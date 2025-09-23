Мы увидим, как слоны нежатся в реке на рассвете, поднимемся на вершину башни Амбулувава, ощутим свежесть
Описание тура
Организационные детали
Взять одежду с закрытыми плечами и коленями, головные уборы для входа в храм.
Взять тёплую одежду (кофты), т. к. ночевать будем в отеле в горах, где ночью температура может опускаться до +17 градусов.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Green Garden Hotel в Нувара-Элии с удобствами в номерах.
Питание. В стоимость входят завтрак и ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама (время подъема в одну сторону — 30–45 минут).
Виза. Ставится по прибытии.
Программа тура по дням
Центр Неллигала, башня Амбулувава, водопад Рамбода и чайные плантации
Заберём вас от отеля и направимся наблюдать за слонами, купающимися в реке. Далее наш путь лежит в центр Неллигалла. Это место наполнено покоем и гармонией.
У тех, кто хочет познакомиться с богатством природы острова, будет возможность посетить Королевский ботанический сад (вход оплачивается отдельно). Здесь собрано множество растений, которые поражают разнообразием и красотой.
Следующая остановка — башня Амбулувава. Поднимемся наверх на тук-туках по извилистому серпантину.
После этого мы отправимся к трёхкаскадному водопаду Рамбода — одному из самых живописных на острове. Затем нас ждёт визит на чайную фабрику. Мы не только узнаем, как создаётся знаменитый цейлонский чай, но и насладимся чашкой ароматного напитка.
Финальная точка сегодняшнего дня — город Нувара-Элия. На высоком плато нас встретит уютная британская архитектура и почта, функционирующая с 1895 года. Вы сможете отправить открытку домой.
Доберёмся до аутентичного отеля, отдохнём и поужинаем.
Девятиарочный мост, Аюрведический сад, Малый пик Адама и прогулка по Элле
Утром, после сытного завтрака, направимся на станцию, чтобы прокатиться на местном поезде. Это не просто поездка, а настоящая фотосессия в движении!
В Элле нас ждут живописные чайные плантации и знаменитый Девятиарочный мост. На тук-туках мы поднимемся к этому уникальному инженерному сооружению, которое окружено зелёными холмами.
После прогулки заглянем в Аюрведический сад, где гиды расскажут о целебных растениях, из которых делают местные лекарства и косметику.
Пройдёмся по улицам Эллы и поднимемся на Малый пик Адама. С его вершины открываются захватывающие виды на долины, горы и водопады.
Мы также посетим водопад и встретимся с местными обезьянами, которые с радостью примут угощения.
По завершении экскурсии отвезём вас обратно в отель. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, ужин
- Трансфер от/до места вашего проживания на острове
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Канди и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Посещение Королевского ботанического сада
- Виза
- Тур состоится от 4-х участников