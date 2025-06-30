Описание тура
Такой Шри-Ланки вы еще не видели! Это не просто тур, а экспедиция по неизведанному северу и востоку острова.
Мы уже провели десятки туров по Шри-Ланке, но теперь вас ждет абсолютно новая программа: проживание, маршруты и экскурсии никак не будут пересекаться с нашими зимними поездками. Мы откроем для вас этот сказочный остров с совершенно новой стороны!
Мало кто знает, но на Шри-Ланке всегда сезон! Когда на юге зима, на севере и востоке начинается жаркое лето, идеальное для приключений и отдыха на белоснежных пляжах.
Северное и восточное побережья поражают своей культурной многоликостью. Здесь живут тамилы и мусульмане, каждый со своими уникальными традициями и обычаями. Посетив эти регионы, вы сможете узнать больше о богатой истории и культуре этих народов, попробовать их традиционные блюда и насладиться их гостеприимством.
И, конечно, север и восток Шри-Ланки радуют тем, что здесь нет толп туристов. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет аутентичный опыт и желает уйти от туристической суеты.
Чем займемся в поездке:
Программа тура по дням
Первое дыхание острова
Главные впечатления дня: прилёт в Коломбо, трансфер в Вайккал, океан и отдых у бассейна. Расслабляющий массаж, тёплый песок и бирюзовые волны. Вечером — первый ужин и знакомство с группой, где зарождается атмосфера нашего путешествия.
Ты прилетаешь в Коломбо, и с этого момента всё начинается. Мы встречаем тебя в аэропорту и едем навстречу океану в курортный Вайккал. За окном мелькают тропические пейзажи, и ты впервые ловишь ритм острова: неспешный, тёплый, живой.
Для каждого участника тура в день прилета организована встреча в аэропорту и трансфер в отель. Заселение обычно начинается в 14:00. Если вы прилетаете раньше и номера готовы, то отель заселит вас сразу. Если нет, то можно приятно провести время у бассейна, пока номер готовится.
Если хотите прилететь на день или два раньше, мы поможем забронировать дополнительные ночи по выгодной цене.
В отеле тебя ждёт просторный номер, бассейн и бирюзовые воды Индийского океана. Можно сразу окунуться в море или просто растянуться на шезлонге с коктейлем в руке. А чтобы усталость после перелёта не мешала, мы организовали расслабляющий массаж. Он буквально перезагрузит тело и подарит чувство лёгкости.
Вечером — первый ужин всей группой. За столом появляются улыбки, первые истории, лёгкий смех и предвкушение путешествия. Именно здесь закладывается та особенная атмосфера, которая будет сопровождать нас все две недели.
Где живём: Вайккал, ночь в курортном отеле у океана. Спокойствие, уединение и сервис, который создаёт ощущение отпуска с первой минуты.
В диких джунглях Вильпатту
Главные впечатления дня: джип-сафари по самому большому нацпарку Шри-Ланки, встречи с дикой природой и переезд в Анурадхапуру. Вечером отдых в отеле у озера.
Утро начинается с дороги на север, к самому большому национальному парку Шри-Ланки — Вильпатту. Этот заповедник славится своими озёрами и густыми джунглями, где обитают леопарды, слоны, медведи-ленивцы и десятки редких птиц.
Мы пересаживаемся в джипы и отправляемся на сафари: солнце пробивается сквозь кроны, колёса поднимают красную пыль, а где-то впереди может показаться леопард, хозяин этих мест. Каждая остановка — это новая встреча: павлины, орлы, стада оленей или семья слонов на водопое.
После приключений среди дикой природы мы направляемся в Анурадхапуру, древнюю столицу Цейлона и священный город буддистов. Здесь нас ждёт отдых и заселение в уютный отель у озера. Вечер — для тишины, видов на закат и неспешного ужина в компании группы.
Где живём: Анурадхапура, две ночи в отеле с видом на озеро, окружённое зеленью. Атмосфера уединения и гармонии с природой с первых минут.
Анурадхапура - сердце древнего Цейлона
Главные впечатления дня: велопрогулка по священным ступам и храмам, встреча с тысячелетней историей и отдых у озера с видом на закат.
Утро начинается с велопрогулки по древней столице Шри-Ланки — Анурадхапуре, одному из старейших постоянно населённых городов мира. Здесь каждый камень хранит историю тысячелетий, а величественные ступы и храмы создают ощущение связи с великими цивилизациями прошлого.
