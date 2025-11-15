Встретимся в Люцерне и на поезде поедем в Бриенц. Проследуем по одному из пяти самых красивых панорамных маршрутов Швейцарии мимо крутых ущелий, грандиозных водопадов и альпийских пасторалей.

По прибытии отправимся в круиз по озеру (в сезон). Пройдём мимо колоритной деревни Изельтвальд и замка у самой воды. А главной точкой станет водопад Гисбах из 14 каскадов: на фуникулёре и пешком мы поднимемся к верхнему из них. Зимой вместо круиза съездим в горную деревню Мюррен, откуда видны пики Юнгфрау, Эйгер и Менх.

После обеда немного прогуляемся по лесу, потом поедем в Интерлакен, а оттуда — на поезде в долину Лаутербруннен, окружённую 72 водопадами. Эти впечатляющие пейзажи вдохновили Дж. Р. Р. Толкина на создание сказочного Ривенделла из «Властелина колец». Летом мы сможем подняться на вершину одного из каскадов, чтобы полюбоваться панорамами.

Вечером вернёмся в Люцерн.