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Экскурсии в Маэ

Найдено 12 экскурсий в Маэ на русском языке, цены от €44, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Трансфер из аэропорта Сейшельских островов
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Сейшельских островов
С комфортом добраться до вашего отеля или виллы на Маэ
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
от €53 за всё до 4 чел.
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
На катере
8 часов
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
Увидеть Сейшелы такими, какими их показывают в рекламе (с Маэ)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€238 за человека
Сейшелы, которым есть чем удивить
На машине
8 часов
206 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы, которым есть чем удивить
Невероятная природа, купание в водопаде и на пляжах, пейзажи столицы Виктории и не только
Начало: У вашего отеля
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
от €319 за всё до 3 чел.
Знакомство с островом Маэ
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с островом Маэ
Столица Виктория, водопад Созье, чайная фабрика, панорамные точки и райские пляжи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €271 за всё до 4 чел.
Сейшелы: один день в раю
На машине
8 часов
108 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы: один день в раю
Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €320 за всё до 3 чел.
Секреты острова Маэ
На автобусе
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Секреты острова Маэ
Исследовать столицу, отдохнуть на пляже, побывать на фабрике духов и производстве рома Такамака
Начало: Возле отеля
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €550 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать на Сейшелы
На машине
7 часов
164 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать на Сейшелы
Большая обзорная экскурсия по острову Маэ с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Райский день на частной лодке у острова Маэ
На лодке
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Райский день на частной лодке у острова Маэ
Снорклинг, белоснежные пляжи и отдых среди островов Индийского океана
Начало: Маэ
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €590 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Маэ
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Маэ
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €44 за всё до 3 чел.
Сейшельский колорит за 4 часа
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшельский колорит за 4 часа
Гигантские черепахи, ром и коко-де-мер
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
VIP-день на Сейшелах: остров Маэ и прогулка на приватной яхте
На яхте
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-день на Сейшелах: остров Маэ и прогулка на приватной яхте
Начало: Маэ
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$3100 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Маэ - весь остров за 1 день
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Маэ - весь остров за 1 день
Начало: Маэ
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$1045$1100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Знакомство с островом Маэ
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся вам у качеств гида,
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задавай вопросы, очень интересно слушать 🔥 💪. Удивили тропики, растения, ну и местные жители, они уставшие априори 😁, просто они не любят работать 🤷♀️

Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся+3
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся
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Наталья
Сейшелы, которым есть чем удивить
Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный рассказчик. Узнали много нового про остров и про жизнь обычных людей! Катя, браво!
Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный
Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный
Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный
Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный
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Ирина
Сейшелы, которым есть чем удивить
Восхитительно.
Проводила гид Екатерина. Рассказала и про историю государства., и про современное устройство и жизнь на островах. Все сложилось, и экскурсия, и прогулка на природе, и шикарные виды для фото, и очень интересный рассказчик. Восхитительный день. Спасибо.
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Юлия
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
Хорошая экскурсия, полностью соответствующая заявленной программе. Погода стояла отличная, море почти спокойное, поэтому переезд прошёл комфортно. Посмотрели два острова, на
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каждом острове было свободное время для фото, отдыха и купания. Организация без нареканий: всё вовремя, гид вежливо давал информацию, все просто и понятно. Обед был на острове Ла-Диг в приятном ресторане. Небольшой фуршет, но все вкусно. Впечатления ровно такие, как я и ожидала, так что в целом я довольна.

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Юлия
Сейшелы, которым есть чем удивить
Большое спасибо за организацию нашей экскурсии! Екатерина потрясающий гид и человек! Провела нам чудесную экскурсию. Очень увлекательно и живо рассказывает
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историю острова, знает все интересные места, порекомендует где купить сувениры по лучшей цене и подстроится под ваши предпочтения во время поездки.

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Людмила
Сейшелы, которым есть чем удивить
Мы были на экскурсии 25 июня. Нашим гидом была Екатерина. Нам очень повезло с таким чудесным экскурсоводом. Было информативно, интересно и время просто пролетело!
Спасибо большое ☺️
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Ольга
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
В целом очень хорошо. Английского гида не совсем понимала, французский акцент начала более менее понимать к середине маршрута.
Но очень красивые пляжи, организовали вкусный вегетарианский обед, покатались на велосипедах по Ла Диг и чудесно провела время.
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О
Сейшелы, которым есть чем удивить
Большая благодарность Екатерине за отлично проведённый тур по о. Маэ. Посетили интересные места, включая столицу Виктория, прекрасные локации, пообедали в чудесном ресторане и завершили день купанием на волшебном пляже. Время прошло незаметно, но останется в воспоминаниях надолго.
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Н
Сейшелы, которым есть чем удивить
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная благодарность нашему гиду Екатерине,
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она потрясающая рассказчица и очень внимательная харизматичная девушка. Мы переживали, что 8 часов будет тяжело с дочкой 10 лет, но все прошло прекрасно. Захватывающие виды и интересные истории + комфортная поездка. Еще раз большое спасибо!

Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная+6
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная
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Д
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
В целом я осталась довольна туром.
Плюсы:
1. Мне понравился путь по океану, хотя мои друзья не оценили экстрим. Были волны, и
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катер подбрасывало.
2. Острова действительно красивые и красочные.
3. Со стороны организаторов задержек не было. Приезжаешь на точку, автобус уже ждет, обед готов. Мы ждали только самих участников группы.
4. Вкусный обед.

Минусы:
1. Мало времени на пляжах. В описании указано на первом пляже 1-1,5 часа, по факту 50 минут. На втором пляже по факту максимум 1 час: за 2,5 часа тебе нужно доехать до и вернуться с пляжа на велосипеде, и по пути посмотреть черепах.
2. Утром нас попросили приехать к 6:45, а выехали на острова мы только в 7:40. Этот час мы могли бы потратить на пляже.
3. Гид англоговорящий. Мне было тяжело воспринимать речь.
4. Гид изначально сказал что у нас обед не включен. Потом оказалось что включен. Сам факт что пришлось тратить время на разбор этой ситуации смазывает ощущение.
5. Заявлена группа до 15 человек. Но в катере, которых вёз нас на острова и обратно, было 26 человек. Чем больше народу, тем больше мы тратили время на ожидание.

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Всего 543 отзыва в Маэ

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Ответы на вопросы от путешественников по Маэ

Самые популярные экскурсии в Маэ
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Трансфер из аэропорта Сейшельских островов;
  2. Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос;
  3. Сейшелы, которым есть чем удивить;
  4. Знакомство с островом Маэ;
  5. Сейшелы: один день в раю.
Сколько стоит экскурсия по Маэ в августе 2026
Сейчас в Маэ можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 44 до 3100 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Маэ (Сейшельские Острова 🇸🇨) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2026 год, 543 ⭐ отзыва, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сейшельских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь