Описание тура
Дорогие путешественники, обратите внимание!
За последние несколько лет наш тур стал одним из самых популярных и заметных на площадке, и, к сожалению, часто копируется другими недобросовестными организаторами. Мы уже устали бороться с такими подделками, но продолжаем защищать наш продукт и репутацию. Пожалуйста, будьте внимательны: под идентичными предложениями скрываются чужие программы, не имеющие никакого отношения к нашей команде. Только здесь — оригинальная авторская программа и сервис, за которые мы отвечаем лично.
Стань частью увлекательного путешествия, которое уже завоевало сердца сотен искателей приключений!
Говорят, что счастье невозможно купить. Мы докажем тебе обратное!
Погнали с нами в очень насыщенное двухнедельное вау-путешествие по Шри-Ланке, из которого не хочется возвращаться домой! Мы проедем через весь остров и остановимся на побережье Индийского океана.
Этот тропический остров - одно из самых уникальных мест на нашей планете. Не так много стран вмещают в себя столько объектов Всемирного Наследия Юнеско на столько компактной территории.
Древние загадочные города и вековые храмы разбросаны среди буйной растительности словно надежно спрятанные сокровища. Бесконечные пляжи, неподвластные времени руины, улыбчивые и гостеприимные жители, богатый животный и растительный мир, аутентичные поезда, знаменитый цейлонский чай и ароматная национальная кухня делают Шри-Ланку неотразимой.
Увидеть всю эту красоту собственными глазами, - это ли не счастье?
Смотри, что тебя ждет в поездке:
Программа тура по дням
Встречай, Цейлон
Главные впечатления дня: прибытие на остров и отдых после перелета, знакомство с группой
Начнем со встречи в аэропорту и комфортного трансфера в городок Негомбо, где тебя ждет заслуженный отдых после долгого перелета, а также возможность познакомиться с остальными участниками группы. Ведь каждое приключение вдвойне интереснее, когда можно разделить его с новыми друзьями!
Для каждого участника тура в день прилета будет организована встреча в аэропорту и трансфер в отель. Время заселения стандартное - в 14:00. Если вы прилетаете раньше, то вас заселять до этого времени при условии наличия свободных номеров. Если номеров нет, то можно будет подождать готовности и расчетного часа в отеле у бассейна.
Если вы хотите прилететь на день-два раньше, то мы можем помочь с бронированием дополнительных ночей в отеле по выгодной цене
Где живём: Негомбо, ночь в отеле на берегу лагуны, который предлагает просторные номера с современными удобствами, два открытых бассейна и спа-центр для отдыха. Мы отмечаем расслабляющую атмосферу и удобное расположение рядом с аэропортом.
Воды слонам! Подняться выше облаков
Главные впечатления дня: встреча со слонами в двух питомниках в Пиннавеле (государственном и частном), восхождение на скалу-крепость Сигирия
Утром мы отправимся в гости к слонам! Ты увидишь, как эти милые создания купаются в реке, играют и веселятся. И, если ты бесстрашный, сможешь искупаться вместе с ними, потереть им мочалкой спинки и покормить - это незабываемый опыт!
Во второй половине дня тебя ждет встреча с величественной Сигирией. Это вырубленный в скале замок с древними террасами, бассейнами и садами, который поражает своими легендами и красотой. Взбираясь на скалу, ты откроешь для себя потрясающие виды и почувствуешь себя настоящим покорителем вершин.
Где живем: Дамбулла, ночь в отеле, расположенном в сердце Культурного треугольника Шри-Ланки, недалеко от пещерного храма Дамбуллы. Вы сможете насладиться просторными номерами с балконами, открытым бассейном и фитнес-центром. Отель окружён пышными садами, создающими атмосферу уединения и спокойствия.
Окунуться в древнюю историю и перепробовать специи
Главные впечатления дня: исследование величественного пещерного храма Дамбуллы, фото-остановка у современного Золотого храма и увлекательная прогулка по саду специй, знакомство с Аюрведой
Наше путешествие продолжается с посещения самого большого пещерного храма в Юго-Восточной Азии - храма Дамбуллы. Тебя ждет увлекательное знакомство с архитектурным величием этого места, где история переплетается с культурными традициями. Ощути дух древних времен и погрузись в мир буддийской мудрости.
Затем мы спустимся к Золотому Храму, который блестит яркими красками и напоминает о древних легендах и мистических тайнах этой земли.
