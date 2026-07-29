Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Сейшельских островов
С комфортом добраться до вашего отеля или виллы на Маэ
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
от €53 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос
Увидеть Сейшелы такими, какими их показывают в рекламе (с Маэ)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€238 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы, которым есть чем удивить
Невероятная природа, купание в водопаде и на пляжах, пейзажи столицы Виктории и не только
Начало: У вашего отеля
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
от €319 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с островом Маэ
Столица Виктория, водопад Созье, чайная фабрика, панорамные точки и райские пляжи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €271 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы: один день в раю
Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Секреты острова Маэ
Исследовать столицу, отдохнуть на пляже, побывать на фабрике духов и производстве рома Такамака
Начало: Возле отеля
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €550 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать на Сейшелы
Большая обзорная экскурсия по острову Маэ с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Райский день на частной лодке у острова Маэ
Снорклинг, белоснежные пляжи и отдых среди островов Индийского океана
Начало: Маэ
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €590 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Маэ
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €44 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшельский колорит за 4 часа
Гигантские черепахи, ром и коко-де-мер
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$3100 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$1045
$1100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся вам у качеств гида,
+3
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Вчера провели день в компании с невероятным гидом Екатериной. Очень приятная в общении, эрудированная, гибкая, великолепный рассказчик. Узнали много нового про остров и про жизнь обычных людей! Катя, браво!
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Восхитительно.
Проводила гид Екатерина. Рассказала и про историю государства., и про современное устройство и жизнь на островах. Все сложилось, и экскурсия, и прогулка на природе, и шикарные виды для фото, и очень интересный рассказчик. Восхитительный день. Спасибо.
Проводила гид Екатерина. Рассказала и про историю государства., и про современное устройство и жизнь на островах. Все сложилось, и экскурсия, и прогулка на природе, и шикарные виды для фото, и очень интересный рассказчик. Восхитительный день. Спасибо.
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Хорошая экскурсия, полностью соответствующая заявленной программе. Погода стояла отличная, море почти спокойное, поэтому переезд прошёл комфортно. Посмотрели два острова, на
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Большое спасибо за организацию нашей экскурсии! Екатерина потрясающий гид и человек! Провела нам чудесную экскурсию. Очень увлекательно и живо рассказывает
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Мы были на экскурсии 25 июня. Нашим гидом была Екатерина. Нам очень повезло с таким чудесным экскурсоводом. Было информативно, интересно и время просто пролетело!
Спасибо большое ☺️
Спасибо большое ☺️
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В целом очень хорошо. Английского гида не совсем понимала, французский акцент начала более менее понимать к середине маршрута.
Но очень красивые пляжи, организовали вкусный вегетарианский обед, покатались на велосипедах по Ла Диг и чудесно провела время.
Но очень красивые пляжи, организовали вкусный вегетарианский обед, покатались на велосипедах по Ла Диг и чудесно провела время.
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О
Большая благодарность Екатерине за отлично проведённый тур по о. Маэ. Посетили интересные места, включая столицу Виктория, прекрасные локации, пообедали в чудесном ресторане и завершили день купанием на волшебном пляже. Время прошло незаметно, но останется в воспоминаниях надолго.
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Н
Огромное спасибо за эту экскурсию! Она добавила очень много прекрасных впечатлений от Сейшел и Маэ. Отдельная благодарность нашему гиду Екатерине,
+6
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Д
В целом я осталась довольна туром.
Плюсы:
1. Мне понравился путь по океану, хотя мои друзья не оценили экстрим. Были волны, и
Плюсы:
1. Мне понравился путь по океану, хотя мои друзья не оценили экстрим. Были волны, и
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Всего 543 отзыва в Маэ
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Ответы на вопросы от путешественников по Маэ
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