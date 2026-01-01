Описание тура
Благословенная Земля, манящая красотой и увлекающая многообразием впечатлений. Безопасна и открыта.
Здесь английская размеренность, оставленная колонизаторами на улочках Канди и Галле, соседствует со свободным духом Че Гивары на побережье.
Здесь комфорт и безопасность находятся рядом с Surf points и искателями приключений.
Здесь еда и развлечения уже на любой вкус и кошелек, но еще сохранился нетронутый колорит страны.
Здесь Национальные Парки занимают 14% территории страны и заботятся о сохранении окружающей среды.
Мы совершим наше путешествие от бескрайних просторов пляжей и океана, мимо рисовых и чайных плантаций в самый центр страны.
Где изумрудные пики спрятаны от нас за облака и утренний туман, а солнце и полная луна становятся ближе, когда встречаешь их на одном из пиков Адама.
Где встречаются современность с историей и даже поезд откуда-то из глубины прошлых веков.
Это маленькое, но большое путешествие в другую реальность, вглубь страны и веков.
Островное государство Шри-Ланка (ранее известное как Цейлон) привлекало меня с самого детства.
Эта программа для первого знакомства и неперегружена лишней информацией
И пусть многое для Вас, как и для меня каждый раз, будем прекрасным открытием и сюрпризом.
(есть еще несколько вариантов для поездки с нами).
Программа тура по дням
Первый шаг навстречу
Встречаемся в аэропорту Коломбо до 11 утра или ранний выезд из отеля - Нас ждет путешествие вглубь страны, в самое сердце Шри-Ланки.
Увлекательное джип-сафари по одному из многочисленных национальных парков, где окунемся в удивительный мир обитателей острова в естественной среде.
Заселение в отель,
Ужин в отеле.
Если Вы прилетаете накануне тура, помогаю с размещением в Негомбо и трансфером
Рассвет на горе, башня Четырех религий и другое
Сегодня у нас
Приключенческий подъем для встречи рассвета на гору Пидурангала (частично сохраненный пещерный храм) с видом на Львиную скалу.
Удивительное время зарождения нового дня.
Завтрак и отправляемся на знакомство с природой и религиозными памятниками Шри Ланки (два храма) и
Покорим башню"Храм Четырех Религий" которой открывается потрясающий вид на 360 градусов на биосферный заповедник. Но замечу, что сама вершина, по- разным причинам, не для всех. А вот ударить в колокол, и загадать желание - это сможет каждый. Главное, желание должно быть настоящим.
Заселение в отель в высокогорной чайной части Шри Ланки.
Ну а вечером нас ждет ужин с видом на горы
Маленькая Англия, все про чай и на поезде сквозь о
Высокогорная Шри Ланка -
Цейлонский чай именно здесь! На чайной фабрике времен колонизации острова, мы увидим весь процесс сбора и обработки чайных листьев. Узнаем и почувствуем разницу сортов чая и уже здесь можно купить чайные подарки. Чай для себя я беру именно здесь.
А дальше, сквозь горы и облака, мы держим путь в Нувара Элию - маленькую Англию. Самый высокогорный населенный пункт страны, где окунемся в наследие туманного альбиона. Чай на лужайке настоящего Гранд Отеля и
переезд в Эллу, где нас ждет поезд из прошлого столетия, легендарный и неизведанный "мост в небо" и Малый Пик Адама.
Мы остановимся в горной деревушке Элла, в уютном гостевом доме среди деревьев корицы и сверкающих ночью светлячков.
Чарующее великолепие рассвета и величие водопада
Я - любитель рассвета и самые стойкие могут подняться со мной встречать рассвет на Малый Пик Адама.
Затем у нас водопад Диялума, где обязательно надо побывать, - ведь искупаться в истоке зарождающегося водопада - где и когда предоставится такая возможность?
И мы отправимся в путь на побережье.
2-x местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт на всем маршруте (поезд - это бонус)
- Двухместное размещение в отелях и завтраки
- Входные билеты на всем маршруте
- Русскоговорящий гид
- Квалифицированное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Способность переносить прогулки по пересеченной местности с подъемом на возвышенность