После этого нас ждет не менее захватывающее приключение - экскурсия по саду специй. Там ты сможешь узнать все секреты производства и использования различных ароматных специй, которые делают местную кухню такой вкусной и уникальной. А также познакомишься с основами Аюрведы — древнего учения о здоровье и благополучии, которое активно использует местные специи для создания натуральных лечебных средств и профилактики заболеваний.
Где живем: Канди, две ночи в отеле, расположенном в историческом районе города, вблизи от интересных мест и популярных ресторанов, недалеко от Храма Священного Зуба Будды, с великолепными видами на горы, которые открываются из номеров и инфинити-бассейна.
Загадать желание и погулять по ботаническому саду
Главные впечатления дня: участие в буддийской церемонии в главной святыне острова, панорамный вид на город, посещение храма с гигантской статуей сидящего Будды и прогулка по ботаническому саду в Перадении
Утром окунемся в таинство буддийской церемонии поклонения священной реликвии Зуба Будды. Не забудь возложить лотос на счастье и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Затем отправимся на прогулку по городу Канди и заедем на смотровую площадку. Практически каждый уважающий себя мегаполис имеет обзорную площадку. И Канди тому не исключение! Полюбуйся невероятно живописным местечком, откуда весь город видно как на ладони.
А еще мы заглянем в храм Бахираваканда, чтобы увидеть величественную 27-метровую статую белоснежного Будды, которая поражает своим масштабом и красотой. Увидеть ее, кстати, можно практически из любой точки в центре Канди.
Далее нас ждет прогулка по ботаническому саду в Перадении, где ты сможешь насладиться красотой тропической флоры и узнать много интересного о растениях, произрастающих на Шри-Ланке. Обязательно найдем деревья, посаженные Юрием Гагариным и Николаем Ii, чтобы запечатлеть это необычное место в наших воспоминаниях.
Наверх по винтовой лестнице! Ночь в джунглях
Главные впечатления дня: подъем на башню Амбулувава, рафтинг и каньонинг, ночь в настоящих джунглях
Приключения продолжаются! Начнем днем с подъема на сказочную 48-метровую башню Амбулувава, которая словно перевернутый штопор вздымается из холма и маячит своей остроконечной иглой. По волшебности и экстремальности она занимает у нас первую плиту пьедестала из рукотворных мест на всем острове. И мы обещаем, что оказавшись на самой ее вершине, ты станешь ветром и в один миг увидишь всю исключительность природы.
Затем мы отправимся на рафтинг по горной реке, ощутим прилив адреналина и веселья в каждом повороте и взмахе весла. Но это еще не все! После рафтинга тебя ждет каньонинг в глубоких джунглях, где ты будешь погружаться в потрясающий мир природы.
Вечером нас ждет ночевка в настоящих джунглях.
Где живем: Китульгала, ночь в уединённом отеле на берегу горной реки, который предлагает не только комфорт, но и уникальную атмосферу для любителей природы и спокойствия. Здесь можно расслабиться в стильных номерах с видом на реку и насладиться звуками джунглей.
Сделать селфи у водопада и выпить литр чая
Главные впечатления дня: посещение чайных плантаций с дегустацией цейлонского чая, горный водопад Рамбода и прогулка по английскому городку Нувара Элия
Наш день начнется с посещения чайной плантации. Мы узнаем о том, как производится знаменитый цейлонский чай. Тебе подробно расскажут обо всех тонкостях процесса сбора и обработки чая, а также сполна погрузят в атмосферу деревенской жизни и работу сборщика на плантации. А после мы попробуем самые вкусные сорта чая.
Позже нас ждет спуск к водопаду. Невероятная природная мощь, красота окружающего ландшафта и сотни впечатляющих селфи для твоего Инстаграм.
Наше путешествие продолжится в маленькой Англии - уютном городке Нувара Элия, окутанным духом колониальной эпохи. Здесь ты почувствуешь себя настоящим англичанином, прогуливаясь по ухоженным улочкам и наслаждаясь атмосферой спокойствия и умиротворения. Не забудем отправить открытку из знаменитого почтового отделения, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и близкими!
Где живем: Нувара-Элия — ночь в уютном и стильном отеле в самом центре горного города. Здесь колониальный шарм Нувара-Элии встречается с современным комфортом: дизайнерские номера, мягкий свет и вкусная еда. До лучших видов и чайных плантаций — рукой подать, а вечером приятно завернуться в плед и выпить чашечку горячего чая.
