Как добраться до Йёнчёпинга на самолёте

В Йёнчёпинге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Axamo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Йёнчёпинга

Аксамо JKG Axamo Airport

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце