Яхт-тур на Сейшелах

Провести неделю под парусами и побывать на восьми самых красивых островах

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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждет незабываемое путешествие по авторскому маршруту: Маэ — Св Анна — Праслин — Курез — Сен Пьер — Ла Диг — Кокос — Аве Мария- Фелисити — Маэ.

Будем гулять по живописным островам, наблюдать за черепахами, дельфинами и птицами, рыбачить, купаться на сказочных пляжах и любоваться мангровыми рощами
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Яхт-тур на Сейшелах
Ближайшие даты:
5
авг
12
авг
19
авг
26
авг
2
сен
9
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт на острове Маэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные

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19 авг
26 авг
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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