Ты когда-нибудь играл в гольф?
Главные впечатления дня: урок по игре в гольф в старинном английском клубе, экскурсия по отелю с историей
Время попробовать что-то новенькое! Утром нас ждет урок игры в гольф, который пройдет на одном из самых известных и живописных полей Шри-Ланки. Опытные инструкторы научат тебя основам игры и помогут раскрыть потенциал на поле.
После гольфа заглянем в настоящий уголок британской колониальной эпохи — легендарный Hill Club. Это не просто отель, а клуб с более чем вековой историей, где до сих пор чувствуется дух джентльменской Англии: строгий дресс-код в ресторане, антикварная мебель, каминный зал и идеально подстриженные газоны. Прогуляемся по его залам, узнаем об удивительных традициях, заглянем в старинную библиотеку и, возможно, выпьем чашечку чая в лучших британских традициях.
После обеда отправимся в высокогорный городок Хапутале.
Где живем: Хапутале, ночь в отеле, который словно завис в облаках над чайными холмами — утром здесь встречают рассветы, запивая их свежезаваренным цейлонским чаем. Тихое уединение, природа вокруг и номера с балконами — идеальное место, чтобы выдохнуть и словить дзен.
Инстаграмный поезд, мост и полет над джунглями
Главные впечатления дня: путешествие на поезде, восхождение на Малый Пик Адама и спуск на зиплайн, экскурсия к девятиарочному мосту
Сегодняшний день начнем с переезда в Бадуллу и увлекательной поездки на знаменитом поезде, проходящем через самые живописные уголки Шри-Ланки.
Затем сойдем на станции в Элла и отправимся на покорение Малого Пика Адама. Все, кто доберется до самой вершины, будут вознаграждены захватывающими видами на окружающие горы и долины. Обратно с ветерком спустимся на зиплайн, чтобы поймать волну драйва и адреналина.
После обеда прогуляемся по самому знаменитому и большому на острове мосту. Его уникальность заключается в том, что он был полностью сооружен из кирпича, камня и цемента, не применяя металл и бетон, что сделало его настоящим инженерным чудом для Шри-Ланки того времени.
Затем попрощаемся с чайными плантациями и отправимся на ночевку в Яла перед завтрашним утренним сафари.
Где живем: Яла, ночь в уютном отеле среди тропической зелени — идеальное место для отдыха после насыщенного дня. Просторные номера, бассейн под пальмами, аюрведический спа и вечер с коктейлем в тишине. До сафари в Яле — всего полчаса, а впечатлений хватит надолго.
Где найти леопарда? Океан, мы здесь
Главные впечатления дня: джип-сафари в парке Яла с возможностью увидеть диких животных и расслабляющий отдых в отеле на южном побережье острова
Йууухуууу! Сегодня нас ждет настоящее сафари! Национальные парки - это большая гордость страны. Здесь все животные находятся в своей естественной среде обитания. Мы отправимся на джипах вглубь джунглей, где попытаемся увидеть крокодилов, кабанов, слонов, павлинов, оленей, буйволов и, если повезет, даже медведей и леопардов. Профессиональные гиды расскажут тебе много интересного о местной флоре и фауне, а также помогут отыскать животных, которых сложно заметить с первого взгляда.
После захватывающей экскурсии и нескольких часов, проведенных в наблюдении за дикой природой, мы отправимся к побережью. Нас ждет заслуженный отдых на пляже, где мы можем расслабиться, наслаждаясь теплым океаном и прекрасными видами. Ты проведешь остаток дня, потягивая из соломинки прохладный коктейль и делясь впечатлениями о нашем сафари.
Где живем: Мирисса, две ночи в стильном отеле всего в нескольких шагах от пляжа — идеальное место для отдыха у океана. А на крыше вас ждёт инфинити-бассейн с роскошным панорамным видом на океан.
Раз, два, кит
Главные впечатления дня: утреннее китовое сафари, расслабленный пляжный чил и ночное наблюдение за морскими черепахами
Кто не мечтал хотя бы раз в жизни встретить этих могущественных созданий?! Рано утром мы отчаливаем на фото-охоту за обитателями океана: китами, дельфинами и летучими рыбами. После китового сафари мы бросим якорь в лагуне для небольшого отдыха и купания. Все желающие смогут попробовать паддл-бординг и испытать себя на волнах.
