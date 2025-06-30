Мои заказы

Шри-Ланка 2.0: Север и Восток - от нетронутых пляжей до богатого культурного наследия

Погрузитесь в неизведанную Шри-Ланку в нашем эксклюзивном туре
Шри-Ланка 2.0: Север и Восток - от нетронутых пляжей до богатого культурного наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка 2.0: Север и Восток - от нетронутых пляжей до богатого культурного наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка 2.0: Север и Восток - от нетронутых пляжей до богатого культурного наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Такой Шри-Ланки вы еще не видели! Это не просто тур, а экспедиция по неизведанному северу и востоку острова.

Мы уже провели десятки туров по Шри-Ланке, но теперь вас ждет абсолютно новая программа: проживание, маршруты и экскурсии никак не будут пересекаться с нашими зимними поездками. Мы откроем для вас этот сказочный остров с совершенно новой стороны!

Мало кто знает, но на Шри-Ланке всегда сезон! Когда на юге зима, на севере и востоке начинается жаркое лето, идеальное для приключений и отдыха на белоснежных пляжах.

Северное и восточное побережья поражают своей культурной многоликостью. Здесь живут тамилы и мусульмане, каждый со своими уникальными традициями и обычаями. Посетив эти регионы, вы сможете узнать больше о богатой истории и культуре этих народов, попробовать их традиционные блюда и насладиться их гостеприимством.

И, конечно, север и восток Шри-Ланки радуют тем, что здесь нет толп туристов. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет аутентичный опыт и желает уйти от туристической суеты.

Чем займемся в поездке:

Программа тура по дням

1 день

Первое дыхание острова

Главные впечатления дня: прилёт в Коломбо, трансфер в Вайккал, океан и отдых у бассейна. Расслабляющий массаж, тёплый песок и бирюзовые волны. Вечером — первый ужин и знакомство с группой, где зарождается атмосфера нашего путешествия.

Ты прилетаешь в Коломбо, и с этого момента всё начинается. Мы встречаем тебя в аэропорту и едем навстречу океану в курортный Вайккал. За окном мелькают тропические пейзажи, и ты впервые ловишь ритм острова: неспешный, тёплый, живой.

Для каждого участника тура в день прилета организована встреча в аэропорту и трансфер в отель. Заселение обычно начинается в 14:00. Если вы прилетаете раньше и номера готовы, то отель заселит вас сразу. Если нет, то можно приятно провести время у бассейна, пока номер готовится.

Если хотите прилететь на день или два раньше, мы поможем забронировать дополнительные ночи по выгодной цене.

В отеле тебя ждёт просторный номер, бассейн и бирюзовые воды Индийского океана. Можно сразу окунуться в море или просто растянуться на шезлонге с коктейлем в руке. А чтобы усталость после перелёта не мешала, мы организовали расслабляющий массаж. Он буквально перезагрузит тело и подарит чувство лёгкости.

Вечером — первый ужин всей группой. За столом появляются улыбки, первые истории, лёгкий смех и предвкушение путешествия. Именно здесь закладывается та особенная атмосфера, которая будет сопровождать нас все две недели.

Где живём: Вайккал, ночь в курортном отеле у океана. Спокойствие, уединение и сервис, который создаёт ощущение отпуска с первой минуты.

Первое дыхание островаПервое дыхание островаПервое дыхание острова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

В диких джунглях Вильпатту

Главные впечатления дня: джип-сафари по самому большому нацпарку Шри-Ланки, встречи с дикой природой и переезд в Анурадхапуру. Вечером отдых в отеле у озера.

Утро начинается с дороги на север, к самому большому национальному парку Шри-Ланки — Вильпатту. Этот заповедник славится своими озёрами и густыми джунглями, где обитают леопарды, слоны, медведи-ленивцы и десятки редких птиц.

Мы пересаживаемся в джипы и отправляемся на сафари: солнце пробивается сквозь кроны, колёса поднимают красную пыль, а где-то впереди может показаться леопард, хозяин этих мест. Каждая остановка — это новая встреча: павлины, орлы, стада оленей или семья слонов на водопое.

После приключений среди дикой природы мы направляемся в Анурадхапуру, древнюю столицу Цейлона и священный город буддистов. Здесь нас ждёт отдых и заселение в уютный отель у озера. Вечер — для тишины, видов на закат и неспешного ужина в компании группы.

