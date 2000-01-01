Город Жуковский — молодой город, но тем не менее он уже имеет свои городские легенды.



Главная легенда Жуковского рассказывает, что город образовался на перекрестке трех дорог: речного пути «из варяг в персы», Астраханского тракта и Казанской железной дороги, а шумерская пословица гласит, что на пересечении трех путей открывается дорога в небо, что, собственно, и произошло.



И тем интереснее история Жуковского: что же он из себя представляет? Ответ на этот вопрос мы выясним в ходе нашей прогулки.