Вторую половину дня ты будешь чилить в тени пальм на пляже или у бассейна. А вот поздно вечером у нас запланировано особое приключение - со всеми желающими мы отправимся на уникальный черепаший пляж, чтобы наблюдать за тем, как морские черепахи выходят на берег для откладывания яиц.
Частичка Европы в тропиках
Главные впечатления дня: встреча с традиционными рыбаками на жердочках, прогулка по колониальному Форту Галле и отдых в курортном отеле у океана на юго-западе острова
Сегодня мы прокатимся по курортам южного побережья, увидим знаменитых рыбаков на жердочках и сделаем остановку в Галле, который долгое время был под влиянием Португалии, затем Голландии и после Англии. Прогуляемся по старому Форту, выпьем чашечку кофе в уютном ресторанчике, наслаждаясь уникальной архитектурой и атмосферой колониальной эпохи. Ну а во второй половине дня заселимся в курортный отель на побережье.
Где живем: Бентота, три ночи в курортном отеле на самом берегу океана — идеальное место для отдыха в атмосфере тропического рая: белоснежный песок, пляж прямо у порога и зелёный сад, где можно скрыться от солнечной жары.
Пляжное блаженство и первый серфинг
Финальные дни тура это максимум релакса! Спокойный пляжный отдых, серфинг с инструкторами, аюрведический массаж и, по желанию, рыбалка с местными рыбаками. Идеальное завершение насыщенного путешествия!
В оставшиеся дни тура тебя ждут огромные песчаные пляжи с горячим песком, теплый океан и зеленые пальмы.
В один из дней мы организуем урок серфинга, где профессиональные инструкторы обучат тебя азам этого увлекательного вида спорта, и ты сможешь поймать свою первую волну.
А еще ты сможешь расслабиться на сеансе аюрведического массажа. Опытные массажисты помогут снять напряжение и восстановить силы после насыщенного путешествия, используя традиционные методы и натуральные масла.
По желанию в один из пляжных дней тура может быть организована рыбалка с местным рыбаком. Цена по запросу, не входит в стоимость тура и зависит от количества желающих.
Прощальный ужин у океана под звездами
Главные впечатления дня: прощальный ужин с группой в морском ресторанчике
Вечером последнего дня мы устроим прощальный ужин с морским барбекю на берегу океана и предадимся приятным воспоминаниям о нашем ярком путешествии.
До новых встреч, Шри-Ланка
Главные впечатления дня: прощание с группой и трансфер из отеля в аэропорт
Сегодня ты прощаешься с этим удивительным островом вечного лета. Проведи утро, наслаждаясь последними часами на пляже, впитывая солнечные лучи и морской бриз. Это прекрасная возможность еще раз окунуться в теплые воды Индийского океана или прогуляться по побережью, оставляя следы на песке.
Или можешь совершить последние покупки на местных рынках, приобретая сувениры и подарки для родных и друзей.
Затем тебя ждет трансфер в аэропорт.
Время выселения в отеле стандартное - в 12:00 дня. Для всех участников поездки организуется трансфер в аэропорт ко времени вылета. Если вы вылетаете вечерним рейсом, то можете с нашей помощью продлить номер или выехать в полдень, оставить багаж в камере хранения и пользоваться инфраструктурой отеля до выезда.
Если вы хотите задержаться на несколько дней после тура - мы поможем с бронированием отелей!
Мы надеемся, что это путешествие оставит у тебя только самые теплые и радостные впечатления, и что ты полюбишь Шри-Ланку так же, как и мы. Пожелаем тебе безопасного полета домой и будем надеяться, что ты обязательно вернешься на этот чудесный остров, чтобы открыть для себя еще больше его секретов и красот.