Где живём: Анурадхапура, две ночи в отеле с видом на озеро, окружённое зеленью. Атмосфера уединения и гармонии с природой с первых минут.

В диких джунглях ВильпаттуВ диких джунглях ВильпаттуВ диких джунглях Вильпатту
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Анурадхапура - сердце древнего Цейлона

Главные впечатления дня: велопрогулка по священным ступам и храмам, встреча с тысячелетней историей и отдых у озера с видом на закат.

Утро начинается с велопрогулки по древней столице Шри-Ланки — Анурадхапуре, одному из старейших постоянно населённых городов мира. Здесь каждый камень хранит историю тысячелетий, а величественные ступы и храмы создают ощущение связи с великими цивилизациями прошлого.

Мы начинаем с величественных ступ Руванвелисая, Тупарамая, Джетаванарамайя, Мирисаветия и Ланкамарайя, каждая со своей историей и архитектурной гармонией. Ты увидишь бронзовый дворец Ловамаханая, когда-то насчитывавший тысячу комнат, и крупнейший монастырь Абхаягири, где проживало более пяти тысяч монахов. И, конечно, заглянем в дворец Исурумуния, встроенный в скалу и украшенный каменной резьбой.

Дальше нас ждет дерево Шри-Маха Боди, выросшее из черенка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Его тишина и сила ощущаются сразу, как дыхание времени.

День оканчивается отдыхом в уютном отеле у озера. С закатом над водой приходит тихая гармония — время переварить впечатления и почувствовать дыхание древнего Цейлона.

Анурадхапура - сердце древнего ЦейлонаАнурадхапура - сердце древнего ЦейлонаАнурадхапура - сердце древнего Цейлона
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Колыбель буддизма и дорога на север

Главные впечатления дня: Михинтале — истоки буддизма на Шри-Ланке, остановка у Elephant Pass, хранящего память о гражданской войне, и вечер в Джафне.

Утро начинается с посещения Михинтале, места, где зародился буддизм на Шри-Ланке. Этот священный холм с храмом на вершине — важный центр паломничества, а с высоты открывается завораживающий вид на весь Культурный Треугольник: зеленые просторы, озёра и древние деревни, словно застывшие во времени.

После насыщенного утра мы отправляемся в путь на север, в Джафну. По дороге делаем остановку у Elephant Pass, узкого перешейка, который соединяет северные и южные территории острова. Это место не только впечатляет своими пейзажами, но и хранит память о недавней истории Шри-Ланки: здесь проходили ключевые события гражданской войны, оставившие отпечаток в сердце острова. Вглядываясь в даль, ощущаешь смесь величия природы и исторической напряжённости, которая делает этот момент особенно запоминающимся.

Вечером заселяемся в уютный отель в центре города.

Где живём: Джафна, две ночи в отеле в сердце города с удобным расположением, красивыми номерами, аутентичным интерьером, комфортом и уютом после насыщенного дня.

Колыбель буддизма и дорога на северКолыбель буддизма и дорога на северКолыбель буддизма и дорога на север
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Джафна - столица тамильской культуры

Главные впечатления дня: Форт Джафна, храм Наллур, старейшее мороженое Rio, священные источники и храм Кирималай, храм Ханумана, библиотека — начало гражданской войны, пляж Казуарина, Форт Хамменхил на воде и местный рынок.

Сегодня мы погружаемся в уникальный мир северной Шри-Ланки. Наш маршрут начинается с Форта Джафна, колониального укрепления, где стены хранят память португальских и голландских времен. Атмосфера здесь будто останавливает время, и каждый камень рассказывает свою историю.

Дальше — храм Наллур Кандасвами, один из самых почитаемых индуистских храмов острова. Его яркие краски, священные ритуалы и торжественная архитектура создают ощущение, что ты шагнул в другой мир.

Вдохнув атмосферу города, сделаем сладкую остановку в Rio, старейшем бренде мороженого, родившемся именно в Джафне. Легендарный вкус, который помнят несколько поколений жителей города, станет маленькой гастрономической радостью твоего дня.

Далее — Колодец Нилаварай, вода в котором никогда не иссякает, даже в самые засушливые времена. Это место окутано мифами и легендами, и ощущение вечности здесь особенно сильно.

Следующие точки маршрута — храм Нагулешварам и минеральные источники Кирималай у океана, где можно насладиться целебной водой и красотой побережья.

Затем — библиотека Джафны, одна из крупнейших в Азии. Именно здесь в начале 80-х произошёл поджог, который стал точкой отсчёта гражданской войны, оставившей след в истории и памяти города.

После насыщенного дня вас ждет остановка на пляже Казуарина, где можно освежиться в Индийском океане, и Форт Хамменхил, величественное колониальное укрепление прямо на воде, где закат окрашивает стены в золотые оттенки.

Если останется время и желание, заглянем на местный рынок, где можно купить сладости, изделия из пальмиры, свежий виноград и острый жгучий чили.

Джафна - столица тамильской культурыДжафна - столица тамильской культурыДжафна - столица тамильской культуры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Остров легенд, диких лошадей и коралловых фортов

Главные впечатления дня: паром на остров Делфт, коралловые форты, древний баобаб, след Ханумана и свободные дикие лошади. После — дорога до Тринкомали и отдых в пляжном отеле.

Раннее утро, и мы отправляемся из Джафны в порт, где нас ждёт паром на самый отдалённый населённый остров Шри-Ланки — Делфт. Здесь сохранилась атмосфера настоящей изоляции: деревни, узкие улочки, жители, которые живут по своим вековым традициям, и каждая деталь быта, от лодок до домов, рассказывает историю острова.

На острове нас ждут коралловые форты, старая голландская больница и голубятня, где когда-то разводили почтовых птиц. Мы увидим Королевскую Башню, один из крупнейших баобабов Шри-Ланки, а также древние буддийские руины и старые конюшни Сарапидди, где португальцы держали своих лошадей.

Особое место занимают дикие лошади, свободно гуляющие по острову, и загадочные следы на скале, которые, по легенде, оставил сам бог Хануман. И ещё — скала Далулана Гала, которая растёт с каждым годом, как живой памятник времени.

После удивительного путешествия паром возвращает нас в порт Джафны, откуда мы отправляемся в Тринкомали, примерно 4 часа дороги, вдоль живописного восточного побережья.

Где живём: Тринкомали, три ночи в стильном пляжном отеле у океана. Свежесть морского бриза, уютные номера и тропическая атмосфера создают идеальный уголок для отдыха после насыщенного дня.

Остров легенд, диких лошадей и коралловых фортовОстров легенд, диких лошадей и коралловых фортовОстров легенд, диких лошадей и коралловых фортов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

День-тюлень на райском пляже

Главные впечатления дня: бирюзовый океан, мягкий песок, полное расслабление и свежие морепродукты на лучших пляжах Тринкомали. День, чтобы никуда не спешить и просто наслаждаться райским отдыхом.

Сегодня мы даём себе паузу и погружаемся в спокойствие и красоту Тринкомали. Мягкий песок под ногами, прозрачные бирюзовые воды и тихий шум океана создают ощущение полного умиротворения. День предназначен только для отдыха: можно нежиться на пляже, окунуться в океан, прогуляться по побережью или просто наслаждаться теплом солнца и свежестью морского бриза.

И, конечно, у тебя будет возможность отведать свежие и вкуснейшие морепродукты — рыбу, креветки, кальмаров и другие деликатесы прямо с побережья, которые подарят настоящий вкус океана и сделают день ещё более особенным.

День-тюлень на райском пляжеДень-тюлень на райском пляжеДень-тюлень на райском пляже
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Снорклинг с рифовыми акулами и черепахами

Главные впечатления дня: снорклинг с рифовыми акулами и черепахами, красочные коралловые рифы и бирюзовая вода острова Пиджеон. День полного погружения в подводный мир.

Сегодня мы отправляемся на остров Пиджеон, чтобы погрузиться в подводный мир восточного побережья Шри-Ланки. Белоснежные пляжи, прозрачная вода и яркие коралловые рифы создают идеальные условия для снорклинга.

Все желающие смогут поплавать с рифовыми акулами и черепахами. Эти акулы совершенно безопасны для человека, они не проявляют агрессии и позволяют наблюдать за их грациозными движениями в естественной среде. Красочные коралловые рифы и разнообразные морские обитатели делают каждый момент под водой настоящим маленьким приключением.

После снорклинга нас ждет небольшой отдых на пляже, солнечные ванны и возможность сделать красивые фотографии на фоне бирюзовой воды и белоснежного песка.

Снорклинг с рифовыми акулами и черепахамиСнорклинг с рифовыми акулами и черепахамиСнорклинг с рифовыми акулами и черепахами
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Пятнистые олени в городе

Главные впечатления дня: Форт Фредерик, храм плодородия Конешварам, драматичный Lovers Leap, пятнистые олени и заслуженный отдых на райском пляже Пасикуды.

Сегодня нас ждёт переезд на другой пляж восточного побережья, но сначала прогулка по городу Тринкомали. Мы заглянем в Форт Фредерик, построенный португальцами в 17 веке и позже укреплённый голландцами.

Далее — храм Конешварам, известный как храм плодородия. Местные жители приходят сюда с просьбами о детях, а сам храм впечатляет своей архитектурой и атмосферой.

Следующий пункт — смотровая площадка Lovers Leap (Прыжок влюблённых) с драматичной историей, которая навевает размышления о любви и жизни.

А ещё Тринкомали удивляет своей дикой красотой: пятнистые олени свободно гуляют по улицам города и на полуострове с Фортом Фредерик. Их можно покормить и погладить, а встреча с ними станет настоящим маленьким чудом дня.

После насыщенного утра мы отправляемся в Пасикуду, где тебя ждёт заслуженный отдых на одном из самых живописных пляжей Шри-Ланки. Мягкий песок, прозрачная вода и уют курортного отеля создают идеальный уголок для расслабления.

Где живём: Пасикуда, две ночи в курортном отеле на лучшем пляже региона. Здесь можно полностью отключиться и наслаждаться морем, солнцем и тропическим комфортом.

Пятнистые олени в городеПятнистые олени в городеПятнистые олени в городе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Ланкийские Мальдивы

Главные впечатления дня: белый песок, кристально чистая вода и полное умиротворение на пляже Пасикуды. День для полного расслабления и наслаждения райской природой.

Сегодняшний день полностью посвящён отдыху на райском побережье Пасикуды. Мягкий белоснежный песок, кристально чистая бирюзовая вода и спокойствие океана создают ощущение абсолютного умиротворения.

Можно нежиться на пляже, купаться в тёплой воде, прогуливаться вдоль побережья или просто наслаждаться тишиной и красотой природы. Этот день словно создан для того, чтобы полностью отключиться от суеты и насладиться моментом здесь и сейчас.

Ланкийские МальдивыЛанкийские МальдивыЛанкийские Мальдивы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Каякинг среди диких слонов

Главные впечатления дня: каякинг по озеру Кала Вева, встреча с дикими слонами и завораживающий закат над водой.

Сегодня нас ждёт незабываемое водное приключение — каякинг по озеру Кала Вева, одному из самых живописных уголков Шри-Ланки. В спокойных водах озера отражаются закатные краски, а по берегам можно встретить диких слонов, неспешно приходящих попить воду. Зрелище поистине завораживающее!

Мы будем скользить по воде, наслаждаться тишиной и природой, ощущать свежесть вечернего воздуха и наблюдать за жизнью животных в их естественной среде. Этот момент сочетает спокойствие и лёгкий адреналин, оставляя ощущение полного единения с природой.

После каякинга — переезд в отель в Сигирии, где можно расслабиться и насладиться комфортом, вспоминая яркие впечатления дня.

Где живём: Сигирия, ночь в уютном отеле-оазисе среди зелёных джунглей. Тишина и уединение создают идеальные условия для отдыха, а комфортные номера и свежий тропический воздух делают пребывание незабываемым.

Каякинг среди диких слоновКаякинг среди диких слоновКаякинг среди диких слонов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Скала Пидурангала и вечер в мегаполисе

Главные впечатления дня: подъем на Пидурангалу, а вечером — прогулка по современному Коломбо.

После завтрака в отеле мы отправимся в джунгли Сигирии, чтобы подняться на Пидурангалу, соседку легендарной Львиной Скалы. Эта скромная скала использовалась как монастырь и место поклонения ещё до строительства крепости на Сигирии.

По пути наверх можно полюбоваться буддийским храмом с точной копией знаменитых сигирийских фресок, увидеть древнейшую 15-метровую статую Будды, остатки монашеских келий и древние наскальные надписи на древнесингальском языке. Подъем подарит потрясающие виды на джунгли, озёра и скалы региона — идеальная локация для фото и вдохновения.

После восхождения мы отправляемся в Коломбо. Переезд займет некоторое время, но по приезду тебя будет ждать отдых в стильном отеле с панорамным инфинити-бассейном, где можно насладиться видом на город и океан.

