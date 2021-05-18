Полезная информация о Йёнчёпинге
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Местное время в Йёнчёпинге
23:4343
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Йёнчёпинг
|По-английски
|Joenkoeping
|Столица региона
|Йёнчёпинг является столицей региона
|Население города
|93 797 чел.
|Аэропорт
|Аксамо JKG
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|100 м. от уровня моря
Где находится Йёнчёпинг на карте
Йёнчёпинг
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