Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия ⛳ в верхнюю часть Манхеттена пользуется повышенной популярностью у туристов.

Мы показываем очень интересные, редкие для туристов места в Нью-Йорке. Обычно туристы просто не добираются до этой части Манхеттена.

Здесь почти нет блуждающих туристов, это настоящий Нью-Йорк, со своим колоритом, где выходцы из одной части света постепенно сменятся другими.

Где недвижимость меняется в цене буквально в несколько раз через каких-нибудь несколько блоков или кварталлов.

Мы показываем знаменитый Гарлем, известный своими джазовыми музыкантами театр Аполло, мы показываем уникальную частную Голландскую улицу. Так же вы увидите знаменитый Колумбийский университет.

Вы так же посетите уникальный и скрытый от глаз туристов музей-усадьбу Моррис-Джумел-единственная сохранившаяся колониальная резиденция на Манхеттене. В ней проживал Джордж Вашингтон. В этом музее хранятся реликвии Наоплеона включая его кровать.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите и проедите по удивительной Амстердам авеню и Бродвею, увидите и прогуляетесь 👣 по самой северной части Центрального парка и проедете по знаменитой Музейной миле.

В программу этой экскурсии так же входит посещение уникального Храма Всех Религий, где уживаются и мусульмане и католики и иудеи.

Так же вы увидите уникальный музей 🖼 Николая Рериха с его редчайшей экспозицией картин и вещами привезенными с Тибета. В этом музее существует какая-то особая аура, энергетика о которой постоянно говорят с благодарностью наши туристы. Вы сможете прямо в музее приобрести уникальные репродукции и сувениры 🎁 желании мы проводим вас в настоящий домашний старинный Итальянский ресторанчик, где вы сможете за очень доступную цену попробовать настоящий итальянский суп Минестроль, настоящую итальянскую пиццу испеченную специально для вас и насладиться домашним итальянским вином 🍷 заказе этой экскурсии наши туристы получают дискаунт до 50% на трансфер из отеля в аэропорт Нью-Йорка.

При заказе этого тура наши клиенты получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.

Бесплатно предоставляем сотовый телефон с прямым американским номером для разговоров по Америке на весь период пребывания туристов в США!

Заказав у нас одну экскурсию, вторую туристы получают со скидкой 10%