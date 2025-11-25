Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Misha Ваш гид в Атлантик-Сити Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека $800 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Казино в Атлантик Сити Мы предлагаем недорогие поездки из Нью Йорка в Атлантик-Сити Казино на 1 день. Мы сделаем букинг и отвезем Вас туда на шикарном лимузине. Цены от $800 Однодневная Поездка в Атлантик Сити Казино из Нью Йорка на Автомобиле. Мы часто везем туристов играть в казино. Вы сами можете выбрать из множества казино и аттракционов, либо мы можем порекомендовать. Мы встречаем вас у отеля с утра, а вечером отвозим обратно в ваш отель.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату