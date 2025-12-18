Мои заказы

Денверский музей природы и науки: билет и аудиогид

Побывать в космосе, рассмотреть редкие минералы и увидеть динозавров - в своём темпе
Исследуйте Денверский музей природы и науки — от космических одиссей до сверкающих минералов и диорам дикой природы! Вы увидите мумии и динозавров, познакомитесь с культурой коренных американцев, а завершите путешествие на террасе с потрясающими видами на город. Билет уже включён в стоимость.
Описание билета

  • Космическая одиссея — планеты и звёзды
  • Настоящая шахта с минералами, драгоценными камнями и сталактитами
  • Диорамы дикой природы с белыми медведями, тюленями, бизонами и другими животными
  • Многообразие и культурное наследие коренных американских народов
  • Динозавры — аллозавр, стегозавр, трицератопс — и другие доисторические существа

Также вас ждут впечатляющие панорамы Денвера со Sky Terrace.

Вы узнаете:

  • Почему музей считается центром науки и культуры Денвера более 100 лет
  • Каково это — находиться в открытом космосе и исследовать Вселенную
  • Какие минералы и драгоценные камни встречаются в шахтах Колорадо
  • Интересные факты о жизни североамериканских млекопитающих
  • Истории о таинственных ритуалах и традициях коренных народов Америки

Организационные детали

Внимание! Эта программа не связана с Денверским музеем природы и науки и предоставлена независимым автором. Билет включён в стоимость.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала за 15 минут до времени входа в музей. Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость включён входной билет в Денверский музей природы и науки
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$42
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Денверского музея природы и науки
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.