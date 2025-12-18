Исследуйте Денверский музей природы и науки — от космических одиссей до сверкающих минералов и диорам дикой природы! Вы увидите мумии и динозавров, познакомитесь с культурой коренных американцев, а завершите путешествие на террасе с потрясающими видами на город. Билет уже включён в стоимость.
Описание билета
- Космическая одиссея — планеты и звёзды
- Настоящая шахта с минералами, драгоценными камнями и сталактитами
- Диорамы дикой природы с белыми медведями, тюленями, бизонами и другими животными
- Многообразие и культурное наследие коренных американских народов
- Динозавры — аллозавр, стегозавр, трицератопс — и другие доисторические существа
Также вас ждут впечатляющие панорамы Денвера со Sky Terrace.
Вы узнаете:
- Почему музей считается центром науки и культуры Денвера более 100 лет
- Каково это — находиться в открытом космосе и исследовать Вселенную
- Какие минералы и драгоценные камни встречаются в шахтах Колорадо
- Интересные факты о жизни североамериканских млекопитающих
- Истории о таинственных ритуалах и традициях коренных народов Америки
Организационные детали
Внимание! Эта программа не связана с Денверским музеем природы и науки и предоставлена независимым автором. Билет включён в стоимость.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала за 15 минут до времени входа в музей. Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость включён входной билет в Денверский музей природы и науки
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$42
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Денверского музея природы и науки
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Денвере
Провёл экскурсии для 16563 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё