Ранним утром вы подниметесь на скальное плато Сигирия, чтобы встретить рассвет с высоты древней цитадели. Этот объект, признанный памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, был когда-то царской резиденцией, возведённой королём Касапой. История правителя, построившего крепость на вершине каменной глыбы, полна интриг и драматических поворотов, а сама Сигирия считается обязательным местом для тех, кто интересуется архитектурой, историей и культурой древнего Цейлона.

После спуска вы вернётесь в отель на завтрак, а затем продолжите маршрут. По дороге сделаете остановку у статуи Золотого Будды в Дамбулле — одного из самых узнаваемых духовных символов острова.

Далее путь приведёт вас в аюрведический сад, где выращивают десятки видов специй и лекарственных растений. Здесь вы узнаете, как эти ароматные культуры используются в аюрведе — традиционной системе медицины, развитой на Шри-Ланке, и увидите, как именно выращивают, собирают и обрабатывают пряности, известные своими оздоровительными свойствами.

Затем мы доставим вас в любое удобное место для завершения тура. До новых встреч!