Всё о Саудовской Аравии

Полезная информация о Саудовской Аравии

Что нужно знать о Саудовской Аравии: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
НазваниеСаудовская Аравия
Эмодзи флаг🇸🇦
Полное названиеКоролевство Саудовская Аравия
По-английскиSaudi Arabia
СтолицаЭр-Рияд
ГородаСписок городов
ВалютаСаудовский риял
Площадь2 218 000 км²
Население31 015 999 чел.
Телефонный код+966
Код ISOSA
Основной домен.SA
Соседние страны🇯🇴 Иордания🇮🇶 Ирак🇾🇪 Йемен🇶🇦 Катар🇰🇼 Кувейт🇦🇪 ОАЭ🇴🇲 Оман

Где находится Саудовская Аравия на карте

Саудовская Аравия фото страны
Саудовская Аравия

Когда лучше лететь в Саудовскую Аравию

Расписание авиа-рейсов