11 дней
Европа, влюбляющая навсегда: Словения, Хорватия, Австрия, Италия
Увидеть всё самое-самое, попробовать вина и сыры и переночевать в горной хижине с открытой купелью
Начало: Аэропорт Любляны, точное время - по договорённости
5 июн в 10:00
14 авг в 10:00
€3635 за человека
10 дней
Края, где останется частичка души: Словения, Австрия, Италия
Налюбоваться альпийскими пейзажами и роскошной архитектурой, покормить сурков и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Любляны, точное время - по договорённости
4 июл в 10:00
10 окт в 10:00
€3535 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне
Самые популярные туры в Любляне
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Любляне в феврале 2025
Сейчас в Любляне можно забронировать 2 тура от 3535 до 3635.
Приглашаем вас на наши туры по Любляне. Наши предложения позволят вам получить незабываемые впечатления и восхитительные виды на город Любляна по доступным ценам от €3535