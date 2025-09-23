Заберём вас от отеля и направимся наблюдать за слонами, купающимися в реке. Далее наш путь лежит в центр Неллигалла. Это место наполнено покоем и гармонией.

У тех, кто хочет познакомиться с богатством природы острова, будет возможность посетить Королевский ботанический сад (вход оплачивается отдельно). Здесь собрано множество растений, которые поражают разнообразием и красотой.

Следующая остановка — башня Амбулувава. Поднимемся наверх на тук-туках по извилистому серпантину.

После этого мы отправимся к трёхкаскадному водопаду Рамбода — одному из самых живописных на острове. Затем нас ждёт визит на чайную фабрику. Мы не только узнаем, как создаётся знаменитый цейлонский чай, но и насладимся чашкой ароматного напитка.

Финальная точка сегодняшнего дня — город Нувара-Элия. На высоком плато нас встретит уютная британская архитектура и почта, функционирующая с 1895 года. Вы сможете отправить открытку домой.

Доберёмся до аутентичного отеля, отдохнём и поужинаем.