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