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Полезная информация о Йёнчёпинге

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Местное время в Йёнчёпинге
23:4343
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЙёнчёпинг
По-английскиJoenkoeping
Столица регионаЙёнчёпинг является столицей региона
Население города93 797 чел.
АэропортАксамо JKG
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота100 м. от уровня моря

Где находится Йёнчёпинг на карте

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