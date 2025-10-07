Описание тура
!Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста. Только ваша компания и в нужные вам даты!
Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов. Страна контрастов, умопоражающая своими видами, чистая и очень зеленая. На этом небольшом острове, размерами со Ставропольский край, есть излюбленные белоснежные пляжи как дикие так и не очень; открытые горы, ухоженно засаженные чаем, который создает им бархатный рельеф; приятный климат, сменяющийся прохладой до 15 градусов в центре острова; водопады один другова краше, на столько доступные и мощные. Страна обязана своему культурному наследию, которое осталось, от завоевания Англией. Без ее участия остров не был таким ухоженным и манящим. Ланкийцам привили уважение, сдержанность и любовь к тому, чем ты обладаешь. Тут спокойно и пейзажно!
Программа тура по дням
Коломбо, переезд в Пиннавелу и Сигирию
Программа начинается в аэропорту Коломбо.
Переезд в Пиннавелу.
Это один из известных питомников в мире, вам будет интересно увидеть вблизи больших и маленьких слонов, посмотреть, как их купают и кормят. Приют был создан, чтобы выхаживать диких малышей, оставшихся без родителей. Попадают туда и раненные взрослые животные. В итоге, питомник стал очень популярным туристическим местом. В Пиннавеле вы увидите:
Кормление взрослых слонов фруктами; Кормление слонят из бутылочек; Стадо слонов отправляется к реке; Купание слонов в реке.
Выезд в Сигирию.
Подъем на Скалу Сигирия (V вв. н. э) Крепость в небесах. Живописная гора, также известная как Львиная скала, является одной из главных достопримечательностей и визитной карточкой страны. На высоте около 200 м король Кассапа в V веке возвел дворец, вход в который охранял огромный каменный лев. В древних описаниях упоминается фронтон дворца, выстроенного из мрамора и окруженного садами и водоемами, он был выложен драгоценными камнями. Хорошо сохранился гигантский королевский трон. В древних описаниях также упоминаются галерея с фресками и зеркальная стена, отполированная с помощью минерала. Фрески, изображающие небесных дев, сохранили свои яркие цвета. К сожалению, из 500 фресок сохранились только 18. Памятник находится под охраной Юнеско.
Заселение в отель Сигирии.
Полоннарува и Дамбулла
Выселение из отеля. Экскурсия в Полоннаруву.
Полоннарува была древней столицей Шри-Ланки, основана в Xi- Xii вв. н. э, так же это объект мирового наследия Юнеско. Незабываемое впечатление производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Главной достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной скале и датируются Xii веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в необычной позе со скрещенными руками на груди. Здесь также находятся известные религиозные исторические памятники: Храмы Бога Шивы, Ланкатилаке, Ватадаге, Галпота, Кири Вехара и останки бывшего древнего Храма Зуба Будды.
Переезд в Канди. По пути посещение Сада Специй в Матале, где будет проведена экскурсия по уникальному саду специй, которые используют как в кулинарии, так и для традиционной медицины аюрведы.
Далее посещение Пещерного Храма Дамбулла. Он был основан по приказу короля Валагамбаху в I вв. до н. э. и является объектом мирового наследия Юнеско. Это самый известный горный храм Шри Ланки. Храм состоит из пяти пещер и известен самым большим собранием статуй Будды (некоторым из них свыше 2000 лет). Цветные фрески украшают потолок и стены храма, здесь отображены главные моменты жизни Будды: его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.
Заселение в отель Канди.
От Канди до Нувар Элии
Выселение из отеля.
Экскурсия в Канди - посетим Храм Зуба Будды. Храм Шри-Далада-Малигава, Храм зуба Будды, находящийся в центре города Канди, считается главной святыней всего островного государства. Снаружи Храм представляет собой скромное белое здание, но его интерьер поражает роскошной резьбой, выполненной на деревянных панелях и панелях из слоновьей кости, а также инкрустацией серебром, рубинами, изумрудами и слоновой костью.
Посещение Королевского Ботанического Сада в Перадении. Основан в 1374 г как сад для отдыха королей. Здесь на 147 акрах сказочного мира собраны более 500 разновидностей редких местных и привезенных из различных стран растений - деревьев, растений и цветов, в том числе редкие виды пальм, целебные и пряные травы, более 300 видов орхидей. Сад известен своей аллеей мемориальных деревьев, посаженных выдающимися личностями разных эпох. Среди прочих есть деревья, высаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.
Переезд на чайную плантацию Mackwoods. Чайная фабрика Mackwoods расположена примерно в 1500 м. над уровнем моря. Это одна из крупнейших и старейших плантаций на острове, основанная 165 лет назад. Площадь, которую занимают чайные плантации Маквудс, составляет 11 тысяч гектаров! Mackwoods Labookellie Tea Centre является самым популярным среди туристов. Центр включает музей, фабрику, фирменный магазин и кафе. Чайный центр открыт ежедневно, постоянно проводятся бесплатные экскурсии на разных языках с демонстрацией всех этапов выращивания и производства чая.
Посещение Водопада Рамбода - высотой 108 метров относится к числу самых красивых в Шри-Ланке, и определенно самый посещаемый из Нувара-Элии. Это тройной водопад, состоит из трех: малого (нижнего), среднего, и большого (верхнего). У подножия верхнего водопада находится большой бассейн, в котором можно плавать, и большая каменистая площадка, где можно устроить пикник и позагорать.
