Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Поездка на 1 день в замечательный, курортный город-казино и развлечений Атлантик-Сити

Обзорная экскурсия ⛳ по городу. Показ 3 значимых казино. Игра в казино по желанию. Обед в лучшем буфете-ресторане казино Баргота. Интересные, запоминающиеся фото-сессии.

Прогулка вдоль океана по бордвоку. Посещение нового торгового центра с играющими цветом фонтанами и смотровой площадкой прямо над Атлантикой. Шоппинг в новом торговом комплексе, где расположены лучшие торговые бренды Америки.

Общее время в Атлантик-Сити 5 часов. Дорога из Нью-Йорка и обратно 4–5 часов.

При заказе этого тура наши клиенты получают подарок в виде дискаунта до 50% на трансфер из гостинницы в аэропорт.

При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.

Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!