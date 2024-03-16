Исследовать 7 островов, понырять у коралловых рифов и попробовать поймать тунца
Вы будете купаться в открытом море и красивейших бухтах, нырять с маской и трубкой у коралловых рифов, ловить рыбу.
Сможете сравнить 6 экзотических островов, посетите пляж, входящий в десятку красивейших на планете, и увидите главный символ страны — плод пальмы коко-де-мер.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|158 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту острова Маэ. На пароме доберёмся до острова Праслен, разместимся на яхте, пройдём инструктаж по безопасности и вводное обучение. Вечером поужинаем на борту или в кафе и познакомимся поближе.
Купание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктора
Отправляемся к острову Кюрьёз, дорога займёт 2-3 часа. Прибыв на место, искупаемся, порыбачим и понежимся на белоснежном пляже. Заглянем в главную локацию острова — парк гигантских черепах. Прогуляемся пешком к домику доктора — прекрасному образцу колониальной архитектуры 19 века.
На велосипедах по острову Ла-Диг
Утром отправимся к острову Ла-Диг, будем в пути 2-3 часа. Там арендуем велосипеды и прокатимся по самым красивым пляжам, которыми славится это место. Вечером поужинаем на яхте или в ресторане.
Релакс на пляже Бо-Валлон
Стартуем к острову Маэ (4-5 часов), по пути будем ловить рыбу и попробуем поймать тунца. Высадимся на знаменитом 2-километровом пляже Бо-Валлон, название которого переводится как «красивая долина», и проникнемся атмосферой курортного городка.
Прогулка по природному заповеднику
Сегодня отправимся к острову Праслен, дорога займёт 4-5 часов. Будем гулять по природному заповеднику Валле-де-Мэ — одной из самых известных достопримечательностей Сейшел. Плод растущих тут пальм является символом страны, изображён на гербе и штампе, который ставят в загранпаспорта путешественников.
Снорклинг у коралловых рифов
Переместимся к острову Коко (1,5-2 часа) и по прибытии поснорклим у кораллового рифа. Затем отправимся к острову Гранд Систер. Поныряем у рифа, пройдёмся по суше и посетим пляж Анс Лацио, который ежегодно попадает в десятку красивейших пляжей планеты.
Национальный парк на острове Кьюзен
Прибудем на остров Кьюзен (1-1,5 часа) и прогуляемся по национальному парку. Доберёмся до Праслен и на такси доедем до пляжа Анс Жоржет, где проводим закат. Соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями.
Завершающий день
Утром освободим каюты и на пароме доберёмся до острова Маэ. Попрощаемся и поспешим на свой рейс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- аэропорт на острове Маэ, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.