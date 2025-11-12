За 2 дня вы успеете увидеть редких животных во время сафари в самом большом национальном парке острова, прокатиться на воловьей
Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуем взять удобную одежду и обувь.
Программа тура по дням
Сафари в парке «Уилпатту», ланкийская деревня
Путешествие начнётся с посещения национального парка «Уилпатту» — самого большого природного заповедника на Шри-Ланке. Этот обширный зелёный массив является домом для леопардов, медведей-ленивцев, слонов и почти 150 видов птиц, а также других представителей дикой природы. Во время сафари вы сможете наблюдать за этими животными в естественной среде обитания, исследовать живописные ландшафты и насладиться моментами, которые особенно ценны для фотографов и всех, кто интересуется жизнью дикой природы.
После этого вас ждёт знакомство с сельской частью Шри-Ланки. Вы отправитесь в ланкийскую деревню, чтобы прочувствовать ритм неспешной деревенской жизни, кардинально отличающейся от городской суеты. Одним из колоритных моментов станет прогулка на традиционной воловьей повозке — когда-то главном виде транспорта в этих местах. Пообщаетесь с местными жителями, узнаете об их быте и примете участие в приготовлении традиционных блюд ланкийской кухни. По завершении насыщенного дня вы отправитесь в отель, где сможете отдохнуть и поужинать.
Подъём на Сигирию, храм Дамбулла и аюрведический сад
Ранним утром вы подниметесь на скальное плато Сигирия, чтобы встретить рассвет с высоты древней цитадели. Этот объект, признанный памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, был когда-то царской резиденцией, возведённой королём Касапой. История правителя, построившего крепость на вершине каменной глыбы, полна интриг и драматических поворотов, а сама Сигирия считается обязательным местом для тех, кто интересуется архитектурой, историей и культурой древнего Цейлона.
После спуска вы вернётесь в отель на завтрак, а затем продолжите маршрут. По дороге сделаете остановку у статуи Золотого Будды в Дамбулле — одного из самых узнаваемых духовных символов острова.
Далее путь приведёт вас в аюрведический сад, где выращивают десятки видов специй и лекарственных растений. Здесь вы узнаете, как эти ароматные культуры используются в аюрведе — традиционной системе медицины, развитой на Шри-Ланке, и увидите, как именно выращивают, собирают и обрабатывают пряности, известные своими оздоровительными свойствами.
Затем мы доставим вас в любое удобное место для завершения тура. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Шри-Ланки и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта