Провести неделю под парусами и побывать на восьми самых красивых островах
Вас ждет незабываемое путешествие по авторскому маршруту: Маэ — Св Анна — Праслин — Курез — Сен Пьер — Ла Диг — Кокос — Аве Мария- Фелисити — Маэ.
Будем гулять по живописным островам, наблюдать за черепахами, дельфинами и птицами, рыбачить, купаться на сказочных пляжах и любоваться мангровыми рощами
Будем гулять по живописным островам, наблюдать за черепахами, дельфинами и птицами, рыбачить, купаться на сказочных пляжах и любоваться мангровыми рощами
Ближайшие даты:
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт на острове Маэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин — Организатор в Маэ
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы, Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании