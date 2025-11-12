Мои заказы

Сафари, местный колорит и древние святыни: индивидуальный мини-тур по Шри-Ланке

Посетить Сигирию и храм Дамбулла, познакомиться с жителями острова и побывать в аюрведическом саду
Шри-Ланка — многогранная страна дикой природы, древних легенд и аутентичной культуры.

За 2 дня вы успеете увидеть редких животных во время сафари в самом большом национальном парке острова, прокатиться на воловьей
читать дальше

повозке по деревне, где жизнь течёт неспешно и по-прежнему связана с традициями.

Встретите рассвет на вершине легендарной Сигирии — крепости, построенной королём Касапой на огромной скале. Побываете у Золотого Будды в Дамбулле, а завершите путешествие в аюрведическом саду.

Сафари, местный колорит и древние святыни: индивидуальный мини-тур по Шри-Ланке
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем взять удобную одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Сафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревня

Путешествие начнётся с посещения национального парка «Уилпатту» — самого большого природного заповедника на Шри-Ланке. Этот обширный зелёный массив является домом для леопардов, медведей-ленивцев, слонов и почти 150 видов птиц, а также других представителей дикой природы. Во время сафари вы сможете наблюдать за этими животными в естественной среде обитания, исследовать живописные ландшафты и насладиться моментами, которые особенно ценны для фотографов и всех, кто интересуется жизнью дикой природы.

После этого вас ждёт знакомство с сельской частью Шри-Ланки. Вы отправитесь в ланкийскую деревню, чтобы прочувствовать ритм неспешной деревенской жизни, кардинально отличающейся от городской суеты. Одним из колоритных моментов станет прогулка на традиционной воловьей повозке — когда-то главном виде транспорта в этих местах. Пообщаетесь с местными жителями, узнаете об их быте и примете участие в приготовлении традиционных блюд ланкийской кухни. По завершении насыщенного дня вы отправитесь в отель, где сможете отдохнуть и поужинать.

Сафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревняСафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревняСафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревняСафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревня
2 день

Подъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический сад

Ранним утром вы подниметесь на скальное плато Сигирия, чтобы встретить рассвет с высоты древней цитадели. Этот объект, признанный памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, был когда-то царской резиденцией, возведённой королём Касапой. История правителя, построившего крепость на вершине каменной глыбы, полна интриг и драматических поворотов, а сама Сигирия считается обязательным местом для тех, кто интересуется архитектурой, историей и культурой древнего Цейлона.

После спуска вы вернётесь в отель на завтрак, а затем продолжите маршрут. По дороге сделаете остановку у статуи Золотого Будды в Дамбулле — одного из самых узнаваемых духовных символов острова.

Далее путь приведёт вас в аюрведический сад, где выращивают десятки видов специй и лекарственных растений. Здесь вы узнаете, как эти ароматные культуры используются в аюрведе — традиционной системе медицины, развитой на Шри-Ланке, и увидите, как именно выращивают, собирают и обрабатывают пряности, известные своими оздоровительными свойствами.

Затем мы доставим вас в любое удобное место для завершения тура. До новых встреч!

Подъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический садПодъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический садПодъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический садПодъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический сад

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и ужин
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шри-Ланки и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
Место начала и завершения?
Точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лашан
Лашан — ваш гид в Калутаре
Меня зовут Лашан. Я русскоговорящий гид. Более 15 лет я провожу экскурсии. Люблю свою страну и постараюсь чтобы и Вы полюбили Шри Ланку и Вам захотелось вернуться сюда снова и снова.
Задать вопрос
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калутаре
Все туры из Калутары