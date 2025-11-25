Описание экскурсииКазино в Атлантик Сити Мы предлагаем недорогие поездки из Нью Йорка в Атлантик-Сити Казино на 1 день. Мы сделаем букинг и отвезем Вас туда на шикарном лимузине. Цены от $800 Однодневная Поездка в Атлантик Сити Казино из Нью Йорка на Автомобиле. Мы часто везем туристов играть в казино. Вы сами можете выбрать из множества казино и аттракционов, либо мы можем порекомендовать. Мы встречаем вас у отеля с утра, а вечером отвозим обратно в ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личбые расходы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.