Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо

Город Жуковский - молодой город, но тем не менее он уже имеет свои городские легенды

5
1 отзыв
Город Жуковский — молодой город, но тем не менее он уже имеет свои городские легенды.

Главная легенда Жуковского рассказывает, что город образовался на перекрестке трех дорог: речного пути «из варяг в персы», Астраханского тракта и Казанской железной дороги, а шумерская пословица гласит, что на пересечении трех путей открывается дорога в небо, что, собственно, и произошло.

И тем интереснее история Жуковского: что же он из себя представляет? Ответ на этот вопрос мы выясним в ходе нашей прогулки.
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо
Прогулка по Жуковскому - городу влюбленных в небо

Что вы увидите 🤩

  • ЦАГИ им. Жуковского
  • Жилые дома в стиле постконструктивизм
  • Бывший кинотеатр «Родина» и Дворец культуры
  • Городские памятники, имеющие свои городские легенды
  • Старые кварталы города со своими уникальными чертами
  • Дворянское гнездо
  • Стадион «Метеор»
Что вас ждет

Мы прогуляемся по историческому центру, так называемому Старому городу, представляющему из себя застройку конца 30-х и 40-50-х гг. прошлого века, и познакомимся с уникальным городом:

  • город, выросший в сталинскую эпоху, был назван именем русского дворянина, при этом был единственным городом в CCCР, улицы которого никогда не носили имя вождя революции 1917 года;
  • город, созданный в чистом поле, был отдан на откуп молодым и талантливым архитекторам, в связи с чем превратился в своеобразную экспериментальную площадку: некоторые его здания стали типовыми и были потом построены на всей территории бывшего Советского Союза;
  • город, имеющий все черты такого уникального явления советской эпохи — соцгорода, но к таковым официально не причисленным.

В ходе прогулки вы:

  • услышите историю города
  • увидите памятники архитектуры, ставшие знаменитыми на весь СССР
  • научитесь отличать постконструктивизм от неоклассики, а пилястры от балясин
  • услышите городские легенды и проверите их в действии
  • и ответите на вопрос, является ли Жуковский соцгородом или нет

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Жуковский — город влюбленных в небо
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
Завершение: Жуковский, ул. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выходным

Евгения К.
Евгения К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Жуковского

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные
У нас ещё много экскурсий 😎 в Жуковском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Жуковском
🇷🇺