Полезная информация о Саудовской Аравии
Что нужно знать о Саудовской Аравии: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Саудовской Аравии
|Название
|Саудовская Аравия
|Эмодзи флаг
|🇸🇦
|Полное название
|Королевство Саудовская Аравия
|По-английски
|Saudi Arabia
|Столица
|Эр-Рияд
|Города
|Список городов
|Валюта
|Саудовский риял
|Площадь
|2 218 000 км²
|Население
|31 015 999 чел.
|Телефонный код
|+966
|Код ISO
|SA
|Основной домен
|.SA
|Соседние страны
|🇯🇴 Иордания🇮🇶 Ирак🇾🇪 Йемен🇶🇦 Катар🇰🇼 Кувейт🇦🇪 ОАЭ🇴🇲 Оман
Где находится Саудовская Аравия на карте
Саудовская Аравия