До новых встреч и новых захватывающих путешествий!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту по прибытии
- Трансферы из/в аэропорт (первый и последний день)
- Экскурсии и активити
- Все передвижения на кондиционируемом автобусе с водителем (около 1400 км) и бесплатным Wi-Fi
- Плата за общественный транспорт (билеты на поезд, тук-туки)
- Аренда частного катамарана для китового сафари
- Все входные билеты по программе путешествия
- 13 ночей проживания в отелях (бутик-отели, отели 4). Размещение в двухместном номере. Возможна доплата за одноместное размещение: $600 для всех даты, кроме новогодних, $650 для новогодних дат тура
- Завтраки и ужины в отелях (в день прилета - только ужин, в день обратного вылета - только завтрак). Прощальный ужин с морским барбекю. Праздничный ужин в новогоднем туре
- Постоянный доступ к охлажденной бутилированной воде во время активной части путешествия
- Сопровождение профессионального местного гида и организатора тура, постоянно проживающего на острове
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
- Веселая компания, отличное настроение и незабываемые впечатления
- Комплемент-сюрприз от компании по прилету
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Коломбо и обратно. Цена билета от $600 в зависимости от места вылета и даты покупки
- Обеды (из расчета европейская кухня приблизительно $7-8 в день на человека и местная $2-3 на человека, свежевыжатые соки-смузи $1-2) и напитки, в том числе алкогольные
- Туристическая страховка на время поездки (оформляется обязательно с активными/экстремальными видами спорта)
- Сувениры, чаевые и прочие расходы личного характера
- Виза (если вы не гражданин России, Казахстана или Беларуси)
О чём нужно знать до поездки
Сразу после бронирования тура мы предоставим вам рекомендуемый и обязательный список того, что вам необходимо взять с собой в поездку.
Пожалуйста, прочтите перед бронированием!
Стоимость тура зафиксирована в долларах:
$1790 для всех дат, кроме новогодних;
$2090 для новогодних дат тура;
Цены в рублях рассчитываются по текущему курсу доллар-рубль.
Как производится оплата за тур:
Оплата производится частями, то есть:
Через сервис вы вносите предоплату в размере 15% (269$, для Нг 314$) от стоимости тура;
Остаток платежа (1521$, для Нг 1776$) мы принимаем по прилету в день старта путешествия наличными долларами (новые купюры от 2009 года и позднее номиналом в 100 долларов, без надрывов, надломов, надписей и штампов);
Пожелания к путешественнику
Для кого наши туры?
Для тех, кому наскучили пакетные туры. Хочется драйва, новых эмоций и впечатления. В пакетных турах нет души. У нас люди схожих интересов, которые жаждут приключений.
Для соло-путешественников, которым не с кем полететь в отпуск. Друзья не могут в те же даты, а отдохнуть хочется в веселой компании близких по духу людей.
Для тех, у кого нет времени, желания или опыта, чтобы самостоятельно заниматься организацией поездки, искать хорошие отели и планировать маршрут. Вы просто хотите наслаждаться поездкой и отдыхать.
Для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает. Шри-Ланка - это не только пляжи и океан. Если вы готовы впитать максимум опыта, то вам к нам.
Дорогие искатели приключений, знайте, что, несмотря на формальные возрастные ограничения, мы одинаково рады гостям всех возрастов, если вы обладаете активной жизненной позицией и страстью к путешествиям.
Что нужно учесть?
Всю программу мы планируем до часов и полностью берем организацию и подготовку к поездке на себя, чтобы вы ни о чем не думали, кроме как о пережитых эмоциях. Но нашим участникам нужно знать о том, что:
Срок действия заграничного паспорта на момент окончание поездки должен быть не менее 6 месяцев (180 дней).
Условием получения визы является наличие обратного билета. Сказать 100% спросят или не спросят у вас обратный билет не представляется возможным. Всё на усмотрение сотрудников авиакомпании и паспортного контроля.
Важная информация для участников, путешествующих соло:
Иногда пара для подселения в группе не находится. В этом случае возможна доплата за одноместное размещение. Такие ситуации случаются нечасто, но мы должны предупредить, что гарантировать двухместное расселение при одиночном бронировании не можем.
Визы
Важно! Новый порядок получения визы на Шри-Ланку
С 15 октября 2025 года Шри-Ланка отменила выдачу виз по прилёте. Теперь въезд возможен только по электронному разрешению (Eta) , которое оформляется только онлайн до вылета.
Что нужно знать:
Оформление визы - только онлайн на официальном сайте правительства Шри-Ланки.
Подавать заявку лучше за одну-две недели до поездки (обычно подтверждение приходит в течение 24 часов).
Подтверждение приходит на e-mail - его нужно распечатать или сохранить на телефон.
Оплата госпошлины осуществляется онлайн.
Стоимость визы:
Граждане Рф - бесплатно.
Граждане других стран (включая Беларусь и Казахстан) - 52$.
Мы заранее пришлём вам пошаговую инструкцию с официальной ссылкой и поможем с оформлением при необходимости.
Визовые правила могут меняться, так как постоянно находятся в процессе доработки.