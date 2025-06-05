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11 дней Европа, влюбляющая навсегда: Словения, Хорватия, Австрия, Италия Увидеть всё самое-самое, попробовать вина и сыры и переночевать в горной хижине с открытой купелью Начало: Аэропорт Любляны, точное время - по договорённости € 3635 за человека 10 дней Края, где останется частичка души: Словения, Австрия, Италия Налюбоваться альпийскими пейзажами и роскошной архитектурой, покормить сурков и покататься на лодке Начало: Аэропорт Любляны, точное время - по договорённости € 3535 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне

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