Вечером можно будет прогуляться по торговым центрам Коломбо, заглянуть в магазины и сувенирные лавки, почувствовать атмосферу современного мегаполиса и завершить день на яркой городской ноте.

Где живём: Коломбо, две ночи в очень стильном городском отеле с панорамным бассейном. Комфортные номера, уютная атмосфера и потрясающие виды делают этот отель идеальным местом для отдыха после насыщенного дня.

Скала Пидурангала и вечер в мегаполисеСкала Пидурангала и вечер в мегаполисеСкала Пидурангала и вечер в мегаполисе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Город контрастов и архитектурных чудес

Главные впечатления дня: современные небоскрёбы, колониальные улочки, древние храмы и прощальный ужин с группой. День, где яркий Коломбо раскрывает все свои грани.

Сегодня нас ждёт яркое погружение в многогранный Коломбо, динамичный мегаполис, где современные небоскребы соседствуют с колониальной архитектурой, а древние храмы и парки гармонично вписываются в оживлённые улицы и рынки.

Мы будем исследовать город на автобусе с остановками у главных достопримечательностей, чтобы почувствовать контраст времени и стилей, услышать историю, увидеть ритм жизни и сделать яркие фотографии.

Вечером нас ждет прощальный ужин с группой в морском ресторанчике. Насладимся свежайшими морепродуктами, поделимся впечатлениями, вспомним яркие моменты тура и отпразднуем завершение путешествия на острове.

Город контрастов и архитектурных чудесГород контрастов и архитектурных чудесГород контрастов и архитектурных чудес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Прощание с островом приключений

Главные впечатления дня: прощание с островом и группой, последние фото, воспоминания и мысли о том, что эти две недели останутся с тобой навсегда.

Сегодня наступает момент прощания с островом и нашей дружной группой. После двух недель насыщенного путешествия, полного открытий, приключений и незабываемых впечатлений, пора собирать вещи и готовиться к трансферу в аэропорт.

Время выселения в отеле стандартное — в 12:00. Если вы вылетаете вечером, можно продлить номер или оставить багаж в камере хранения и наслаждаться инфраструктурой отеля до выезда.

Этот день — возможность отпраздновать все впечатления, поделиться историями и мыслями о путешествии, поблагодарить себя за новые эмоции и оставить в сердце Шри-Ланку навсегда. А некоторые истории, возможно, ты будешь рассказывать внукам!

Если хочешь задержаться на острове ещё на несколько дней, мы с удовольствием поможем с бронированием отелей, чтобы твоя история на Шри-Ланке продолжилась.

Прощание с островом приключенийПрощание с островом приключенийПрощание с островом приключений
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту по прибытии
  • Трансферы из/в аэропорт (первый и последний день)
  • Экскурсии и активити
  • Все передвижения на кондиционируемом автобусе с водителем (около 1800 км) и бесплатным Wi-Fi
  • Плата за общественный транспорт (паром, тук-туки)
  • Все входные билеты по программе путешествия
  • Снаряжение для снорклинга
  • 13 ночей проживания в отелях (отели 4-5 звезд). Размещение в двухместном номере. Возможна доплата за одноместное размещение 600$
  • Завтраки и ужины в отелях (в день прилета - только ужин, в день обратного вылета - только завтрак). Прощальный ужин с морепродуктами в пляжном ресторане
  • Постоянный доступ к охлажденной бутилированной воде во время активной части путешествия
  • Сопровождение профессионального местного гида и организатора тура, постоянно проживающего на острове
  • Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
  • Веселая компания, отличное настроение и незабываемые впечатления
  • Комплемент-сюрприз от компании по прилету
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет до Коломбо и обратно. Цена билета от $600 в зависимости от места вылета и даты покупки
  • Обеды (из расчета европейская кухня приблизительно $7-8 в день на человека и местная $2-3 на человека, свежевыжатые соки-смузи $1-2) и напитки, в том числе алкогольные
  • Туристическая страховка на время поездки (оформляется обязательно с активными/экстремальными видами спорта)
  • Сувениры, чаевые и прочие расходы личного характера
  • Виза (если вы не гражданин России)
О чём нужно знать до поездки

Пожалуйста, прочтите перед бронированием!

Стоимость тура зафиксирована в долларах: 1790$ для всех дат;

Цены в рублях рассчитываются по текущему курсу доллар-рубль.

