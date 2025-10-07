4 день

Высокогорный поезд и Малый пик Адама

Выселение из отеля.

После завтрака, поездка на высокогорном поезде, по горам через чайные плантации, а также по впечатляющим живописным горным дорогам является увлекательным приключением.

Поездка на высокогорном поезде - Один из способов познакомиться с пейзажами горной части Шри Ланки — это совершить трех часовое путешествие на поезде из Нувара Элия в Элла. Дорога проходит по горным перевалам среди джунглей и чайных плантаций.

Посещение Девятиарочный мост, Малый Пик Адама и Водапад Равана.

Девятиарочный мост был построен в деревне Готувала во время периода британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными станциями - Элла и Демодара (Demodara) и является крупнейшим в Шри-Ланке. Огромный, высотой более 30 м. мост, находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его вторым названием является Мост в небо. Уникальность этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Существует популярная история о его строительстве: когда работы были только-только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся для строительства была отобрана и использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, местные жители твердо решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали.

Далее переезд в Эллу - это небольшая деревушка в горной местности Шри-Ланки, там невероятно красивая природа - горы, чайные плантации, водопады и много мест для прогулок. Мы туда прибыли для того, чтоб совершить небольшой трекинг на Малый Пик Адама.

Подъем на Малый Пик Адама - замечательная скала с семью вершинами - туда-обратно около 1,5 часов. Подъем по тропе физически легкий, заблудиться невозможно. По дороге встречаются симпатичные кафешки, где можно перекусить. Когда восходишь на Малый Пик Адама, то фотографируешь Элла Рок, а оттуда в свою очередь любуешься любимым местом Адама. По пути встречаются и чайные плантации, на которые так богата Элла. Добравшись до верха вы увидите все и Элла Рок, и серпантин дорог, и плантации, и чарующую зелень соседних холмов. Потрясающие виды на долгое время.

Водопад Равана - в десятку лучших водопадов Шри-Ланки, попал и этот карликовый водопад, высота которого не доходит даже до 10 метров. Тем не менее, он при этом входит в число самых живописных природных объектов на Шри-Ланке. Это обусловлено водой, которая как бы меняет цвет, падая по разных ступенях. Свое название водопад получил с индийского эпоса Рамаяна. В поэме был мифический персонаж по имени Равана, который похищал чужих жен, владел многими землями, в том числе и городом Элле, в котором и располагается данный водопад. Надеюсь вам пришелся по вкусу этот замечательный перечень из десяти лучших водопадов Шри-Ланки.

Заселение в отель Тиссамахарамы.

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