Нувара Элия переводится с сингальского языка как Город Света. Высокогорный курорт расположился на высоте 1884 м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки. Мягкий прохладный благоприятный климат, живописные луга и долины, горные пейзажи все это сделало Нувара Элию очень популярным курортом и самым важным районом в производстве цейлонского чая. Нувара Элию называют Маленькая Англия, город был основан в 19 веке британцами, и во многих зданиях сохранились черты колониального периода.
Заселение в отель Нувар Элии.
Высокогорный поезд и Малый пик Адама
Выселение из отеля.
После завтрака, поездка на высокогорном поезде, по горам через чайные плантации, а также по впечатляющим живописным горным дорогам является увлекательным приключением.
Поездка на высокогорном поезде - Один из способов познакомиться с пейзажами горной части Шри Ланки — это совершить трех часовое путешествие на поезде из Нувара Элия в Элла. Дорога проходит по горным перевалам среди джунглей и чайных плантаций.
Посещение Девятиарочный мост, Малый Пик Адама и Водапад Равана.
Девятиарочный мост был построен в деревне Готувала во время периода британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными станциями - Элла и Демодара (Demodara) и является крупнейшим в Шри-Ланке. Огромный, высотой более 30 м. мост, находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его вторым названием является Мост в небо. Уникальность этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Существует популярная история о его строительстве: когда работы были только-только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся для строительства была отобрана и использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, местные жители твердо решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали.
Далее переезд в Эллу - это небольшая деревушка в горной местности Шри-Ланки, там невероятно красивая природа - горы, чайные плантации, водопады и много мест для прогулок. Мы туда прибыли для того, чтоб совершить небольшой трекинг на Малый Пик Адама.
Подъем на Малый Пик Адама - замечательная скала с семью вершинами - туда-обратно около 1,5 часов. Подъем по тропе физически легкий, заблудиться невозможно. По дороге встречаются симпатичные кафешки, где можно перекусить. Когда восходишь на Малый Пик Адама, то фотографируешь Элла Рок, а оттуда в свою очередь любуешься любимым местом Адама. По пути встречаются и чайные плантации, на которые так богата Элла. Добравшись до верха вы увидите все и Элла Рок, и серпантин дорог, и плантации, и чарующую зелень соседних холмов. Потрясающие виды на долгое время.
Водопад Равана - в десятку лучших водопадов Шри-Ланки, попал и этот карликовый водопад, высота которого не доходит даже до 10 метров. Тем не менее, он при этом входит в число самых живописных природных объектов на Шри-Ланке. Это обусловлено водой, которая как бы меняет цвет, падая по разных ступенях. Свое название водопад получил с индийского эпоса Рамаяна. В поэме был мифический персонаж по имени Равана, который похищал чужих жен, владел многими землями, в том числе и городом Элле, в котором и располагается данный водопад. Надеюсь вам пришелся по вкусу этот замечательный перечень из десяти лучших водопадов Шри-Ланки.
Заселение в отель Тиссамахарамы.
Яла парк и Голландский форт
Выселение из отеля.
После раннего завтрака Джип Сафари по Национальному Парку Яла (доп стоимость).
Яла Национальный Парк - один из самых крупных заповедников страны, площадью 1259 км, расположен на юго-востоке острова. Дикие кабаны, мангусты, шакалы, буйволы, пятнистые олени, медведи, крокодилы, вараны, дикобразы, обезьяны, пеликаны, павлины, цапли и король саванны леопард поджидают туристов и фотоохотников на диких тропах крупнейшего Национального Парка Шри-Ланки. В ранние утренние часы и перед заходом солнца животные выходят из джунглей к водопою, позволяя приблизиться к себе на расстояние, достаточное для того, чтобы понаблюдать за ними и сделать уникальные снимки.
Выезд в Унаватуна (или Тринкомали, в зависимости от сезона). По пути посещение Голландского форта 17 века.
Голландский форт - до 19 века этот город процветал как главный торговый порт острова. Еще 2000 лет назад арабские купцы останавливались в Галле, путешествуя между Аравией и Китаем. И хотя историки утверждают, что португальцы были первыми европейцами, ступившими на остров (к 1587 году они построили крепость), заслуга в создании города Галле все-таки принадлежит голландцам. В 1640 г. крепость заняли голландцы и построили форт, который и сейчас находится в прекрасном состоянии. Форт привлекает туристов со всего мира. При входе в порт над воротами вырезан щит с монограммой Ост-Индской компании изображениями петуха и льва. Гуляя по территории Форта, туристы любуются зданиями голландской архитектуры 17 века.
Заселение в отель на побережье.
Унавантуна, отдых на побережье
Отдых на побережье.
Свободный день в Унавантуне (или Тринкомали, в зависимости от сезона).
Окончание программы, дорога домой
Освобождение номера, индивидуальный трансфер в аэропорт;
Прибытие в аэропорт Коломбо.
Окончание программы.
Унавантуна, отдых на побережье
Отдых на побережье.
Свободный день в Унавантуне (или Тринкомали, в зависимости от сезона).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками: 4 ночи в разных отелях по программе следования экскурсий и 3 ночи в одном отеле на побережье
- Индивидуальный трансфер на всем протяжении маршрута
- Полная экскурсионная программа с русскоговорящем гидом и водителем с 1 по 5 день
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Коломбо и обратно
- Входные билеты по программе 18000 на чел
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент 24/7.
Цена на сайте указана за человека, при двухместном размещении и путешествии вдвоем!