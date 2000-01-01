Городские памятники, имеющие свои городские легенды
Старые кварталы города со своими уникальными чертами
Дворянское гнездо
Стадион «Метеор»
Что вас ждет
Мы прогуляемся по историческому центру, так называемому Старому городу, представляющему из себя застройку конца 30-х и 40-50-х гг. прошлого века, и познакомимся с уникальным городом:
город, выросший в сталинскую эпоху, был назван именем русского дворянина, при этом был единственным городом в CCCР, улицы которого никогда не носили имя вождя революции 1917 года;
город, созданный в чистом поле, был отдан на откуп молодым и талантливым архитекторам, в связи с чем превратился в своеобразную экспериментальную площадку: некоторые его здания стали типовыми и были потом построены на всей территории бывшего Советского Союза;
город, имеющий все черты такого уникального явления советской эпохи — соцгорода, но к таковым официально не причисленным.
В ходе прогулки вы:
услышите историю города
увидите памятники архитектуры, ставшие знаменитыми на весь СССР
научитесь отличать постконструктивизм от неоклассики, а пилястры от балясин
услышите городские легенды и проверите их в действии
и ответите на вопрос, является ли Жуковский соцгородом или нет
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Жуковский — город влюбленных в небо
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Завершение: Жуковский, ул. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.