Мы начинаем с величественных ступ Руванвелисая, Тупарамая, Джетаванарамайя, Мирисаветия и Ланкамарайя, каждая со своей историей и архитектурной гармонией. Ты увидишь бронзовый дворец Ловамаханая, когда-то насчитывавший тысячу комнат, и крупнейший монастырь Абхаягири, где проживало более пяти тысяч монахов. И, конечно, заглянем в дворец Исурумуния, встроенный в скалу и украшенный каменной резьбой.
Дальше нас ждет дерево Шри-Маха Боди, выросшее из черенка того самого дерева, под которым Будда достиг просветления. Его тишина и сила ощущаются сразу, как дыхание времени.
День оканчивается отдыхом в уютном отеле у озера. С закатом над водой приходит тихая гармония — время переварить впечатления и почувствовать дыхание древнего Цейлона.
Колыбель буддизма и дорога на север
Главные впечатления дня: Михинтале — истоки буддизма на Шри-Ланке, остановка у Elephant Pass, хранящего память о гражданской войне, и вечер в Джафне.
Утро начинается с посещения Михинтале, места, где зародился буддизм на Шри-Ланке. Этот священный холм с храмом на вершине — важный центр паломничества, а с высоты открывается завораживающий вид на весь Культурный Треугольник: зеленые просторы, озёра и древние деревни, словно застывшие во времени.
После насыщенного утра мы отправляемся в путь на север, в Джафну. По дороге делаем остановку у Elephant Pass, узкого перешейка, который соединяет северные и южные территории острова. Это место не только впечатляет своими пейзажами, но и хранит память о недавней истории Шри-Ланки: здесь проходили ключевые события гражданской войны, оставившие отпечаток в сердце острова. Вглядываясь в даль, ощущаешь смесь величия природы и исторической напряжённости, которая делает этот момент особенно запоминающимся.
Вечером заселяемся в уютный отель в центре города.
Где живём: Джафна, две ночи в отеле в сердце города с удобным расположением, красивыми номерами, аутентичным интерьером, комфортом и уютом после насыщенного дня.
Джафна - столица тамильской культуры
Главные впечатления дня: Форт Джафна, храм Наллур, старейшее мороженое Rio, священные источники и храм Кирималай, храм Ханумана, библиотека — начало гражданской войны, пляж Казуарина, Форт Хамменхил на воде и местный рынок.
Сегодня мы погружаемся в уникальный мир северной Шри-Ланки. Наш маршрут начинается с Форта Джафна, колониального укрепления, где стены хранят память португальских и голландских времен. Атмосфера здесь будто останавливает время, и каждый камень рассказывает свою историю.
Дальше — храм Наллур Кандасвами, один из самых почитаемых индуистских храмов острова. Его яркие краски, священные ритуалы и торжественная архитектура создают ощущение, что ты шагнул в другой мир.
Вдохнув атмосферу города, сделаем сладкую остановку в Rio, старейшем бренде мороженого, родившемся именно в Джафне. Легендарный вкус, который помнят несколько поколений жителей города, станет маленькой гастрономической радостью твоего дня.
Далее — Колодец Нилаварай, вода в котором никогда не иссякает, даже в самые засушливые времена. Это место окутано мифами и легендами, и ощущение вечности здесь особенно сильно.
Следующие точки маршрута — храм Нагулешварам и минеральные источники Кирималай у океана, где можно насладиться целебной водой и красотой побережья.
Затем — библиотека Джафны, одна из крупнейших в Азии. Именно здесь в начале 80-х произошёл поджог, который стал точкой отсчёта гражданской войны, оставившей след в истории и памяти города.
После насыщенного дня вас ждет остановка на пляже Казуарина, где можно освежиться в Индийском океане, и Форт Хамменхил, величественное колониальное укрепление прямо на воде, где закат окрашивает стены в золотые оттенки.
Если останется время и желание, заглянем на местный рынок, где можно купить сладости, изделия из пальмиры, свежий виноград и острый жгучий чили.
Остров легенд, диких лошадей и коралловых фортов
Главные впечатления дня: паром на остров Делфт, коралловые форты, древний баобаб, след Ханумана и свободные дикие лошади. После — дорога до Тринкомали и отдых в пляжном отеле.
Раннее утро, и мы отправляемся из Джафны в порт, где нас ждёт паром на самый отдалённый населённый остров Шри-Ланки — Делфт. Здесь сохранилась атмосфера настоящей изоляции: деревни, узкие улочки, жители, которые живут по своим вековым традициям, и каждая деталь быта, от лодок до домов, рассказывает историю острова.
На острове нас ждут коралловые форты, старая голландская больница и голубятня, где когда-то разводили почтовых птиц. Мы увидим Королевскую Башню, один из крупнейших баобабов Шри-Ланки, а также древние буддийские руины и старые конюшни Сарапидди, где португальцы держали своих лошадей.
