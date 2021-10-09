Отзыв на: Сейшелы: один день в раю Л Лилия 5 Мы в восторге! Провели с Захаром классный день! 8 часов пролетели незаметно. Ездили на водопад, в город, на пляжи, в старый дом плантатора, национальный парк. Захар всё рассказывает: историю, обычаи, делает классные фото. По моему желанию заезжали на фабрику косметики. Ели вкусное мороженное. Гуляли по рынку. Хорошая комфортабельная машина, аккуратное вождение. Приятное и доброжелательное общение. Я довольна на все 100%! Спасибо большое:)

Отзыв на: Сейшелы: один день в раю А Артём 5 Очень понравилось! Захар показал нам все значимые места Маэ. Рассказал все об истории Сейшельских островов. Построил программу тура под наши желания и возможности. Позитивный заряд поддерживал и замечательный местный ром Endemic!