Как производится оплата за тур:

Оплата производится частями, то есть:

  • Через сервис вы вносите предоплату в размере 15% (269$) от стоимости тура;

  • Остаток платежа (1521$) мы принимаем по прилету в день старта путешествия наличными долларами (новые купюры от 2009 года и позднее номиналом в 100 долларов, без надрывов, надломов, надписей и штампов);

Пожелания к путешественнику

Для кого наши туры?

  • Для тех, кому наскучили пакетные туры. Хочется драйва, новых эмоций и впечатления. В пакетных турах нет души. У нас люди схожих интересов, которые жаждут приключений.

  • Для соло-путешественников, которым не с кем полететь в отпуск. Друзья не могут в те же даты, а отдохнуть хочется в веселой компании близких по духу людей.

  • Для тех, у кого нет времени, желания или опыта, чтобы самостоятельно заниматься организацией поездки, искать хорошие отели и планировать маршрут. Вы просто хотите наслаждаться поездкой и отдыхать.

  • Для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает. Шри-Ланка - это не только пляжи и океан. Если вы готовы впитать максимум опыта, то вам к нам.

Дорогие искатели приключений, знайте, что, несмотря на формальные возрастные ограничения, мы одинаково рады гостям всех возрастов, если вы обладаете активной жизненной позицией и страстью к путешествиям.

Что нужно учесть?

Всю программу мы планируем до часов и полностью берем организацию и подготовку к поездке на себя, чтобы вы ни о чем не думали, кроме как о пережитых эмоциях. Но нашим участникам нужно знать о том, что:

  • Срок действия заграничного паспорта на момент окончание поездки должен быть не менее 6 месяцев (180 дней).

  • Условием получения визы является наличие обратного билета. Сказать 100% спросят или не спросят у вас обратный билет не представляется возможным. Всё на усмотрение сотрудников авиакомпании и паспортного контроля.

Важная информация для участников, путешествующих соло:

Если вы путешествуете один/одна, то необходимо быть готовым к доплате за одноместное размещение. Мы постараемся подобрать пару для проживания из участников группы, но, к сожалению, это удаётся не всегда, поэтому гарантировать размещение в номере на двоих мы не можем.

Визы

Важно! Новый порядок получения визы на Шри-Ланку

С 15 октября 2025 года Шри-Ланка отменила выдачу виз по прилёте. Теперь въезд возможен только по электронному разрешению (Eta) , которое оформляется только онлайн до вылета.

Что нужно знать:

  • Оформление визы - только онлайн на официальном сайте правительства Шри-Ланки.

  • Подавать заявку лучше за одну-две недели до поездки (обычно подтверждение приходит в течение 24 часов).

  • Подтверждение приходит на e-mail - его нужно распечатать или сохранить на телефон.

  • Оплата госпошлины осуществляется онлайн.

Стоимость визы:

  • Граждане Рф - бесплатно.

  • Граждане других стран (включая Беларусь и Казахстан) - 52$.

Мы заранее пришлём вам пошаговую инструкцию с официальной ссылкой и поможем с оформлением при необходимости.

Визовые правила могут меняться, так как постоянно находятся в процессе доработки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Полина
Полина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, путешественник! Меня зовут Полина, и я живу на Шри-Ланке уже девять лет. Этот остров стал моим домом, вдохновением и делом жизни. Я основала здесь туристическую компанию, которая теперь официально одобрена
читать дальшеуменьшить

Министерством туризма Шри-Ланки - всё по-серьезному. Круглый год я провожу авторские туры по острову: • Зимой: по самым живописным маршрутам центра и юга; • Летом: по загадочному северу и востоку, куда редко добираются обычные туристы; Я изучила Шри-Ланку вдоль и поперёк, открыла десятки волшебных мест - от пляжей и гор до забытых храмов и деревенских рынков. Здесь влюбляешься в детали: чайный туман на рассвете, свежайшую рыбу в приморской лавке, разговоры с местными, улыбки которых теплее, чем тропическое солнце. Именно поэтому я создаю не просто туры, а настоящие путешествия: с комфортными отелями, проверенными маршрутами, атмосферными локациями и вкуснейшей кухней. Это туры с душой, созданные с любовью и вниманием к деталям. Поехали со мной? Покажу тебе Шри-Ланку, в которую невозможно не влюбиться!

от 126 911 ₽ за человека