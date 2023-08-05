Вениамин — Организатор в Маэ

Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы, Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.

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