Описание тура
Этот 8-дневный тур разработан нами специально для тех, кто ограничен во времени, и хочет за короткий промежуток времени получить максимум впечатлений и эмоций. Вас ждет экскурсионна программа на 5 дней и 3 дня на океане.
За 8 дней у вас будет возможность познакомиться с культурой и историей, прикоснуться к религии, увидеть все природные красоты. Вы проедете более 1000 километров и посетите знаковые локации и нетуристические места.
Вы увидите древние города Сигирия и Полоннарува, храмы - Пещерный в Дамбулле, храм Зуба Будды, поедете на настоящее сафари, где познакомитесь с дикими животными, подниметесь к водопаду, высота которого 220 метров и искупаетесь в нем и еще много приключений ждет вас в этом туре.
Тур проводится при наличии 2-х человек в группе
Программа тура по дням
Первое знакомство: питомник слонов и загадочная Си
Утром встречаем вас в аэропорту.
Первым пунктом нашего путешествия будет слоновий питомник, где мы можем посмотреть как слоны купаются, играют, а также будем кормить и сделаем фото для воспоминаний.
Ланч
Переезд в Сигирию
Заселение в отель
Ужин
Продолжаем погружаться в историю
Утренний подъем на львиную скалу Сигирия
Завтракаем в отеле и едем в древний город Полонарува, одна из древних столиц Шри-Ланки. Посещаем развалины старого города и храмы, изучаем историю.
По пути посещение Пещерного храма в Дамбулле
Далее едем в Канди, по пути посещаем сад специй в Матале. Изучим, что выращивают на Шри-Ланке и для чего используют.
Храм четырех религий - башня Амбулавава
Завтракаем в отеле.
А далее нас ждет одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке - ещё один объект, охраняемый Юнэско храм где хранится зуб Будды
Он был построен для хранения великой реликвии — Зуба Будды, который был спасен из погребального костра Будды.
Прогулка по Королевскому Ботаническому саду в Канди.
Дальше едем смотреть, а самые смелые могут взобраться на башню Амбулувава и сделать умопомрачительные фотографии.
Переезд в Нувара-Элию
Чайные плантации и поездка на поезде
Сегодня мы изучаем Нувара Элия, который является самым высокогорным городом и курортом Шри-Ланки, находится на высоте 1868-1884 метров над уровнем моря.
Окрестности Нувара-Элии лучшие места на Шри-Ланке, где выращиваются лучшие сорта чая, условия здесь просто идеальны: очень много солнца и невысокая температура. Город был спроектирован и построен англичанами и поэтому оказываясь здесь, вы как-будто попадаете в Англию 18-го века.
Мы посетим чайные плантации.
Посмотрим как выращивают и собирают настоящий цейлонский чай.
Попробуем это сделать своими руками и станем участниками чайной церемонии.
Будем пить цейлонский чай наслаждаясь великолепными видами гор и долин.
А затем нас ждет путешествие на поезде от Нувара-Элии до Эллы по маршруту, который по праву считается самым живописным на Шри-Ланке.
Прогулка к 9-арочному мосту
Ночь проведем в отеле в местечке Элла
Утреннее восхождение и купание в водопаде
Просыпаемся очень рано, потому что мы идем встречать рассвет на Малый пик Адама.
Легкий трекинг на высоту 1400 метров и мы увидим прекрасную панораму - чайные плантации, водопады, поля с рисовыми колосьями и сказочные горные ландшафты.
После завтрака едем смотреть на водопад Диялума- второй по высоте на Шри-Ланке, можно также искупаться в нем.
Во второй половине дня -сафари в национальном парке Яла.
Переезд в отель на Побережье
Форт Галле и Черепашья ферма
После завтрака поездка на чарепашью ферму
Затем экскурсия в голландский форт Галле
Обед
Возвращение в отель на побережье.
Отдых на побережье
Отдых на побережье
Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3, 4, двухместное размещение
- Питание: завтраки, ужины
- Все входные билеты по программе
- Комфортабельный транспорт по всему маршруту с кондиционером и водой
- Сопровождение русскоговорящем гидом по всему маршруту
- Посещение Сигирии
- Сафари в парке Яла
- Посещение питомника слонов
- Посещение храмов по программе
- Путешествие в маленькую Англию Нувара-Элию
- Чайные плантации
- Амбулавава
- Ботанический сад
- Малый пик Адама
- Поездка на поезде
Что не входит в цену
- Авиабилеты от 700$
- Обеды от 10$ обед
- Страховка
- Сувениры, дополнительные расходы 20-200$
- Доплата за одноместное размещение 380$
- Виза бесплатно
Визы
В настоящее время виза для российских граждан для посещения Шри-Ланки бесплатна, оформлять заранее ее не нужно