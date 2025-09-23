Мои заказы

Экспресс-знакомство со знаковыми локациями Шри-Ланки: Канди, Нувара-Элия и Элла

Полюбоваться окрестностями Малого пика Адама, побывать в Аюрведическом саду и понаблюдать за слонами
Наше короткое, но насыщенное путешествие по центральной части острова познакомит вас с главными достопримечательностями Шри-Ланки.

Мы увидим, как слоны нежатся в реке на рассвете, поднимемся на вершину башни Амбулувава, ощутим свежесть
водопада Рамбода и насладимся ароматом цейлонского чая на фабрике.

Посетим Девятиарочный мост и сделаем эффектные кадры, пройдёмся по зелёным тропам к Малому пику Адама, встретим обезьян и заглянем в буддийский центр Неллигала.

Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Взять одежду с закрытыми плечами и коленями, головные уборы для входа в храм.

Взять тёплую одежду (кофты), т. к. ночевать будем в отеле в горах, где ночью температура может опускаться до +17 градусов.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Green Garden Hotel в Нувара-Элии с удобствами в номерах.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость входят завтрак и ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъема в одну сторону — 30–45 минут).

Виза. Ставится по прибытии.

Программа тура по дням

1 день

Центр Неллигала, башня Амбулувава, водопад Рамбода и чайные плантации

Заберём вас от отеля и направимся наблюдать за слонами, купающимися в реке. Далее наш путь лежит в центр Неллигалла. Это место наполнено покоем и гармонией.

У тех, кто хочет познакомиться с богатством природы острова, будет возможность посетить Королевский ботанический сад (вход оплачивается отдельно). Здесь собрано множество растений, которые поражают разнообразием и красотой.

Следующая остановка — башня Амбулувава. Поднимемся наверх на тук-туках по извилистому серпантину.

После этого мы отправимся к трёхкаскадному водопаду Рамбода — одному из самых живописных на острове. Затем нас ждёт визит на чайную фабрику. Мы не только узнаем, как создаётся знаменитый цейлонский чай, но и насладимся чашкой ароматного напитка.

Финальная точка сегодняшнего дня — город Нувара-Элия. На высоком плато нас встретит уютная британская архитектура и почта, функционирующая с 1895 года. Вы сможете отправить открытку домой.

Доберёмся до аутентичного отеля, отдохнём и поужинаем.

2 день

Девятиарочный мост, Аюрведический сад, Малый пик Адама и прогулка по Элле

Утром, после сытного завтрака, направимся на станцию, чтобы прокатиться на местном поезде. Это не просто поездка, а настоящая фотосессия в движении!

В Элле нас ждут живописные чайные плантации и знаменитый Девятиарочный мост. На тук-туках мы поднимемся к этому уникальному инженерному сооружению, которое окружено зелёными холмами.

После прогулки заглянем в Аюрведический сад, где гиды расскажут о целебных растениях, из которых делают местные лекарства и косметику.

Пройдёмся по улицам Эллы и поднимемся на Малый пик Адама. С его вершины открываются захватывающие виды на долины, горы и водопады.

Мы также посетим водопад и встретимся с местными обезьянами, которые с радостью примут угощения.

По завершении экскурсии отвезём вас обратно в отель. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, ужин
  • Трансфер от/до места вашего проживания на острове
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Канди и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Посещение Королевского ботанического сада
  • Виза
  • Тур состоится от 4-х участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от отеля, 5:00
Завершение: Ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Канди
Приветствую всех любителей путешествий и приключений! Меня зовут Оксана. И три года как я живу и работаю в райском месте Индийского океана — Шри-Ланке. Я турагент и организатор авторских и экскурсионных туров по острову. По профессиям и филолог, и юрист, а по призванию люблю организовывать людей и показывать, как прекрасна наша планета!
