Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Атлантик-Сити

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Атлантик-Сити
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $350 за человека

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Атлантик-Сити
Поездка на 1 день в замечательный, курортный город-казино и развлечений Атлантик-Сити
Обзорная экскурсия ⛳ по городу. Показ 3 значимых казино. Игра в казино по желанию. Обед в лучшем буфете-ресторане казино Баргота. Интересные, запоминающиеся фото-сессии.
Прогулка вдоль океана по бордвоку. Посещение нового торгового центра с играющими цветом фонтанами и смотровой площадкой прямо над Атлантикой. Шоппинг в новом торговом комплексе, где расположены лучшие торговые бренды Америки.
Общее время в Атлантик-Сити 5 часов. Дорога из Нью-Йорка и обратно 4–5 часов.
При заказе этого тура наши клиенты получают подарок в виде дискаунта до 50% на трансфер из гостинницы в аэропорт.
При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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