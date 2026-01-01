Шри-Ланка: первое знакомство

Лёгкое путешествие для первого знакомства и отдыха на побережье
Шри-Ланка: первое знакомство
Описание тура

Благословенная Земля, манящая красотой и увлекающая многообразием впечатлений. Безопасна и открыта.

Здесь английская размеренность, оставленная колонизаторами на улочках Канди и Галле, соседствует со свободным духом Че Гивары на побережье.

Здесь комфорт и безопасность находятся рядом с Surf points и искателями приключений.

Здесь еда и развлечения уже на любой вкус и кошелек, но еще сохранился нетронутый колорит страны.

Здесь Национальные Парки занимают 14% территории страны и заботятся о сохранении окружающей среды.

Мы совершим наше путешествие от бескрайних просторов пляжей и океана, мимо рисовых и чайных плантаций в самый центр страны.

Где изумрудные пики спрятаны от нас за облака и утренний туман, а солнце и полная луна становятся ближе, когда встречаешь их на одном из пиков Адама.

Где встречаются современность с историей и даже поезд откуда-то из глубины прошлых веков.

Это маленькое, но большое путешествие в другую реальность, вглубь страны и веков.

Островное государство Шри-Ланка (ранее известное как Цейлон) привлекало меня с самого детства.

Эта программа для первого знакомства и неперегружена лишней информацией

И пусть многое для Вас, как и для меня каждый раз, будем прекрасным открытием и сюрпризом.

Жмем "ЗАБРОНИРОВАТЬ" и поехали.

(есть еще несколько вариантов для поездки с нами).

Программа тура по дням

1 день

Первый шаг навстречу

Встречаемся в аэропорту Коломбо до 11 утра или ранний выезд из отеля - Нас ждет путешествие вглубь страны, в самое сердце Шри-Ланки.
Увлекательное джип-сафари по одному из многочисленных национальных парков, где окунемся в удивительный мир обитателей острова в естественной среде.

Заселение в отель,

Ужин в отеле.

Если Вы прилетаете накануне тура, помогаю с размещением в Негомбо и трансфером

2 день

Рассвет на горе, башня Четырех религий и другое

Сегодня у нас
Приключенческий подъем для встречи рассвета на гору Пидурангала (частично сохраненный пещерный храм) с видом на Львиную скалу.

Удивительное время зарождения нового дня.
Завтрак и отправляемся на знакомство с природой и религиозными памятниками Шри Ланки (два храма) и

Покорим башню"Храм Четырех Религий" которой открывается потрясающий вид на 360 градусов на биосферный заповедник. Но замечу, что сама вершина, по- разным причинам, не для всех. А вот ударить в колокол, и загадать желание - это сможет каждый. Главное, желание должно быть настоящим.

Заселение в отель в высокогорной чайной части Шри Ланки.

Ну а вечером нас ждет ужин с видом на горы

3 день

Маленькая Англия, все про чай и на поезде сквозь о

Высокогорная Шри Ланка -
Цейлонский чай именно здесь! На чайной фабрике времен колонизации острова, мы увидим весь процесс сбора и обработки чайных листьев. Узнаем и почувствуем разницу сортов чая и уже здесь можно купить чайные подарки. Чай для себя я беру именно здесь.

А дальше, сквозь горы и облака, мы держим путь в Нувара Элию - маленькую Англию. Самый высокогорный населенный пункт страны, где окунемся в наследие туманного альбиона. Чай на лужайке настоящего Гранд Отеля и

переезд в Эллу, где нас ждет поезд из прошлого столетия, легендарный и неизведанный "мост в небо" и Малый Пик Адама.

Мы остановимся в горной деревушке Элла, в уютном гостевом доме среди деревьев корицы и сверкающих ночью светлячков.

4 день

Чарующее великолепие рассвета и величие водопада

Я - любитель рассвета и самые стойкие могут подняться со мной встречать рассвет на Малый Пик Адама.

Затем у нас водопад Диялума, где обязательно надо побывать, - ведь искупаться в истоке зарождающегося водопада - где и когда предоставится такая возможность?

И мы отправимся в путь на побережье.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный транспорт на всем маршруте (поезд - это бонус)
  • Двухместное размещение в отелях и завтраки
  • Входные билеты на всем маршруте
  • Русскоговорящий гид
  • Квалифицированное сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание
  • Страховка
Пожелания к путешественнику

Способность переносить прогулки по пересеченной местности с подъемом на возвышенность

Визы
Виза оформляетмся on-line (сбор 10$) или по прилету сроком на один месяц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Ольга и я тот самый человек, который преврвтил детскую мечту о путешествиях в свою жизнь Я так хотела путешествовать, что выучилась на повара - да-да! В то
время путешествовать могли только моряки, дипломаты и стюардессы. Повара я прировняла к моряку-куку и меня ждало место на корабле. К счастью, не вышло! Как и поработать поваром. Но это не мешает мне любить готовить и вкусно есть, что я с удовольствием включаю в свои туры. А работала я директором и мамой 3 детей, в свободное от работы время. Появились корабли и частные самолеты, уносящие мою детскую мечту о путешествиях (вместе со мной) то на Ибицу, то в Карелию. А однажды случился последний герой «Сердце Африки» в ЮАР и совершенно новые путешествия завладели мной. «Жизнь других» - как скажут сейчас, а тогда, после пакетных туров «по богатому», это был новый мир! Все течет и все меняется. Теперь и я не та! От прежнего директора остался живой ум и способность организовывать, от повара – творческое начало и потребность смешивать несовместимое и выдавать коктейль эмоций. И я творю! Я раскрашиваю красками живых эмоций жизнь и готова всех втянуть в этот увлекательный процесс. Каждое путешествие- это целая жизнь! И я люблю ее! И готова влюбить в этот мир Вас! Посетив 42 страны, пока выбрала для организации авторских туров несколько, но постоянно развиваюсь. Взяла за правило посещать в год одну новую страну и один новый регион России. Такие поездки превращаются в "тур-разведка" - очень интересный формат для "своих" Так и живу! Чтобы влюбить других, надо влюбиться самой и такие места становятся моими новыми турами. На сегодня это: Карелия по России и Абхазия, Грузия, Шри Ланка, Филиппины. Хочется влюбиться в романтику дорог? жмите «Забронировать» и полетели, предварительно выбрав маршрут. Хотя, поверьте, чтобы Вы не выбрали, не пожалеете. А программу можно прочесть по дороге в аэропорт. Главное, не перепутайте рейс! Хотела еще написать почему Вам надо со мной, но поняла, что Вы уже и сами это знаете. Будучи идейным вдохновителем по жизни и квантовым романтиком по сути, мне есть что Вам рассказать. Найдя свой #промокод_на_счастье и обнаружив #ворота_в_Нарнию я готова поделиться этим с Вами, Дочитали, значит точно Вам со мной!

-10%
40 388 ₽
от 36 335 ₽ за человека