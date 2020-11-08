Как добраться до Рафхи на самолёте

В Рафхе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rafha Airport» вам не избежать

Список аэропортов Рафхи

Рафха RAH Rafha Airport

Самые дешёвые билеты в Рафху из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇸🇦 Эр-Рияда 9 038 1ч 30м из 🇸🇦 Джидды 14 897 9ч 35м (⇵1) из 🇸🇦 Табука 18 049 7ч 5м (⇵1) из 🇸🇦 Таифа 19 010 26ч 55м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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