Особое место занимают дикие лошади, свободно гуляющие по острову, и загадочные следы на скале, которые, по легенде, оставил сам бог Хануман. И ещё — скала Далулана Гала, которая растёт с каждым годом, как живой памятник времени.
После удивительного путешествия паром возвращает нас в порт Джафны, откуда мы отправляемся в Тринкомали, примерно 4 часа дороги, вдоль живописного восточного побережья.
Где живём: Тринкомали, три ночи в стильном пляжном отеле у океана. Свежесть морского бриза, уютные номера и тропическая атмосфера создают идеальный уголок для отдыха после насыщенного дня.
День-тюлень на райском пляже
Главные впечатления дня: бирюзовый океан, мягкий песок, полное расслабление и свежие морепродукты на лучших пляжах Тринкомали. День, чтобы никуда не спешить и просто наслаждаться райским отдыхом.
Сегодня мы даём себе паузу и погружаемся в спокойствие и красоту Тринкомали. Мягкий песок под ногами, прозрачные бирюзовые воды и тихий шум океана создают ощущение полного умиротворения. День предназначен только для отдыха: можно нежиться на пляже, окунуться в океан, прогуляться по побережью или просто наслаждаться теплом солнца и свежестью морского бриза.
И, конечно, у тебя будет возможность отведать свежие и вкуснейшие морепродукты — рыбу, креветки, кальмаров и другие деликатесы прямо с побережья, которые подарят настоящий вкус океана и сделают день ещё более особенным.
Снорклинг с рифовыми акулами и черепахами
Главные впечатления дня: снорклинг с рифовыми акулами и черепахами, красочные коралловые рифы и бирюзовая вода острова Пиджеон. День полного погружения в подводный мир.
Сегодня мы отправляемся на остров Пиджеон, чтобы погрузиться в подводный мир восточного побережья Шри-Ланки. Белоснежные пляжи, прозрачная вода и яркие коралловые рифы создают идеальные условия для снорклинга.
Все желающие смогут поплавать с рифовыми акулами и черепахами. Эти акулы совершенно безопасны для человека, они не проявляют агрессии и позволяют наблюдать за их грациозными движениями в естественной среде. Красочные коралловые рифы и разнообразные морские обитатели делают каждый момент под водой настоящим маленьким приключением.
После снорклинга нас ждет небольшой отдых на пляже, солнечные ванны и возможность сделать красивые фотографии на фоне бирюзовой воды и белоснежного песка.
Пятнистые олени в городе
Главные впечатления дня: Форт Фредерик, храм плодородия Конешварам, драматичный Lovers Leap, пятнистые олени и заслуженный отдых на райском пляже Пасикуды.
Сегодня нас ждёт переезд на другой пляж восточного побережья, но сначала прогулка по городу Тринкомали. Мы заглянем в Форт Фредерик, построенный португальцами в 17 веке и позже укреплённый голландцами.
Далее — храм Конешварам, известный как храм плодородия. Местные жители приходят сюда с просьбами о детях, а сам храм впечатляет своей архитектурой и атмосферой.
Следующий пункт — смотровая площадка Lovers Leap (Прыжок влюблённых) с драматичной историей, которая навевает размышления о любви и жизни.
А ещё Тринкомали удивляет своей дикой красотой: пятнистые олени свободно гуляют по улицам города и на полуострове с Фортом Фредерик. Их можно покормить и погладить, а встреча с ними станет настоящим маленьким чудом дня.
После насыщенного утра мы отправляемся в Пасикуду, где тебя ждёт заслуженный отдых на одном из самых живописных пляжей Шри-Ланки. Мягкий песок, прозрачная вода и уют курортного отеля создают идеальный уголок для расслабления.
Где живём: Пасикуда, две ночи в курортном отеле на лучшем пляже региона. Здесь можно полностью отключиться и наслаждаться морем, солнцем и тропическим комфортом.
Ланкийские Мальдивы
Главные впечатления дня: белый песок, кристально чистая вода и полное умиротворение на пляже Пасикуды. День для полного расслабления и наслаждения райской природой.
Сегодняшний день полностью посвящён отдыху на райском побережье Пасикуды. Мягкий белоснежный песок, кристально чистая бирюзовая вода и спокойствие океана создают ощущение абсолютного умиротворения.
Можно нежиться на пляже, купаться в тёплой воде, прогуливаться вдоль побережья или просто наслаждаться тишиной и красотой природы. Этот день словно создан для того, чтобы полностью отключиться от суеты и насладиться моментом здесь и сейчас.
