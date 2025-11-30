Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В 1880 году в одной версте от сельца Соколово-Малахово, известного с XVII века, открылась пассажирская остановка «Малаховка» на Московско-Казанской железной дороге. Уже в 1885 году к югу от железной дороги зародился дачный поселок.



Описание экскурсии Малаховка и Красково — не просто дачные посёлки, а целый пласт культурной памяти. Здесь отдыхали, работали и спорили писатели, актёры, журналисты и общественные деятели. От старых прудов и легенд Пальмина до тех мест, где Гиляровский собирал сюжеты для будущих очерков — маршрут хранит живую связь с прошлым. Во время прогулки мы попробуем услышать голос эпохи и увидеть, каким был этот край, когда Москва ещё оставалась далеко за сосновыми перелесками. Лиодо́р (Илиодор) Иванович Па́льмин Красково кто же создал такую славу? Ссылаются, что гостил там Куприн, снимал дачу Гиляровский, приезжал Чехов… Правильно. Но все это потом, гораздо позже, а первым поселенцем, первопроходцем, застолбившим эту счастливую жилплощадь, был поэт Лиодо́р (Илиодор) Иванович Па́льмин. В конце 1860-х годов он снял дачу в подмосковном Красково. Антон Павлович Чехов и Александр Куприн Много раз к Пальмину на дачу приезжали Антон Павлович Чехов и Александр Куприн. В своё время поэт Пальмин познакомил и Чехова с главным редактором Лейкиным популярного питерского журнала «Осколки» и дал лучшие рекомендации. Лейкин предложил Чехову опубликовать несколько своих рассказов в журнале и благодаря этому Чехов стал известным писателем. Чехов вспоминал о своих посиделках на даче своего покровителя:"Были у Пальмина. Под столом четверть. На столе огурчики и белорыбица. Был у него с дамами. И дам угостили водкой". Гиляровский вместе Чеховым часто бывал в гостях у Пальмина. Гиляровский Владимир Алексеевич Гиляровский Владимир Алексеевич говорил когда-то о дачной местности Красково:"В 1885 и 1886 годах я жил с семьёй в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселённая дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги".

