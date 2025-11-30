Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Дорогие путешественники, обратите внимание!

За последние несколько лет наш тур стал одним из самых популярных и заметных на площадке, и, к сожалению, часто копируется другими недобросовестными организаторами. Мы уже устали бороться с такими подделками, но продолжаем защищать наш продукт и репутацию. Пожалуйста, будьте внимательны: под идентичными предложениями скрываются чужие программы, не имеющие никакого отношения к нашей команде. Только здесь — оригинальная авторская программа и сервис, за которые мы отвечаем лично.

Стань частью увлекательного путешествия, которое уже завоевало сердца сотен искателей приключений!

Говорят, что счастье невозможно купить. Мы докажем тебе обратное!

Погнали с нами в очень насыщенное двухнедельное вау-путешествие по Шри-Ланке, из которого не хочется возвращаться домой! Мы проедем через весь остров и остановимся на побережье Индийского океана.

Этот тропический остров - одно из самых уникальных мест на нашей планете. Не так много стран вмещают в себя столько объектов Всемирного Наследия Юнеско на столько компактной территории.

Древние загадочные города и вековые храмы разбросаны среди буйной растительности словно надежно спрятанные сокровища. Бесконечные пляжи, неподвластные времени руины, улыбчивые и гостеприимные жители, богатый животный и растительный мир, аутентичные поезда, знаменитый цейлонский чай и ароматная национальная кухня делают Шри-Ланку неотразимой.

Увидеть всю эту красоту собственными глазами, - это ли не счастье?

Смотри, что тебя ждет в поездке: