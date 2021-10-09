Все экскурсии в Маэ
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Маэ – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 20 ⭐ отзывов, цены от €155. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Маэ почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Сейшелах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€155
за 1 чел.
Сейшелы: один день в раю
Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
Последние отзывы «Экскурсии Маэ»
- ЛЛилия9 октября 2021Мы в восторге! Провели с Захаром классный день! 8 часов пролетели незаметно. Ездили на водопад, в город, на пляжи, в старый дом плантатора, национальный парк. Захар всё рассказывает: историю, обычаи, делает классные фото. По моему желанию заезжали на фабрику косметики. Ели вкусное мороженное. Гуляли по рынку. Хорошая комфортабельная машина, аккуратное вождение. Приятное и доброжелательное общение. Я довольна на все 100%! Спасибо большое:)
- ААртём29 сентября 2021Очень понравилось! Захар показал нам все значимые места Маэ. Рассказал все об истории Сейшельских островов. Построил программу тура под наши желания и возможности. Позитивный заряд поддерживал и замечательный местный ром Endemic!
- ТТатьяна20 сентября 2021Прекрасный день в раю! Захар показал очень много интересных и необычных мест. Полностью объехали весь остров. Заезжали на красивейшие пляжи. На рынок заскочили, но тратить время на покупку сувениров и фруктов, не хотелось. Побывали в королевском саду. Видели растущие плоды коко де ля мер. Ездили на смотровую площадку. Всё было замечательно. Захар угостил ромом, который производит его семья. И ром в кокосе. Впечатлений масса. Всем рекомендую.