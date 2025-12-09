В крепости Сигишоары легко проникнуться духом Средневековья — он здесь слишком ощутим.
Могучие стены, Часовая башня, готические соборы — всё так таинственно! А главное, именно здесь родился герой романа «Дракула» — точнее, его протитоп.
Выясним, кем был Влад Цепеш на самом деле и кто наводил ужас на трансильванцев: вампиры, стригои? А может быть, кто-то ещё?
Описание экскурсии
- Часовая башня и главный вход в крепость — визитная карточка Сигишоары. В башне бывшей ратуши во времена Средневековья располагались суд, городская казна и даже пыточная.
- Девять башен, названных в честь местных гильдий.
- Дом, в котором родился Влад Цепеш — тот самый Дракула.
- Главная площадь крепости, под которой находилось хранилище с запасами зерна. В Средние века — важнейший объект в городе, а сейчас — место ежегодного фестиваля Сигишоары.
- Лестница школьников, ведущая на холм к первому здешнему учебному заведению.
- Дом с оленьими рогами — роскошная резиденция бывшего мэра Сигишоары.
- Дом Фрониус — старейший дом в крепости.
О чём поговорим
- Почему Брэм Стокер сделал главным героем своего романа румынского князя и кем в действительности был Дракула.
- Мистические персонажи Трансильвании — вампиры или… стригои? Это существа, которые питались жизненной энергией так же, как вампиры — кровью.
- Почему кол — оружие уничтожения вампиров.
- От кого защищались трансильванцы и как они выживали в непростую эпоху Средневековья.
