Швейцарские пасторали: персональный тур по альпийскому предгорью
Погулять по Бриенцу и Церматту, полюбоваться долиной из «Властелина колец» и горой Маттерхорн
Если вы хотите прочувствовать атмосферу настоящей Швейцарии с её вершинами, водопадами, озёрами, ледниками, этот маршрут станет идеальным началом. Мы погуляем по уютным Бриенцу и Церматту, которые со всех сторон обнимают читать дальше
Альпы.
Побываем в невероятной красоты долине Лаутербруннен, послужившей прообразом Ривенделла из «Властелина колец», и увидим самый знаменитый пик страны, вдохновивший создателей шоколада, — Маттерхорн.
Будем передвигаться по панорамным дорогам, где можно фотографировать на каждом шагу, — получше зарядите смартфоны и погрузитесь в душу Швейцарии на 100%!
Интерлакен, долина Лаутербруннен, круиз по озеру Бриенц или поездка в деревню Мюррен
Встретимся в Люцерне и на поезде поедем в Бриенц. Проследуем по одному из пяти самых красивых панорамных маршрутов Швейцарии мимо крутых ущелий, грандиозных водопадов и альпийских пасторалей.
По прибытии отправимся в круиз по озеру (в сезон). Пройдём мимо колоритной деревни Изельтвальд и замка у самой воды. А главной точкой станет водопад Гисбах из 14 каскадов: на фуникулёре и пешком мы поднимемся к верхнему из них. Зимой вместо круиза съездим в горную деревню Мюррен, откуда видны пики Юнгфрау, Эйгер и Менх.
После обеда немного прогуляемся по лесу, потом поедем в Интерлакен, а оттуда — на поезде в долину Лаутербруннен, окружённую 72 водопадами. Эти впечатляющие пейзажи вдохновили Дж. Р. Р. Толкина на создание сказочного Ривенделла из «Властелина колец». Летом мы сможем подняться на вершину одного из каскадов, чтобы полюбоваться панорамами.
Вечером вернёмся в Люцерн.
2 день
Маттерхорн, поездка к видовым площадкам по железной или канатной дороге
Утром выезжаем из Люцерна по железной дороге в сторону Альп. Через Берн и Висп доберёмся до Церматта — городка у подножия самого знаменитого пика Швейцарии, Маттерхорна. По прибытии погуляем по старому центру, посетим кладбище альпинистов, поднимемся к традиционным домикам на каменных столбах. Здесь же пообедаем с потрясающими видами.
Вторая часть программы на выбор. Можем на поезде взобраться ещё выше в горы, чтобы полюбоваться ледниками и 30 вершинами выше 4000 метров. Или по канатной дороге доехать до высочайшей смотровой Европы (3883 метров).
Транспортная карта со скидкой 50% (по желанию) - 120 франков
Виза
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Люцерн, точное место по договорённости, 9:00
Завершение: Люцерн, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Юлия — ваш гид в Люцерне
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид по Берну, Цюриху и Люцерну. 11 лет училась игре на виолончели в школе, которую закончил Ойстрах. С 2008 по 2020 годы жила в Венеции. Затем переехала в Швейцарию. С радостью стану вашим проводником по этой волшебной стране.