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катер подбрасывало.

2. Острова действительно красивые и красочные.

3. Со стороны организаторов задержек не было. Приезжаешь на точку, автобус уже ждет, обед готов. Мы ждали только самих участников группы.

4. Вкусный обед.



Минусы:

1. Мало времени на пляжах. В описании указано на первом пляже 1-1,5 часа, по факту 50 минут. На втором пляже по факту максимум 1 час: за 2,5 часа тебе нужно доехать до и вернуться с пляжа на велосипеде, и по пути посмотреть черепах.

2. Утром нас попросили приехать к 6:45, а выехали на острова мы только в 7:40. Этот час мы могли бы потратить на пляже.

3. Гид англоговорящий. Мне было тяжело воспринимать речь.

4. Гид изначально сказал что у нас обед не включен. Потом оказалось что включен. Сам факт что пришлось тратить время на разбор этой ситуации смазывает ощущение.

5. Заявлена группа до 15 человек. Но в катере, которых вёз нас на острова и обратно, было 26 человек. Чем больше народу, тем больше мы тратили время на ожидание.