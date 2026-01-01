Тур на 8 дней (5 активных и 3 дня на побережье)

Описание тура

Этот 8-дневный тур разработан нами специально для тех, кто ограничен во времени, и хочет за короткий промежуток времени получить максимум впечатлений и эмоций. Вас ждет экскурсионна программа на 5 дней и 3 дня на океане.

За 8 дней у вас будет возможность познакомиться с культурой и историей, прикоснуться к религии, увидеть все природные красоты. Вы проедете более 1000 километров и посетите знаковые локации и нетуристические места.

Вы увидите древние города Сигирия и Полоннарува, храмы - Пещерный в Дамбулле, храм Зуба Будды, поедете на настоящее сафари, где познакомитесь с дикими животными, подниметесь к водопаду, высота которого 220 метров и искупаетесь в нем и еще много приключений ждет вас в этом туре.

Тур проводится при наличии 2-х человек в группе

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство: питомник слонов и загадочная Си

Утром встречаем вас в аэропорту.

Первым пунктом нашего путешествия будет слоновий питомник, где мы можем посмотреть как слоны купаются, играют, а также будем кормить и сделаем фото для воспоминаний.

Ланч

Переезд в Сигирию

Заселение в отель

Ужин

2 день

Продолжаем погружаться в историю

Утренний подъем на львиную скалу Сигирия

Завтракаем в отеле и едем в древний город Полонарува, одна из древних столиц Шри-Ланки. Посещаем развалины старого города и храмы, изучаем историю.

По пути посещение Пещерного храма в Дамбулле

Далее едем в Канди, по пути посещаем сад специй в Матале. Изучим, что выращивают на Шри-Ланке и для чего используют.

3 день

Храм четырех религий - башня Амбулавава

Завтракаем в отеле.

А далее нас ждет одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке - ещё один объект, охраняемый Юнэско храм где хранится зуб Будды

Он был построен для хранения великой реликвии — Зуба Будды, который был спасен из погребального костра Будды.

Прогулка по Королевскому Ботаническому саду в Канди.

Дальше едем смотреть, а самые смелые могут взобраться на башню Амбулувава и сделать умопомрачительные фотографии.

Переезд в Нувара-Элию

4 день

Чайные плантации и поездка на поезде

Сегодня мы изучаем Нувара Элия, который является самым высокогорным городом и курортом Шри-Ланки, находится на высоте 1868-1884 метров над уровнем моря.

Окрестности Нувара-Элии лучшие места на Шри-Ланке, где выращиваются лучшие сорта чая, условия здесь просто идеальны: очень много солнца и невысокая температура. Город был спроектирован и построен англичанами и поэтому оказываясь здесь, вы как-будто попадаете в Англию 18-го века.

  • Мы посетим чайные плантации.

  • Посмотрим как выращивают и собирают настоящий цейлонский чай.

  • Попробуем это сделать своими руками и станем участниками чайной церемонии.

  • Будем пить цейлонский чай наслаждаясь великолепными видами гор и долин.

А затем нас ждет путешествие на поезде от Нувара-Элии до Эллы по маршруту, который по праву считается самым живописным на Шри-Ланке.

Прогулка к 9-арочному мосту

Ночь проведем в отеле в местечке Элла

5 день

Утреннее восхождение и купание в водопаде

Просыпаемся очень рано, потому что мы идем встречать рассвет на Малый пик Адама.

Легкий трекинг на высоту 1400 метров и мы увидим прекрасную панораму - чайные плантации, водопады, поля с рисовыми колосьями и сказочные горные ландшафты.

После завтрака едем смотреть на водопад Диялума- второй по высоте на Шри-Ланке, можно также искупаться в нем.

Во второй половине дня -сафари в национальном парке Яла.

Переезд в отель на Побережье

6 день

Форт Галле и Черепашья ферма

После завтрака поездка на чарепашью ферму

Затем экскурсия в голландский форт Галле

Обед

Возвращение в отель на побережье.

7 день

Отдых на побережье

8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3, 4, двухместное размещение
  • Питание: завтраки, ужины
  • Все входные билеты по программе
  • Комфортабельный транспорт по всему маршруту с кондиционером и водой
  • Сопровождение русскоговорящем гидом по всему маршруту
  • Посещение Сигирии
  • Сафари в парке Яла
  • Посещение питомника слонов
  • Посещение храмов по программе
  • Путешествие в маленькую Англию Нувара-Элию
  • Чайные плантации
  • Амбулавава
  • Ботанический сад
  • Малый пик Адама
  • Поездка на поезде
Что не входит в цену
  • Авиабилеты от 700$
  • Обеды от 10$ обед
  • Страховка
  • Сувениры, дополнительные расходы 20-200$
  • Доплата за одноместное размещение 380$
  • Виза бесплатно
Визы

В настоящее время виза для российских граждан для посещения Шри-Ланки бесплатна, оформлять заранее ее не нужно

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет Путешественники! Меня зовут Светлана. По профессии я бухгалтер, а по любви и призванию — исследователь новых стран и организатор приключений. Я долгое работала главным бухгалтером, но это не доставляло мне
морального удовольствия, чувствовала, что не на своем месте, перешла на удаленную работу, начала активно путешествовать, всегда организовывала путешествия для себя самостоятельно. Я побывала во многих странах. Жила в Австралии около года. Но с особой теплотой отношусь к странам Азии. Путешествия изменили меня, расширили сознание и границы. И в один момент я поняла, что хочу заниматься туризмом, организовывать путешествия для других людей, дарить им положительные эмоции, помогать проживать интересную маленькую жизнь, наполненную счастьем, новыми впечатлениями и эмоциями. Я обожаю активный отдых, поэтому выбор пал на нишу авторских туров. Так 2 года назад я открыла туристический бизнес. Уже почти два года я периодически живу на Шри-Ланке и смело могу назвать себя экспертом в этой стране. Попала я на этот остров первый раз, когда сопровождала групповое путешествие. Я полюбила Шри-Ланку всей душой и больше не хочу с ней расставаться. Шри-Ланка — это теплый бирюзовый океан, мягкий песок, огромные пустынные пляжи, горы и водопады, экзотические животные, тропические леса, просто умопомрачительная природа, всегда свежие фрукты и морепродукты. Я называю Шри-Ланку маленьким раем на нашей большой Земле. Сейчас я организую групповые и индивидуальные (для семей с детьми, пар, компаний друзей) активные путешествия на Шри-Ланку и хочу, чтобы вы увидели все красоты этой страны и влюбились также как и я! Я требовательна к сервису, мне нравится комфорт, уделяю большое внимание безопасности, поэтому для своих туров, я всегда выбираю проверенные мной отели, комфортабельные авто, всегда с водой и кондиционером, проверенных гидов и водителей, составляю маршруты таким образом, чтобы сократить время в дороге и ваше передвижение было наиболее комфортным между локациями. Мы окружаем вас заботой, продумываем все за вас, так что в наших турах вам остается только наслаждаться и ни о чем не думать

от 118 480 ₽ за человека