Каякинг среди диких слонов
Главные впечатления дня: каякинг по озеру Кала Вева, встреча с дикими слонами и завораживающий закат над водой.
Сегодня нас ждёт незабываемое водное приключение — каякинг по озеру Кала Вева, одному из самых живописных уголков Шри-Ланки. В спокойных водах озера отражаются закатные краски, а по берегам можно встретить диких слонов, неспешно приходящих попить воду. Зрелище поистине завораживающее!
Мы будем скользить по воде, наслаждаться тишиной и природой, ощущать свежесть вечернего воздуха и наблюдать за жизнью животных в их естественной среде. Этот момент сочетает спокойствие и лёгкий адреналин, оставляя ощущение полного единения с природой.
После каякинга — переезд в отель в Сигирии, где можно расслабиться и насладиться комфортом, вспоминая яркие впечатления дня.
Где живём: Сигирия, ночь в уютном отеле-оазисе среди зелёных джунглей. Тишина и уединение создают идеальные условия для отдыха, а комфортные номера и свежий тропический воздух делают пребывание незабываемым.
Скала Пидурангала и вечер в мегаполисе
Главные впечатления дня: подъем на Пидурангалу, а вечером — прогулка по современному Коломбо.
После завтрака в отеле мы отправимся в джунгли Сигирии, чтобы подняться на Пидурангалу, соседку легендарной Львиной Скалы. Эта скромная скала использовалась как монастырь и место поклонения ещё до строительства крепости на Сигирии.
По пути наверх можно полюбоваться буддийским храмом с точной копией знаменитых сигирийских фресок, увидеть древнейшую 15-метровую статую Будды, остатки монашеских келий и древние наскальные надписи на древнесингальском языке. Подъем подарит потрясающие виды на джунгли, озёра и скалы региона — идеальная локация для фото и вдохновения.
После восхождения мы отправляемся в Коломбо. Переезд займет некоторое время, но по приезду тебя будет ждать отдых в стильном отеле с панорамным инфинити-бассейном, где можно насладиться видом на город и океан.
Вечером можно будет прогуляться по торговым центрам Коломбо, заглянуть в магазины и сувенирные лавки, почувствовать атмосферу современного мегаполиса и завершить день на яркой городской ноте.
Где живём: Коломбо, две ночи в очень стильном городском отеле с панорамным бассейном. Комфортные номера, уютная атмосфера и потрясающие виды делают этот отель идеальным местом для отдыха после насыщенного дня.
Город контрастов и архитектурных чудес
Главные впечатления дня: современные небоскрёбы, колониальные улочки, древние храмы и прощальный ужин с группой. День, где яркий Коломбо раскрывает все свои грани.
Сегодня нас ждёт яркое погружение в многогранный Коломбо, динамичный мегаполис, где современные небоскребы соседствуют с колониальной архитектурой, а древние храмы и парки гармонично вписываются в оживлённые улицы и рынки.
Мы будем исследовать город на автобусе с остановками у главных достопримечательностей, чтобы почувствовать контраст времени и стилей, услышать историю, увидеть ритм жизни и сделать яркие фотографии.
Вечером нас ждет прощальный ужин с группой в морском ресторанчике. Насладимся свежайшими морепродуктами, поделимся впечатлениями, вспомним яркие моменты тура и отпразднуем завершение путешествия на острове.
Прощание с островом приключений
Главные впечатления дня: прощание с островом и группой, последние фото, воспоминания и мысли о том, что эти две недели останутся с тобой навсегда.
Сегодня наступает момент прощания с островом и нашей дружной группой. После двух недель насыщенного путешествия, полного открытий, приключений и незабываемых впечатлений, пора собирать вещи и готовиться к трансферу в аэропорт.
Время выселения в отеле стандартное — в 12:00. Если вы вылетаете вечером, можно продлить номер или оставить багаж в камере хранения и наслаждаться инфраструктурой отеля до выезда.
Этот день — возможность отпраздновать все впечатления, поделиться историями и мыслями о путешествии, поблагодарить себя за новые эмоции и оставить в сердце Шри-Ланку навсегда. А некоторые истории, возможно, ты будешь рассказывать внукам!
Если хочешь задержаться на острове ещё на несколько дней, мы с удовольствием поможем с бронированием отелей, чтобы твоя история на Шри-Ланке продолжилась.
Что включено
- Встреча в аэропорту по прибытии
- Трансферы из/в аэропорт (первый и последний день)
- Экскурсии и активити
- Все передвижения на кондиционируемом автобусе с водителем (около 1800 км) и бесплатным Wi-Fi
- Плата за общественный транспорт (паром, тук-туки)
- Все входные билеты по программе путешествия
- Снаряжение для снорклинга
- 13 ночей проживания в отелях (отели 4-5 звезд). Размещение в двухместном номере. Возможна доплата за одноместное размещение 600$
- Завтраки и ужины в отелях (в день прилета - только ужин, в день обратного вылета - только завтрак). Прощальный ужин с морепродуктами в пляжном ресторане
- Постоянный доступ к охлажденной бутилированной воде во время активной части путешествия
- Сопровождение профессионального местного гида и организатора тура, постоянно проживающего на острове
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
- Веселая компания, отличное настроение и незабываемые впечатления
- Комплемент-сюрприз от компании по прилету
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Коломбо и обратно. Цена билета от $600 в зависимости от места вылета и даты покупки
- Обеды (из расчета европейская кухня приблизительно $7-8 в день на человека и местная $2-3 на человека, свежевыжатые соки-смузи $1-2) и напитки, в том числе алкогольные
- Туристическая страховка на время поездки (оформляется обязательно с активными/экстремальными видами спорта)
- Сувениры, чаевые и прочие расходы личного характера
- Виза (если вы не гражданин России)
О чём нужно знать до поездки
Пожалуйста, прочтите перед бронированием!
Стоимость тура зафиксирована в долларах: 1790$ для всех дат;
Цены в рублях рассчитываются по текущему курсу доллар-рубль.
Как производится оплата за тур:
Оплата производится частями, то есть:
Через сервис вы вносите предоплату в размере 15% (269$) от стоимости тура;
Остаток платежа (1521$) мы принимаем по прилету в день старта путешествия наличными долларами (новые купюры от 2009 года и позднее номиналом в 100 долларов, без надрывов, надломов, надписей и штампов);
Пожелания к путешественнику
Для кого наши туры?
Для тех, кому наскучили пакетные туры. Хочется драйва, новых эмоций и впечатления. В пакетных турах нет души. У нас люди схожих интересов, которые жаждут приключений.
Для соло-путешественников, которым не с кем полететь в отпуск. Друзья не могут в те же даты, а отдохнуть хочется в веселой компании близких по духу людей.
Для тех, у кого нет времени, желания или опыта, чтобы самостоятельно заниматься организацией поездки, искать хорошие отели и планировать маршрут. Вы просто хотите наслаждаться поездкой и отдыхать.
Для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает. Шри-Ланка - это не только пляжи и океан. Если вы готовы впитать максимум опыта, то вам к нам.
Дорогие искатели приключений, знайте, что, несмотря на формальные возрастные ограничения, мы одинаково рады гостям всех возрастов, если вы обладаете активной жизненной позицией и страстью к путешествиям.
Что нужно учесть?
Всю программу мы планируем до часов и полностью берем организацию и подготовку к поездке на себя, чтобы вы ни о чем не думали, кроме как о пережитых эмоциях. Но нашим участникам нужно знать о том, что:
Срок действия заграничного паспорта на момент окончание поездки должен быть не менее 6 месяцев (180 дней).
Условием получения визы является наличие обратного билета. Сказать 100% спросят или не спросят у вас обратный билет не представляется возможным. Всё на усмотрение сотрудников авиакомпании и паспортного контроля.
Важная информация для участников, путешествующих соло:
Если вы путешествуете один/одна, то необходимо быть готовым к доплате за одноместное размещение. Мы постараемся подобрать пару для проживания из участников группы, но, к сожалению, это удаётся не всегда, поэтому гарантировать размещение в номере на двоих мы не можем.
Визы
Важно! Новый порядок получения визы на Шри-Ланку
С 15 октября 2025 года Шри-Ланка отменила выдачу виз по прилёте. Теперь въезд возможен только по электронному разрешению (Eta) , которое оформляется только онлайн до вылета.
Что нужно знать:
Оформление визы - только онлайн на официальном сайте правительства Шри-Ланки.
Подавать заявку лучше за одну-две недели до поездки (обычно подтверждение приходит в течение 24 часов).
Подтверждение приходит на e-mail - его нужно распечатать или сохранить на телефон.
Оплата госпошлины осуществляется онлайн.
Стоимость визы:
Граждане Рф - бесплатно.
Граждане других стран (включая Беларусь и Казахстан) - 52$.
Мы заранее пришлём вам пошаговую инструкцию с официальной ссылкой и поможем с оформлением при необходимости.
Визовые правила могут меняться, так как постоянно находятся в процессе доработки.