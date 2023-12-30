Увидеть гигантских черепах, порыбачить и устроить велопрогулку по острову Ла-Диг
Забываем все заботы, пакуем чемоданы — на борт! Будем бороздить просторы Индийского океана на катамаране, путешествуя от острова к острову.
Стартуем от Эдена, расположившегося рядом с Маэ, побываем на Праслине, Иль Коко, Кюрьёзе, Ла-диге и Сент-Анне. Полюбуемся уникальными пейзажами, попробуем поймать желтопёрого тунца и поизучаем подводный мир.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 690
Описание
Организационные детали
Виза не требуется.
Программа тура по дням
Все на борт
Встретимся в марине острова Эден и заселимся на катамаран. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте вводный инструктаж. Дойдём до острова Сент-Анн, чтобы вечером увидеть потрясающий закат и отметить начало тура, полакомившись блюдами от нашего шеф-повара и шампанским.
От Сент-Анн до острова Ла-Диг
После завтрака отправляемся к острову Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.
Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».
В новогоднюю ночь вас ждёт праздничный ужин! Будем веселиться, вкусно есть и наслаждаться ночью чудес среди океана.
Черепахи острова Кюрьёз
В этот день переместимся на остров Кюрьёз. Здесь живут около 500 огромных сухопутных черепах, а ещё растёт сейшельская пальма, изображённая на гербе государства. Мы погуляем по мангровой роще, а после обеда поднимемся на самую высокую точку, чтобы со смотровой площадки полюбоваться потрясающими пейзажами.
Завершим день ужином и встречей заката.
Красоты Иль Коко
Сегодня держим курс на остров Иль Коко, состоящий из трёх небольших островков. По прибытии полюбуемся флорой и фауной, бирюзовой гладью океана. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга и считается одной из популярных локаций на Сейшелах. Обитателей подводного мира возможно даже кормить с рук.
Иль Коко - Праслин
В этот день двинем на Праслин. Увидим красивейший пляж Анс-Лацио, расположенный на северо-западе острова. Желающие отправятся на экскурсию в заповедник Валле-де-Мэ, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, на Праслине также растёт сейшельская пальма. Рекомендуем попробовать орех морского кокоса и особый сорт бананов.
Возвращение к Маэ
Новый день — новый переход! Сегодня отправляемся к острову Маэ, где расположена столица государства — Виктория. По пути у вас будет возможность порыбачить и поймать желтопёрого тунца. Пришвартуемся у пляжа Бо-Валлон, а потом сможем пойти изучать остров. Во время экскурсии посетим водопад и смотровую площадку.
Пляж Бо-Валлон
Последний день нашего путешествия посвятим пляжному релаксу и водным активностям. Волны здесь невысокие, поэтому купаться особенно комфортно. Нас будут окружать пальмы и цветущие кустарники. Отдохнув, вернёмся к марине.
Окончание тура
После завтрака вы поедете в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Марина острова Эден (в 10-15 минутах езды от аэропорта Маэ), время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Марина острова Эден, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.